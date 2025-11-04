Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

Manifestantes incendiaron y vandalizaron el Palacio Municipal de Apatzingán durante protestas por el asesinato del Alcalde Carlos Manzo.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Manifestantes incendiaron y vandalizaron el Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, durante una serie de protestas en la entidad por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero, Bernardo Bravo. La movilización se llevó a cabo la tarde de este lunes con la exigencia de justicia y seguridad en la región.

De acuerdo con los reportes, el grupo inconforme avanzó por las calles principales del municipio hasta llegar al Palacio Municipal, donde rompió puertas, ventanas y accedió al interior del edificio. En la planta baja del inmueble, los manifestantes provocaron un incendio que se extendió rápidamente por varias oficinas.

Durante los hechos, los participantes colgaron una manta en el balcón principal para exigir la renuncia de la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo, militante de Morena. Además, destruyeron ofrendas y adornos alusivos al Día de Muertos que se encontraban instalados en la plaza central.

Mientras avanzaba la manifestación, los inconformes lanzaron consignas contra el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien acusaron de no garantizar la seguridad de los alcaldes y líderes comunitarios de Michoacán. Con ello, la protesta se tornó violenta cuando un grupo comenzó a arrojar objetos y muebles desde los balcones del edificio.

#Apatzingan no se queda atrás en marcha pidiendo justicia por #CarlosManzo pic.twitter.com/tucCk9aE6n — CARLOS SÁNCHEZ 🧜🏼‍♂️ (@Adrielsaor) November 4, 2025

Las autoridades locales y bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas, aunque los manifestantes reanudaron el fuego en el primer piso del inmueble minutos después. El siniestro causó severos daños estructurales y pérdida de documentos administrativos.

Michoacán marcha tras el crimen de Carlos Manzo

Más de dos mil estudiantes marcharon este lunes por las principales avenidas de Uruapan, Michoacán, para exigir justicia por el asesinato del Alcalde Carlos Manzo Rodríguez y demandar el cese de la violencia en la entidad. La movilización inició por la avenida Lázaro Cárdenas, conocida como la pista vieja, y avanzó rumbo al centro de la ciudad.

Los participantes portaron pancartas, playeras blancas y moños negros como símbolo de luto. Entre las consignas más repetidas se escuchó: “¡Carlos no murió, el Gobierno lo mató!”, reflejando el descontento social tras el homicidio ocurrido el pasado fin de semana.

De acuerdo con medios locales, el asesinato del Edil fue el detonante de una serie de inconformidades acumuladas por la inseguridad que viven las comunidades de Michoacán. Los manifestantes aseguraron que su exigencia no se limita al esclarecimiento del crimen, sino que busca promover un ambiente de paz y seguridad en todo el estado.

Estudiantes de Uruapan, acaban de tomar el control de las calles por el fallecimiento del alcalde Carlos Manzo, paro estudiantil en los próximos días hasta que se haga justicia 👌México ya se está levantando, ya se quitó la venda de ojos Malditos los que defienden a morena‼️🤬 pic.twitter.com/ha0YjFDKNP — ☘ DonRafa🇲🇽 #MexicoLibertario (@Rafagais) November 3, 2025

Alberto Jiménez, representante estudiantil en Uruapan, señaló que los jóvenes salieron con miedo, pero decididos a alzar la voz. Explicó que marchar en Michoacán implica un riesgo, aunque es necesario visibilizar la situación de violencia que afecta a la población.

La marcha contó con la participación de alumnos de la Universidad Lázaro Cárdenas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otras instituciones públicas y privadas. Durante la jornada, algunas escuelas suspendieron clases en apoyo al movimiento.

En comunidades cercanas, como Paracho, San Juan Parangaricutiro y Tancítaro, también se reportaron paros estudiantiles en solidaridad con la protesta de Uruapan. Además, habitantes de zonas rurales bloquearon la carretera Uruapan–Los Reyes para exigir la detención de los responsables intelectuales y materiales del crimen.

Asimismo, se convocó a una manifestación adicional en Morelia para esta tarde, donde estudiantes de al menos nueve instituciones planean replicar la exigencia de justicia y seguridad. Con ello, las autoridades locales estimaron que las movilizaciones continuarán durante la semana, si no se presentan avances en la investigación.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció la legitimidad de las protestas y afirmó que su Administración trabaja para esclarecer el asesinato de Manzo: “Hay indignación y dolor, pero también un compromiso de actuar”.

Carlos Manzo pidió ayuda previo a su asesinato

Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, denunció desde hace tiempo la situación de violencia que vive la comunidad e incluso pidió ayuda al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir al crimen organizado. El 1 de noviembre el Edil fue asesinado a tiros en un evento público.

En redes sociales circulan varios videos que captaron el momento exacto en el que el Alcalde es ultimado a tiros durante el Festival de Velas, celebrado en la explanada de la Inmaculada de dicha localidad. Estas grabaciones muestran los momentos de terror y desconcierto que se vivieron tras el atentado.

Hace un par de meses, en septiembre, el Presidente Municipal de Uruapan compartió un video en redes sociales para hacer un llamado urgente a la Presidenta Sheinbaum y al Gobierno federal con el objetivo de solicitar el apoyo de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia organizada.

El Edil michoacano también urgió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a que visitara su municipio para conocer de primera mano la situación de violencia.

Asesinan a Carlos Manzo, en pleno día de muertos. Se cansó de pedirle apoyo a Claudia Sheinbaum y el gobierno federal. "NO QUEREMOS SER UN ALCALDE MÁS ASESINADO". Y saben que es lo peor. Que en este país de impunidad y narco corrupción, jamás sabremos la verdad. 😢 pic.twitter.com/Mcbi0arDE2 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 2, 2025

"No queremos ser un Alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística. No queremos más policías asesinados que se encuentren en la estadística. Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan", dijo Manzo.

Carlos Manzo insistió en que es responsabilidad de las autoridades federales combatir al crimen organizado y advirtió que si el Gobierno federal no reforzaba la seguridad, la población de Uruapan quedaría expuesta a ser víctima de la delincuencia.

Meses después de denunciar la situación de violencia que se vive en Michoacán y de solicitar el apoyo de la Presidenta Sheinbaum, el Alcalde de Uruapan fue asesinado a tiros durante un evento público celebrado el sábado 1 de noviembre.

