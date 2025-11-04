Viuda de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, pide detener la violencia en las protestas

La viuda de Carlos Manzo pidió detener los actos de vandalismo en Uruapan, Michoacán, luego del asesinato del Alcalde durante en Festival de las Velas.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Grecia Quiroz, viuda del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, hizo un llamado el lunes a que las manifestaciones por el asesinato de su pareja se realicen de manera pacífica, ya que en las últimas horas se han llevado a cabo actos de vandalismo en repudio a lo sucedido contra el Edil el pasado 1 de noviembre.

Por medio de un video difundido en la cuenta oficial de TikTok de Carlos Manzo, la esposa del Alcalde dijo que tras el atentado contra su esposo "están sucediendo cosas que a él no le hubiesen gustado", debido a que su lucha no iba encaminada hacia hechos violentos, pero insistió en seguir alzando la voz por lo sucedido durante el Festival de Velas en el centro de Uruapan, donde el funcionario fue atacado a balazos.

"Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor, y en memoria de Carlos, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada".

En este sentido, la viuda pidió honrar la memoria de Carlos Manzo, pues explicó que él "siempre estuvo en contra de la violencia". Además, señaló la existencia de grupos que buscan aprovecharse de lo sucedido, por lo que reiteró su llamado para no afectar a terceros en Uruapan. "No se manifiesten de una manera desordenada", dijo en el video difundido en redes sociales.

Carlos Manzo, quien fue Diputado local por Morena y luego Alcalde independiente, mantenía un perfil crítico frente al crimen organizado y distante de los partidos tradicionales, lo que lo colocó en una posición incómoda ante diversos actores políticos. Su asesinato se interpreta como un golpe a quienes han denunciado la infiltración del crimen en gobiernos locales.

Autoridades de seguridad identificaron este lunes a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, como presunto responsable del asesinato, quien era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán, y tenía vínculos con un hombre conocido como “El Prángana”, operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias “R1” y “R2”, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres, difundió videos en los que se observó que el atacante del Alcalde pasó sin filtros de seguridad al Festival de Velas, además de revelar que el arma que utilizó el agresor es una pistola 9 milímetros.

¿La guerra contra el narco? Eso no funcionó: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la mañana del domingo el asesinato del Edil michoacano. También ofreció fortalecer su Estrategia Nacional de Seguridad "para alcanzar la paz". Posteriormente, en su conferencia "mañanera" del lunes, hizo una profunda reflexión sobre el asesinato y reclamó por el comportamiento de sus opositores, que calificó como el de "buitres".

"¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese [Genaro] García Luna? ¿Qué propone? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención de las causas", aseguró.

"Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Pero eso sí, como buitres", agregó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

En ese contexto, preguntó qué se debe hacer para enfrentar esta problemática que aqueja al país.

"Ayer dije: ‘Toda la fuerza del Estado’. La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más: fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. ¿La guerra contra el narco? Eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo", señaló Sheinbaum.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que México estuvo bajo ese modelo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (EPN), por lo que hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia en 2018 cambió la estrategia, donde la prioridad "es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización". "Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada", reiteró.