Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Grupos de agricultores han bloqueado varias carreteras del país como parte del Paro Nacional Agropecuario.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este martes que agricultores de diversas entidades del país mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros; exigen que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz.

"La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa sobre el cierre de carreteras en diferentes estados del país debido a movilizaciones de productores agrarios, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones", indicó la dependencia.

Der acuerdo con autoridades federales, los bloqueos de campesinos tienen lugar en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Morelos. En total, se han registrado cierres en al menos 33 puntos carreteros por las manifestaciones de las y los trabajadores del campo.

#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 10:00 h 🔴 CIERRE TOTAL 📍#Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide

📍#Comonfort – Camino a Orduña

📍#Irapuato – Castro del Río

📍#Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter &… pic.twitter.com/wYqXeafQWl — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 28, 2025

Guanajuato es la entidad con el mayor número de manifestaciones que se reportan hasta el momento. La SICT informó de al menos 18 bloqueos en caminos y autopistas del estado.

Jalisco es la otra entidad afectada por estas movilizaciones; los bloqueos impiden el acceso al área Metropolitana de Guadalajara. Los manifestantes mantienen cerrados los accesos como el Macro Libramiento de Guadalajara, Guadalajara-Colima, Carretera a Nogales y la Caseta del Nodo vial de ingreso al municipio de Ocotlán. También se reportan tres bloqueos en al menos tres puntos de la Autopista México-Guadalajara.

A las 22:00 horas de este día se cumplían casi 44 horas de protesta de los productores de maíz que se encuentran instalados sobre la carretera Guadalajara a Nogales, donde mantienen cierres viales en ambos sentidos de circulación.

🚨 Aviso Vial Importante 🚨 Se mantiene la presencia de un bloqueo sobre la carretera a Nogales, lo que ocasiona afectación parcial a la circulación en ambos sentidos. ⚠️ El bloqueo continúa activo, por lo que se recomienda tomar precauciones y utilizar rutas alternas. pic.twitter.com/ET3VhNToEZ — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) October 28, 2025

"En Michoacán, siguen los cierres de carreteras en la Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000; Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200", notificó la dependencia.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de esta entidad informó este martes que a las 10:39 horas los bloqueos carreteros continuaban en los siguientes puntos:

Zinapécuaro: Carretera de Cuota 15D Atlacomulco–Zapotlanejo.

Vista Hermosa: Autopista de Occidente Km 390 (Caseta de Peaje).

Vista Hermosa: Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista.

Panindícuaro: Caseta de Cobro.

La Piedad: La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas.

Ecuandureo: Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro.

Jiquilpan: Carretera federal Jiquilpan-Sahuayo. Referencia: Glorieta de Liconsa.

Venustiano Carranza: Carretera Venustiano Carranza-La Barca. Referencia: Crucero 4 Esquinas.

Villamar: Carretera Villamar-Jiquilpan. Referencia: Glorieta cruce a Jaripo.

🚨BLOQUEO CARRETERO⛔️

Carretera: Morelia-Guadalajara

Tramo: Zamora-Jiquilpan km 170+200

⛔️Bloqueo Total por manifestantes del Sector Agrario

🚧Tome previsiones para sus tiempos de traslado, atienda las indicaciones viales respete los limites de velocidad y maneje con precaución⚠️ pic.twitter.com/9Z5Mag9aLr — SICT_MICHOACAN (@SICT_Michoacan) October 28, 2025

En Sinaloa se reporta que hay presencia de productores del campo que mantienen bloqueadas casetas de peaje en Ahome, Guasave y Culiacán. También se mantiene desde ayer un bloqueo en la Autopista Siglo XXI que conecta Morelos con Puebla.

Grupos de agricultores y campesinos han bloqueado con sus máquinas varias carreteras del país y han lanzado un Paro Nacional Agropecuario para exigirle al Gobierno federal que aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respondió con un aumento 25 por ciento superior al mercado internacional y créditos en apoyo al sector agropecuario.

Los principales grupos campesinos son aquellos de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Morelos, pero las protestas se han extendido también a Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala y el Estado de México.