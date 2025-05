Gobierno federal debe contrademandar a EU por violar T-MEC en maíz transgénico: ONG

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– La agrupación Demanda Colectiva Maíz, que frenó desde hace más de 10 años la siembra de maíz genéticamente modificado en México, ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía a explicar, de manera clara y fundada, por qué no presentó una contrademanda a Estados Unidos por tratos discriminatorios durante el panel de controversia del T-MEC, y por omitir estudios científicos y un análisis de riesgo sobre el maíz transgénico que exporta a México.

La colectiva asegura que el Gobierno mexicano está a tiempo de exhibir las omisiones de EU, lo que ayudaría a proteger los maíces nativos y la salud de los mexicanos a la par de la revisión del tratado comercial. El Secretario de Economía Marcelo Ebrard estimó esta semana que la renegociación iniciará la segunda mitad de 2025.

Demanda Colectiva Maíz –conformada por campesinos, científicos y organizaciones– solicitó a la Secretaría de Economía en diciembre de 2023, cuando estaba a cargo de Raquel Buenrostro, contrademandar a Estados Unidos por privar a México de los beneficios que contempla el T-MEC ya que durante el panel, ese país, el solicitante de la controversia, no mostró estudios científicos que comprueben que el maíz genéticamente modificado y sus derivados son seguros tanto para el consumo en México como para la biodiversidad de maíces nativos, que se exponen a la contaminación con las exportaciones de transgénicos.

La colectiva argumentó que México recibió un ​​"trato discriminatorio” de parte de las autoridades fitosanitarias de EU y de las empresas de biotecnología porque presentaron evaluaciones de riesgo basadas sólo en los hábitos de consumo de maíz de la población estadounidense, muy distinta a la mexicana.

“Estados Unidos quiere exportar a nuestro país maíz genéticamente modificado, pero no hay una análisis de riesgo para saber si ese maíz genéticamente modificado es inocuo para la salud humana o no, si hace daño o no, no hay ningún estudio científico que estudie la situación de consumo en México. México es un país totalmente diferente frente a EU en relación al consumo del maíz. En México el maíz es nuestra principal fuente de alimento, lo comemos todos los mexicanos todos los días, es la base principal de la alimentación mexicana. Nosotros solicitamos que se deben de realizar esos estudios”, expuso Néstor López, abogado de la Demanda Colectiva Maíz.