Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

Redacción/SinEmbargo

27/10/2025 - 5:39 pm

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Claudia presiona para alcanzar autosuficiencia: prioridad al campo, al maíz, al agua

El Senado aprueba la reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico en México

Gobierno federal debe contrademandar a EU por violar T-MEC en maíz transgénico: ONG

Varios grupos de campesinos lanzaron este lunes un Paro Nacional Agropecuario para exigir el aumento de los precios de garantía de varios del maíz; la Sader anunció aumentos y créditos para el sector.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Grupos de agricultores y campesinos han bloqueado con sus máquinas varias carreteras del país y han lanzado un Paro Nacional Agropecuario para exigirle al Gobierno federal que aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha respondido con un aumento 25 por ciento superior al mercado internacional y créditos en apoyo al sector agropecuario.

Los principales grupos campesinos son aquellos de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Morelos, pero las protestas se han extendido también a Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala y el Estado de México.

Las protestas se habían intensificado en las últimas horas, ya que por la tarde de este lunes las mesas de negociación con la Segob se encontraba estancada hasta el anuncio de la Sader. Cerca de las 16:00, un grupo de campesinos incluso intentó dar un portazo en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en la Ciudad de México.

Los colectivos de representantes se enfrentaron con la policía e intentaron derribar las vallas en una de las puertas de Segob. De acuerdo con medios locales, los agricultores buscan que el precio de garantía del maíz sea de siete mil 200 pesos por tonelada, pero la Segob ofrecía cinco mil 200 pesos por tonelada. En las negociaciones participan las secretarías de Agricultura y Economía.

Luego del incidente, representantes de agricultores señalaron que el paro se podría extender tan amplio como hasta 20 entidades y podrían paralizar puntos estratégicos del país. Luego, la Sader respondió con un aumento a su primera propuesta.

Más tarde, cerca de las 17:00 horas, el titular de la Sader, Julio Berdegué, anuncio que se implementará un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. "Este precio es 25 por ciento superior al precio del mercado internacional para maíz, puesto en el centro del país", argumentó en un video en redes sociales donde dio el anuncio.

"La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5 por ciento anual, más el apoyo de un seguro agropecuario. Se abrirán las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario, para completar el precio indicado", concluyó.

Sin embargo, no se dieron detalles sobre el resto de entidades donde también se protestó en exigencia al aumento de los precios de garantía.

Los bloqueos llegaron a varios puntos

A partir de las 14:30 horas de este lunes, integrantes del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense bloquearon por completo ambos sentidos de la carretera León–Aguascalientes, luego de que se les notificara que no hubo acuerdos durante las negociaciones sostenidas en la Ciudad de México con autoridades federales.

El punto más afectado es el entronque hacia la caseta de la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala, donde el tráfico permanece totalmente detenido. Las filas de vehículos y unidades de carga ya alcanzan varios kilómetros.

Autoridades y representantes del comité exhortaron a evitar circular por la zona, ya que en distintos tramos del estado, donde los bloqueos habían sido parciales por la mañana, ahora se mantienen de manera total y sin horario definido para su liberación.

En Tamaulipas, está bloqueada de forma parcial la carretera Matamoros-San Fernando, a la altura de La Herradura.

En Jalisco, las protestas son más intensas, pues hay bloqueos en tres vías principales de entrada y salida al estado: la de Guadalajara-Colima; la de Guadalajara-Tepic; y la carretera de Ocotlán.

En Michoacán, otro de los puntos neurálgicos de los bloqueos, se encuentran tomadas las casetas de Panindícuaro, Ecuandureo, Vista Hermosa y Zinapécuaro; por ellas están dejando pasar de forma libre a los vehículos, pero de forma intermitente. Se reportan bloqueos además en la autopista de Occidente México-Guadalajara.

En Tlaxcala, hay un corte a la circulación en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Nanacamilpa. En Guerrero, en el sur del país, las protestas se ubican en la Autopista Siglo XXI.

En Baja California, en el norte del país, no hay bloqueo, pero se está dando el paso libre de vehículos en la carretera Tijuana-San Felipe. También en el norte, en Sinaloa, se da el paso en El Pisal; y en el Edomex tomaron la caseta El Dorado, en Ixtapaluca.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

+ Sección

Galileo

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
1

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
2

Cómo responderle a Salinas Pliego

Socios de Adán Augusto
3

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
4

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
5

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido en un centro migratorio.
6

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
7

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
8

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

La violencia también alcanzó a figuras políticas y candidatos este primer cuatrimestre del año.
9

Miguel Ángel Beltrán, periodista de Durango, es hallado sin vida junto a narcomensaje

10

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El Presidente Trump presumió el apoyo de EU luego de condicionar el multimillonario rescate para Argentina a un triunfo de Milei en las elecciones legislativas.
11

Trump felicita a Milei por triunfo en elecciones legislativas: "Le dimos mucha ayuda"

El actor y músico Björn Andrésen,"el chico más guapo del mundo", murió a los 70 años, según confirmó el cineasta Kristian Petri al diario sueco Dagens Nyheter.
12

Björn Andrésen, actor que fue considerado "el chico más bello", fallece a los 70 años

Arturo Medina aseguró que Grupo Salinas miente al afirmar que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo para poner fin a sus adeudos de impuestos.
13

Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
14

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

Pemex reportó pérdidas por 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre de 2025, pero mejoró con respecto a 2024.
15

Pemex reduce sangría, pero sufre pérdidas por 61 mil mdp en tercer trimestre de 2025

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
1

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
2

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre páginas falsas que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (Repuve).
3

¡Evita caer en fraude! La SSPC alerta sobre páginas que suplantan identidad de Repuve

La violencia también alcanzó a figuras políticas y candidatos este primer cuatrimestre del año.
4

Miguel Ángel Beltrán, periodista de Durango, es hallado sin vida junto a narcomensaje

Pemex reportó pérdidas por 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre de 2025, pero mejoró con respecto a 2024.
5

Pemex reduce sangría, pero sufre pérdidas por 61 mil mdp en tercer trimestre de 2025

El Presidente Trump presumió el apoyo de EU luego de condicionar el multimillonario rescate para Argentina a un triunfo de Milei en las elecciones legislativas.
6

Trump felicita a Milei por triunfo en elecciones legislativas: "Le dimos mucha ayuda"

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
7

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

El huracán "Melissa" alcanzó la categoría 5 mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
8

El huracán "Melissa" alcanza furia de categoría 5; Jamaica está en alerta por impacto

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido en un centro migratorio.
9

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la histórica incautación de armas que el Gobierno de Estados Unidos (EU) realizó en su propio territorio.
10

La Presidenta destaca decomiso de 500 armas en EU; es parte de la coordinación, dice

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
11

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

El Gobierno de México reportó nuevos avances importantes en la atención a las comunidades afectadas por las lluvias: más caminos libres y la entrega de apoyos.
12

Más caminos libres, luz al 100% y 70 mil 256 apoyos: así avanza atención por lluvias