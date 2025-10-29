Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Grupos de agricultores han bloqueado varias carreteras del país como parte del Paro Nacional Agropecuario.
Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este martes que agricultores de diversas entidades del país mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros; exigen que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz.
"La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa sobre el cierre de carreteras en diferentes estados del país debido a movilizaciones de productores agrarios, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones", indicó la dependencia.
Der acuerdo con autoridades federales, los bloqueos de campesinos tienen lugar en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Morelos. En total, se han registrado cierres en al menos 33 puntos carreteros por las manifestaciones de las y los trabajadores del campo.
#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 10:00 h
🔴 CIERRE TOTAL
📍#Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
📍#Comonfort – Camino a Orduña
📍#Irapuato – Castro del Río
📍#Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter &… pic.twitter.com/wYqXeafQWl
— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 28, 2025
Guanajuato es la entidad con el mayor número de manifestaciones que se reportan hasta el momento. La SICT informó de al menos 18 bloqueos en caminos y autopistas del estado.
Jalisco es la otra entidad afectada por estas movilizaciones; los bloqueos impiden el acceso al área Metropolitana de Guadalajara. Los manifestantes mantienen cerrados los accesos como el Macro Libramiento de Guadalajara, Guadalajara-Colima, Carretera a Nogales y la Caseta del Nodo vial de ingreso al municipio de Ocotlán. También se reportan tres bloqueos en al menos tres puntos de la Autopista México-Guadalajara.
A las 22:00 horas de este día se cumplían casi 44 horas de protesta de los productores de maíz que se encuentran instalados sobre la carretera Guadalajara a Nogales, donde mantienen cierres viales en ambos sentidos de circulación.
🚨 Aviso Vial Importante 🚨
Se mantiene la presencia de un bloqueo sobre la carretera a Nogales, lo que ocasiona afectación parcial a la circulación en ambos sentidos.
⚠️ El bloqueo continúa activo, por lo que se recomienda tomar precauciones y utilizar rutas alternas. pic.twitter.com/ET3VhNToEZ
— C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) October 28, 2025
"En Michoacán, siguen los cierres de carreteras en la Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000; Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200", notificó la dependencia.
El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de esta entidad informó este martes que a las 10:39 horas los bloqueos carreteros continuaban en los siguientes puntos:
- Zinapécuaro: Carretera de Cuota 15D Atlacomulco–Zapotlanejo.
- Vista Hermosa: Autopista de Occidente Km 390 (Caseta de Peaje).
- Vista Hermosa: Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista.
- Panindícuaro: Caseta de Cobro.
- La Piedad: La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas.
- Ecuandureo: Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro.
- Jiquilpan: Carretera federal Jiquilpan-Sahuayo. Referencia: Glorieta de Liconsa.
- Venustiano Carranza: Carretera Venustiano Carranza-La Barca. Referencia: Crucero 4 Esquinas.
- Villamar: Carretera Villamar-Jiquilpan. Referencia: Glorieta cruce a Jaripo.
🚨BLOQUEO CARRETERO⛔️
Carretera: Morelia-Guadalajara
Tramo: Zamora-Jiquilpan km 170+200
⛔️Bloqueo Total por manifestantes del Sector Agrario
🚧Tome previsiones para sus tiempos de traslado, atienda las indicaciones viales respete los limites de velocidad y maneje con precaución⚠️ pic.twitter.com/9Z5Mag9aLr
— SICT_MICHOACAN (@SICT_Michoacan) October 28, 2025
En Sinaloa se reporta que hay presencia de productores del campo que mantienen bloqueadas casetas de peaje en Ahome, Guasave y Culiacán. También se mantiene desde ayer un bloqueo en la Autopista Siglo XXI que conecta Morelos con Puebla.
Grupos de agricultores y campesinos han bloqueado con sus máquinas varias carreteras del país y han lanzado un Paro Nacional Agropecuario para exigirle al Gobierno federal que aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respondió con un aumento 25 por ciento superior al mercado internacional y créditos en apoyo al sector agropecuario.
Los principales grupos campesinos son aquellos de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Morelos, pero las protestas se han extendido también a Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala y el Estado de México.
Se implementará un precio de $ 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Este precio es 25% superior al precio del mercado internacional para maíz, puesto en el centro del país.
La medida anunciada incluye además un crédito para productores de… pic.twitter.com/jXRRyRY0F0
— Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 27, 2025