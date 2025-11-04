Viuda de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, pide detener la violencia en las protestas

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 5:31 am

Grecia Quiroz, viuda de Carloz Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, pidió detener las manifestaciones violentas en repudio al asesinato del Edil.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

La viuda de Carlos Manzo pidió detener los actos de vandalismo en Uruapan, Michoacán, luego del asesinato del Alcalde durante en Festival de las Velas.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Grecia Quiroz, viuda del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, hizo un llamado el lunes a que las manifestaciones por el asesinato de su pareja se realicen de manera pacífica, ya que en las últimas horas se han llevado a cabo actos de vandalismo en repudio a lo sucedido contra el Edil el pasado 1 de noviembre.

Por medio de un video difundido en la cuenta oficial de TikTok de Carlos Manzo, la esposa del Alcalde dijo que tras el atentado contra su esposo "están sucediendo cosas que a él no le hubiesen gustado", debido a que su lucha no iba encaminada hacia hechos violentos, pero insistió en seguir alzando la voz por lo sucedido durante el Festival de Velas en el centro de Uruapan, donde el funcionario fue atacado a balazos.

"Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor, y en memoria de Carlos, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada".

@carlos_manzo_oficial

LLAMADO PARA EL PUEBLO DE URUAPAN !! #uruapan #noticia #carlosmanzo

♬ sonido original - Carlos Manzo Oficial

En este sentido, la viuda pidió honrar la memoria de Carlos Manzo, pues explicó que él "siempre estuvo en contra de la violencia". Además, señaló la existencia de grupos que buscan aprovecharse de lo sucedido, por lo que reiteró su llamado para no afectar a terceros en Uruapan. "No se manifiesten de una manera desordenada", dijo en el video difundido en redes sociales.

Carlos Manzo, quien fue Diputado local por Morena y luego Alcalde independiente, mantenía un perfil crítico frente al crimen organizado y distante de los partidos tradicionales, lo que lo colocó en una posición incómoda ante diversos actores políticos. Su asesinato se interpreta como un golpe a quienes han denunciado la infiltración del crimen en gobiernos locales.

Autoridades de seguridad identificaron este lunes a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, como presunto responsable del asesinato, quien era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán, y tenía vínculos con un hombre conocido como “El Prángana”, operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias “R1” y “R2”, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres, difundió videos en los que se observó que el atacante del Alcalde pasó sin filtros de seguridad al Festival de Velas, además de revelar que el arma que utilizó el agresor es una pistola 9 milímetros.

¿La guerra contra el narco? Eso no funcionó: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la mañana del domingo el asesinato del Edil michoacano. También ofreció fortalecer su Estrategia Nacional de Seguridad "para alcanzar la paz". Posteriormente, en su conferencia "mañanera" del lunes, hizo una profunda reflexión sobre el asesinato y reclamó por el comportamiento de sus opositores, que calificó como el de "buitres".

"¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese [Genaro] García Luna? ¿Qué propone? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención de las causas", aseguró.

"Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Pero eso sí, como buitres", agregó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

En ese contexto, preguntó qué se debe hacer para enfrentar esta problemática que aqueja al país.

"Ayer dije: ‘Toda la fuerza del Estado’. La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más: fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. ¿La guerra contra el narco? Eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo", señaló Sheinbaum.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que México estuvo bajo ese modelo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (EPN), por lo que hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia en 2018 cambió la estrategia, donde la prioridad "es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización". "Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada", reiteró.

"Seis años de guerra contra el narco, seis años en donde Peña armó, a través de un comisionado, autodefensas. No funcionó. Y nosotros es la cero impunidad y la justicia, y la atención a las causas. Las dos. Y al mismo tiempo, la presencia. Presencia e inteligencia, y justicia. Justicia social y también un verdadero sistema de justicia, en donde un delincuente pueda ser detenido o presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio. El fortalecimiento de las instituciones de justicia. La presencia y la inteligencia", detalló la mandataria federal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

+ Sección

Galileo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
1

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Mafias factureras

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
3

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
4

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
5

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
6

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
7

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
8

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
9

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

Ciclovía Tlalpan
10

La ciclovía de Tlalpan

11

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

Más allá de Carlos Manzo.
12

Más allá de Carlos Manzo

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
13

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
14

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
15

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Disturbios en el Cereso de Aguascalientes deja al menos tres prisioneros heridos

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
2

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
3

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

4

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
5

¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
6

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.
7

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
8

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
9

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
10

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
11

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
12

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países