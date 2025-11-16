Brugada y Morena responsabilizan a oposición por violencia en marcha “Generación Z"

Redacción/SinEmbargo

16/11/2025 - 5:42 pm

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.

Clara Brugada aseguró que su Gobierno no responderá con represión, pero cumplirá con su responsabilidad de cuidar y proteger a todas y todos los ciudadanos.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z", convocada por sectores de la derecha en el Zócalo capitalino, donde resultaron lesionados 100 elementos de seguridad, 14 de ellos hospitalizados, mientras Morena y sus legisladores llamaron a defender la democracia con diálogo y a rechazaron las provocaciones.

"Quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades. Nuestra ciudad, que es pacifista, nunca aceptará la violencia en las calles y los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar. No vamos a caer en ninguna provocación", dijo.

En un comunicado, la mandataria capitalina se solidarizó y confirmó que 14 policías permanecen hospitalizados, a quienes deseó pronta recuperación, reconociendo además el trabajo de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

Brugada Molina enfatizó que "la Ciudad de México es y seguirá siendo una ciudad de derechos y libertades, donde todas las expresiones y manifestaciones son bienvenidas, y donde el derecho a la manifestación y a la protesta está plenamente garantizado".

Sin embargo, la Jefa de Gobierno capitalina rechazó como forma de protesta las expresiones de violencia, como las que pudieron verse el día de ayer, en que decenas de manifestantes arremetieron contra las vallas y policías que resguardaban los accesos a Palacio Nacional.

También hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en provocaciones y exhortó a todas y todos a expresarse siempre de manera pacífica.

Señaló que la marcha estuvo impulsada por “los mismos grupos conservadores de siempre”, que se oponen a la transformación del país, a quienes calificó como “viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes”.

En su mensaje, reiteró que toda manifestación de la oposición y del conservadurismo es bienvenida en la Ciudad de México. No obstante, cuestionó "si esa va a ser la manera de cómo van a participar políticamente los grupos que no estén de acuerdo con este movimiento".

Los agresores se enfrentaron por más de cuatro horas con elementos de la SSC-CdMx, quienes los dispersaron en varias ocasiones con polvo blanco de extintores cuando lograron derribar las vallas metálicas. En los enfrentamientos, varios policías fueron derribados y linchados por la multitud enardecida. Las autoridades reportaron la detención de 40 personas involucradas en estos hechos.

“Los mismos de siempre”: CEN de Morena

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la marcha del 15 de noviembre confirmó lo que se había advertido: participaron los mismos actores de oposición de siempre.

"La movilización convocada como 'marcha de la generación Z' confirmó lo que se había advertido: participaron los mismos actores de oposición de siempre, sin presencia significativa de jóvenes, y con una asistencia de alrededor de 17 mil personas, muy lejos de la magnitud que pretendieron proyectar en redes”, enfatizó la líder morenista según el comunicado.

Desde Coyoacán, al instalar su Asamblea Seccional, reiteró que los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación tienen la tarea de “informar a la ciudadanía sobre lo que pasa en el país, con el fin de contrarrestar la falsa información financiada por la oposición”.

Además, enfatizó que quedó demostrado el uso de campañas digitales basadas en bots, influencers pagados y estrategias de la derecha internacional, que intentan construir narrativas artificiales para generar desinformación y sembrar descontento social.

Legisladores defienden el diálogo

Desde la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) condenaron “los hechos violentos ocurridos en la marcha del día de ayer”.

Además, subrayaron que “la democracia se defiende con diálogo y participación, nunca con agresiones, provocaciones o discursos de odio”.

Refrendaron su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum en su labor por la paz, la seguridad y la protección de todas y todos.

En tanto, los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM en el Senado de la República expresaron su rechazo a las acciones violentas registradas durante la movilización.

“Como un movimiento emanado de la lucha social, jamás desacreditaremos las manifestaciones”, señalaron, pero advirtieron que “ningún derecho debe ejercerse afectando la integridad y seguridad de las personas”.

Finalmente, reiteraron su compromiso con la transformación del país “por la vía pacífica y democrática”.

Por su parte, el Senador Ricardo Monreal reafirmó que México es una nación de libertades, donde “toda expresión pacífica está protegida por la Constitución; la violencia, nunca”.

En un mensaje dominical, llamó a cuidar los valores democráticos y a rechazar el encono: “Ahí están las urnas, ahí está la vía electoral, ahí está la vía pacífica para expresar nuestra inconformidad social o política”.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum, “la primer mujer en la historia del México independiente” que, dijo, “se ha caracterizado por ser una mujer honesta, humanista y con gran capacidad de tolerancia”.

