Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 7:45 am

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.

Transportistas y agricultores suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Las dos movilizaciones que amenazaban con paralizar vialidades importantes del país dieron un paso atrás este miércoles. Por un lado, los transportistas pospusieron el megabloqueo previsto en la Ciudad de México (CdMx), que incluía cierres en avenidas y accesos como las autopistas México-Pachuca y México-Toluca. Por otro, agricultores de maíz empezaron a liberar carreteras en varios estados después de alcanzar acuerdos con el Gobierno federal durante la madrugada.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) exige un aumento de dos pesos en la tarifa mínima del transporte público, subsidios ante el alza del combustible y homologación con el Estado de México (Edomex), además de denunciar condiciones laborales precarias. En tanto, los productores de maíz consiguieron un apoyo de 950 pesos por tonelada, acceso a créditos con seguro agropecuario, y la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, con el que buscan certidumbre en precios y venta de cosechas.

Ambas protestas coincidieron en el llamado al diálogo, pero con rutas distintas: mientras los transportistas esperan una respuesta este viernes en la mesa convocada por autoridades capitalinas, los agricultores del Bajío firmaron una minuta con representantes federales y estatales que incluye apoyos inmediatos y medidas estructurales.

