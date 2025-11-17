La SSC-CdMx informa que 29 policías lesionados en la marcha ya fueron dados de alta

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 1:11 pm

La SSC-CdMx dio a conocer que fueron dados de alta 26 policías hospitalizados que resultaron lesionados durante la marcha de la "Generación Z".

La SSC-CdMx garantizó que se encargará de cubrir los gastos de hospitalización y rehabilitación para los policías lesionados durante la marcha de la "Generación Z".

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) dio a conocer que ya fueron dados de alta 29 de los 40 policías que fueron internados en hospitales luego de resultar lesionados durante los enfrentamientos contra manifestantes durante la marcha de la "Generación Z".

Durante la mañana del domingo, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez, visitó a 14 elementos que permanecían hospitalizados para atender sus lesiones, mismas que no ponen en riesgo su vida.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes, el funcionario informó que tres policías más fueron dados de alta, por lo que aún hay 11 elementos internados.

El Secretario de Seguridad capitalino reiteró a los agentes que lo más importante es que su recuperación, por lo que la SSC y el Gobierno de la capital cubrirá todos los gastos hospitalarios y, en caso de ser necesario, la rehabilitación para los agentes.

Pablo Vásquez también reconoció la "valentía, arrojo y entrega" con la que actuaron los policías para enfrentar y defenderse de los sujetos que intentaron derribar el cerco que protegía al Palacio Nacional y que atentqron cotra sus vidad.

Finalmente, el titular de la SSC-CdMx pidió a los uniformados concentrarse en su recuperación, estar con sus familias y tomarse el tiempo necesario para poder regresar al servicio.

"Agradezco y reconozco a todos los que participaron en la contención de la manifestación y las agresiones por su entrega y valentía al hacer frente a los grupos violentos; cuentan con el respaldo y apoyo de su Institución y el Gobierno de la CdMX", escribió el Secretario de Seguridad en un mensaje compartido en sus redes sociales.

La SSC-CdMx informó que como resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y policías durante la marcha de la "Generación Z" que se llevó a cabo el 15 de noviembre en la CdMx, un total de 100 uniformados resultaron lesionados, de los cuales 60 fueron atendidos en el lugar por lesiones menores y 40 fueron trasladados a un hospital para recibir atención.

Por otra parte, autoridades capitalinas reportaron un saldo de 20 civiles lesionados y otros 20 detenidos durante la movilización.

Ante los hechos violentos registrados en las inmediaciones del Zócalo durante la marcha de la "Generación Z", la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las acciones perpetradas por personas encapuchadas, quienes golpearon a uniformados y derribaron las vallas que protegían a Palacio Nacional.

