RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

11/11/2025 - 7:41 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

Sheinbaum cuestiona protesta de "Generación Z": "Son cuentas con IA, sin identidad"

En esta entrega de RADICALES, las periodistas Daniela Barragán, Meme Yamel, y los periodistas Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar hablaron sobre la llamada "Generación Z", un movimiento que detrás de su discurso juvenil y de la supuesta renovación opositora esconde al mismo bloque conservador que ha intentado, una y otra vez, disfrazar su derrota electoral con nuevos nombres y rostros.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La derecha mexicana vuelve a apostar por la simulación. Tras el desgaste de movimientos como FRENA, los chalecos amarillos y la llamada “marea rosa”, ahora busca reciclar su discurso: una supuesta “Generación Z” apartidista, integrada, paradójicamente, por jóvenes vinculados a viejos intereses priistas y panistas.

Héctor Alejandro Quintanar consideró que este nuevo intento de la oposición responde a una radicalización creciente de una minoría que ha perdido capacidad de convocatoria.

“Pareciera que se trata de una obviedad, la eterna disputa entre derechas e izquierdas, pero no es tan obvio el asunto. Esta derecha, en lugar de atender la lección del sexenio pasado, optó por volverse más virulenta, y el efecto que tiene es muy venenoso, porque en vez de crear una mayoría, cada vez erosiona más su base social”, explicó.

“Se convoca a una marcha de la llamada generación Z, no a una parte del espectro ideológico, sino generacional, como si ser joven te pusiera del lado de la oposición; y esta oposición está protagonizada por partidos que toda la vida han despreciado a los jóvenes”.

Por su parte, la periodista Daniela Barragán coincidió en que el fenómeno no es nuevo: es la misma ultraderecha, que ahora intenta esconderse detrás de etiquetas generacionales.

“No es derecha y ultraderecha, son las ultraderechas. Afortunadamente, en México todavía el eco que tienen no es mucho, pero han logrado disfrazarse. Así se han colado, en mayor o menor medida, aunque sin fuerza suficiente para ganar gobiernos o la Presidencia”, señaló.

Daniela Barragán recordó que esta estrategia no es nueva, pues ya ha sido utilizado por la derecha en el pasado.

“Ya lo intentaron con FRENA, los chalecos amarillos, luego con Claudio X. González y la alianza Va por México, después con el movimiento rosa en defensa del INE, y ahora con la Generación Z, donde jóvenes de ultraderecha deciden quién puede marchar”.

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales la convocatoria para una movilización identificada como la Marcha Generación Z, dirigida a jóvenes nacidos entre 1997 y 2010, quienes están llamando a manifestarse el próximo 15 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

De acuerdo con la convocatoria, la protesta busca expresar el hartazgo frente a la corrupción, la clase política y los gobiernos de Morena. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre quiénes organizan o financian la movilización, que se difunde principalmente en redes sociales.

En su manifiesto, este grupo afirma que su objetivo es “exponer la corrupción con firmeza, movilizarse con inteligencia en puntos estratégicos y crear alianzas tácticas que transformen el hartazgo social en acción colectiva”, sosteniendo que no buscan el poder, sino “abrir el camino para que personas verdaderamente preparadas, éticas y sin vínculos partidistas lleguen a él mediante procesos transparentes y elecciones limpias”.

El movimiento se presenta como una supuesta respuesta al desencanto de una parte de la juventud frente a las instituciones políticas. Pero ahora tras el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, integrantes de este grupo retomaron el caso para presentarlo como símbolo de la crisis de violencia y corrupción que enfrenta el país. En las cuentas relacionadas con el movimiento se compartieron imágenes de una protesta frente a Palacio de Gobierno de Michoacán, donde ocurrieron enfrentamientos y actos de violencia, con mensajes diciendo: “Esto apenas empieza”.

En las mismas redes sociales, algunos usuarios señalaron que las cuentas que promueven esta manifestación de la "Generación Z" también suelen seguir y amplificar el mensaje de políticos y de influencers identificados con la derecha.

Al respecto, Álvaro Delgado indicó que el fondo no ha cambiado: se trata de un bloque conservador que busca mantener sus privilegios, sin importar el disfraz que adopte.

“La derecha es vil, es inescrupulosa y cobarde. Capitaliza cualquier situación porque carece de referentes éticos. No hay diferencia entre derecha y ultraderecha: es una coalición de intereses que defiende una visión de país que la mayoría ya rechazó en las urnas en 2018 y en 2024”.

Delgado advirtió que este sector no se limita a los partidos, sino que se extiende a otros espacios de poder.

“La derecha también es mediática, religiosa y empresarial. Es la reacción de quienes no toleran un proyecto de nación que busca la paz, la equidad y la redistribución. Su reacción es contra una política que rompe con el viejo modelo de guerra y privilegio”.

Por su parte, la comunicadora Meme Yamel pone el foco en las contradicciones internas del movimiento juvenil. Señala que, lejos de ser una expresión espontánea, la “Generación Z” opositora muestra vínculos evidentes con figuras del viejo sistema político.

“Investigaciones de jóvenes en redes detectaron que la página de la marcha estaba alojada en un servidor de Discord vinculado a un exlegislador del PRI. Eso provocó una crisis interna entre los propios organizadores”, relata.

Y añadió con ironía: “No deja de ser paradójico: un grupo que se presenta como apartidista y antisistema termina respaldando los mismos intereses de la derecha tradicional”.

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
3

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Salinas Pliego en bancarrota
4

Salinas Pliego en bancarrota

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
5

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Portaaviones de EU
6

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

El detenido es exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex.
7

Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
8

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

9

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
10

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
11

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

La Presidenta Sheinbaum respondió a Felipe Calderón luego de que dijera que al finalizar su sexenio, se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.
12

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
13

Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
14

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.
15

México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Amurallan Palacio Nacional.
1

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
2

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
3

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

El detenido es exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex.
4

Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

Turismo internacional creció en septiembre
5

El turismo internacional en México repunta 16% anual en septiembre, informa el Inegi

Portaaviones de EU
6

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
7

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
8

Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la SSPC emitió recomendaciones para mejorar la ciberseguridad.
9

¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
10

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
11

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
12

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata