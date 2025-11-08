FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 4:47 pm

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx

Sheinbaum cuestiona protesta de "Generación Z": "Son cuentas con IA, sin identidad"

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La generación Z en Michoacán

Decenas de integrantes de la "Generación Z" marcharon en la CdMx, y aunque inicialmente pretendían llegar a Palacio Nacional, elementos de seguridad capitalinos les impidieron el paso hacia el Zócalo, por lo que se congregaron en el Hemiciclo a Juárez.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Un grupo de integrantes del movimiento autodenominado "Generación Z" salió a las calles de la Ciudad de México (CdMx) hoy por la tarde, y aunque su intención era llegar hasta Palacio Nacional, las y los manifestantes terminaron por establecerse en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, luego de que les fuera impedido el acceso hacia el Zócalo capitalino.

Con ayuda de mantas y carteles, cerca de un centenar de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia sobre la avenida Reforma; durante el trayecto desplegaron mensajes y lanzaron consignas en contra del Gobierno de la 4T y otros partidos políticos, además de para exigir mayor seguridad en el país y la reducción de la jornada laboral, entre otras cosas.

De acuerdo con reportes sobre la movilización, fue alrededor del mediodía cuando el grupo inició su marcha rumbo a Palacio Nacional. Más tarde, cuando pretendían encaminarse hacia el Zócalo por la calle de Francisco I. Madero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) les impidieron el paso.

Ante el cerco policíaco, las y los manifestantes optaron por replegarse frente al Hemiciclo a Juárez para continuar con su mitin y evitar así un enfrentamiento con los uniformados.

A través de redes sociales se difundieron algunas imágenes sobre la movilización, en las cuales se puede observar que el número de personas congregadas fue muy reducido, pese a la gran convocatoria que se ha hecho en diversas plataformas, aunque se espera que una movilización mayor ocurra el próximo 15 de noviembre.

Las imágenes también permiten constatar que junto a las y los manifestantes no sólo había jóvenes de entre 13 y 29 años, grupo demográfico que conforma la "Generación Z", sino que también participaron personas claramente de mayor edad.

Entre otras cosas que resaltaron de la movilización también está el hecho de que algunas personas desplegaron pancartas condenando el reciente asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y usando el evento como motivo para la exigencia de mayor seguridad a nivel nacional y para atacar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y Morena.

"¡Morena decía que todo cambiaría; mentira, la misma porquería!”, coreaban quienes se movilizaron en la CdMx.

Sheinbaum cuestiona protesta de "Generación Z"

Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la convocatoria de una protesta contra el Gobierno de México que supuestamente está impulsada por la "Generación Z", integrada por jóvenes, adolescentes y universitarios, pues dijo que se trata de cuentas en redes sociales que no tienen identidad y están generadas en su mayoría por Inteligencia Artificial (IA), además de que partidos de oposición como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han aprovechado para sumarse.

"Esta movilización que aparece en las redes llama la atención: está llena de Inteligencia Artificial, cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, de manifestaciones, pura Inteligencia Artificial. Ahora quien se hace visible es el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad", señaló Sheinbaum en su conferencia matutina de este miércoles.

"Identidad me refiero a que pones tu nombre, tu fotografía, o pones otro nombre, pero las personas saben quién eres. Eso se vale. El tema es que llama mucho la atención que la convocatoria a esta manifestación de ‘Generación Z’ son una cantidad de cuentas no identificadas con pura Inteligencia Artificial, con imágenes y videos construidos así. Ahora es muy fácil hacerlo. Es muy accesible poder hacerlo", añadió.

Pero, destacó la mandataria, "lo que más llama la atención es que el PRI se suba con esta imagen a la tribuna. Por cierto no tiene mucho qué ver con la edad de quien se subió a la tribuna".





Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

