Sheinbaum anuncia 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 2:06 pm

CSP anuncia inversión de 700 mdp para apoyar producción de carne de alta calidad en Durango.

Sheinbaum agradeció a las y los ganaderos por su trabajo arduo para lograr el "Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad".

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este sábado una inversión de casi 700 millones de pesos (mdp) para la creación de un de "Programa Integral para la Exportación de Carne de Alta Calidad" a los estados de Durango, Coahuila y Sonora.

Desde Durango, Sheinbaum precisó que dicho monto se destinará a la entrega de sementales bovinos, y a un fondo de apoyo para la engorda y la construcción de centros integrales de producción de carne para los mercados nacional e internacional.

"Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad, esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, implica también Centros Integrales de Producción de Carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, informó en su visita al estado como parte del nuevo modelo de rendición de cuentas en territorio por su primer año de Gobierno.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las y los ganaderos por su trabajo y paciencia en los últimos meses, pues recordó la situación de emergencia provocada por el gusano barrenador, por la que el Gobierno de Estados Unidos decidió cerrar sus fronteras con México.

Sheinbaum anunció un programa integral para el ganado. Foto: Isabel Mateos Hinojosa, Cuartoscuro

"Les quiero agradecer (a los ganaderos) porque fueron persistentes en las reuniones, hablamos, les dije que podemos dar créditos, y me dijeron: 'No, Presidenta, ayúdennos más, no podemos cargar con todo el crédito los ganaderos'. Les dije: 'Bueno, pero tienen que garantizar que se apoye principalmente al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas, que ellos sean los que se beneficien más de este programa', y estuvimos de acuerdo", explicó.

A la par, la Presidenta destacó que desde el primer momento cundo Estados Unidos decidió cerrar la frontera, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, se dedicó a poner control ala importación de ganado desde el sur, por lo que esa plaga ha disminuido enormemente.

"Además, trabajamos con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos para que de manera técnica no haya contaminación de esta plaga y poder iniciar la exportación nuevamente, pero hace unas semanas vinieron el Gobernador de Sonora, Coahuila y Durango a visitarme con asociaciones ganaderas de los tres estados y tomamos una decisión conjunta, está bien que sigamos exportando ganado con los Estados Unidos, pero en el marco del Plan México, que quiere decir que se produzca en nuestro País lo mejor y la mejor calidad para el mercado interno y para exportación, tomamos la decisión, primero para estos tres estados de hacer un programa integral para la producción de carne en Durango, en Sonora y en Coahuila", explicó.

Sheinbaum rinde cuentas sobre apoyos para Durango

Como parte de su gira de rendición de cuentas por todo el país, Claudia Sheinbaum informó que en Durango, 830 mil 532 personas reciben de manera directa algún apoyo de los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 14 mil 299 mdp en este año.

Detalló que 199 mil 510 son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 13 mil 64 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 11 mil 802 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7 mil 378 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 65 mil 473 de la beca Benito Juárez; 35 mil de la beca para estudiantes de primaria; seis mil 823 apoyos para padres con hijos de cero a cuatro años; 46 mil 017 de Producción para el Bienestar; dos mil 276 con Precios de Garantía; 20 mil 183 de Sembrando Vida; 41 mil con fertilizantes gratuitos; mil 685 de La Escuela es Nuestra, 147 en nivel preparatoria; y 131 mil de Leche para el Bienestar.

La Presidenta también aprovechó para recordar que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, remarcando que el aumento al salario mínimo fue clave para conseguirlo. Asimismo, presumió que durante el segundo semestre de 2025, pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos al mundo, la inversión extranjera tuvo un máximo histórico de 34 mil millones de dólares.

