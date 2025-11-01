Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que algunos de los líderes agrícolas que encabezaron los bloqueos y protestas en distintas entidades del país responden a intereses políticos. No obstante, aclaró que su Gobierno mantiene abierto el diálogo con los productores al tiempo que anunció apoyos adicionales para campesinos y pequeños agricultores.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Miembros del Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) e incluso del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) han encabezado los bloqueos y protestas de productores agrícolas en distintas entidades del país, en demanda de precios de garantía para el maíz y otros granos.

En Hidalgo, por ejemplo, los principales promotores del movimiento son Rubén Corona Hernández, militante panista que se ostenta como representante del Frente Nacional Campesino, y Santiago Hernández Bautista, exmilitante del Partido Comunista y actual miembro del PAN, quien fue regidor en Tezontepec de Aldama.

Hernández es padre del Diputado federal Asael Hernández Cerón y del exalcalde Santiago Hernández Cerón, ambos con antecedentes en la política local panista.

En Michoacán, a su vez, destacan Alejandro Gámez Vega, expresidente municipal de Indaparapeo por el PRI; Cuauhtémoc Alejandro Solís García “Temosolis”, exalcalde de Queréndaro por el PAN y simpatizante de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez; así como Salomón García López, productor y líder de la Asociación de Usuarios de la Presa Malpaís A.C., con vínculos con figuras del PRD.

En Sinaloa, el movimiento es encabezado por Baltazar Valdez Armentia, exdiputado local del PAN y líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, conocida por su línea de acción radical. Valdez fue detenido en 2024 por su participación en bloqueos de casetas y tomas de instalaciones de Pemex y del aeropuerto de Culiacán, aunque posteriormente fue liberado.

Por su parte, en Guanajuato, los principales organizadores son Erasto Patiño Soto, exdiputado del PRI y exregidor del PAN; Rubén Vázquez de la Rosa, quien rompió con Morena tras no ser postulado a la alcaldía de Salamanca y que ha manifestado respaldo al PAN; y Mauricio Pérez Cabrera, productor crítico del gobierno federal y cercano a los liderazgos panistas.

En Jalisco, participan figuras priistas de larga trayectoria, como Eleazer Rodríguez Ayala, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias (CNC Jalisco) y exdiputado federal y local, y Aldo Ricardo Alatorre Fuentes, agricultor y dirigente municipal del PRI en Ocotlán, quien tuvo un papel activo en las recientes protestas del 14 de octubre.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que algunos líderes agrícolas que lideran los bloqueos carreteros y manifestaciones en diversas partes del país para solicitar mayor presupuesto al campo responden a intereses políticos.

"Muchos de los que tienen tomadas las carreteras, lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos, por eso yo ayer (jueves) dije que mientras haya intereses legítimos se les va a recibir y se dialoga, pero hay algunos que tienen intereses políticos en todo esto. Y solo hay que ver muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen. Sí hay apoyo”, explicó en su conferencia matutina.

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal destina cada año más de 70 mil millones de pesos para la reforestación y producción del maíz.

"A los pequeños productores, a los campesinos más pobres del país, vamos a dar un apoyo adicional a partir del próximo año, que tiene que ver también con hacer valor agregado del maíz, no solamente vender el grano del maíz, sino también poder vender tortillas de manera directa, y otros productos de valor agregado que les permitan tener todavía mayores ingresos”, mencionó la mandataria mexicana.

Sheinbaum detalló que el Gobierno de México realizará una convocatoria, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a empresas harineras como Minsa, Maseca y Cargill para que compren la tonelada de maíz híbrido por arriba de los 4 mil 200 pesos.

Además, en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco los gobiernos estatales y la Federación otorgarán un apoyo adicional a los medianos productores –que tienen entre dos y 20 hectáreas– con 950 pesos más por cada tonelada; de esta cifra, 800 pesos provendrán de las arcas federales y 150 del presupuesto estatal. De este modo, la tonelada de maíz alcanzaría un precio a la venta superior a los 6 mil pesos.