Cómo Claudio X, Salinas Pliego, PRI y PAN se adueñaron de la marcha de “Generación Z”

El "movimiento oficial apartidista de Generación Z", cuenta una persona que se identifica como organizadora, se formó y sigue en Discord, una plataforma digital de chat. Pero, reconoce, fue infiltrada por un priista. Luego personajes como Salinas Pliego se colgaron y la amplificaron con ayuda de la red internacional de derecha. Por su parte, jóvenes que se identifican como anticapitalistas también están marchando para exigir derechos laborales y de vivienda.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– A diferencia de como lo hacen en sus reuniones virtuales en Discord, una plataforma de chat sobre videojuegos, anime, tecnología, fandom y demás, Leonardo conecta su micrófono, pero también su cámara para la entrevista por Zoom. Del otro lado de la pantalla comparte que la convocatoria para manifestarse este sábado surgió en una comunidad de esa plataforma digital, pero se les coló un joven de familia priista y finalmente líderes del PRI, del PAN y hasta Ricardo Salinas Pliego les robaron su movimiento que iniciaron, afirma, contra la inseguridad y corrupción en México.

"El movimiento oficial es muy orgánico. Va a haber de todo. O sea, gente con ideas de izquierda como ideas de derecha y nosotros somos mexicanos. Lo que queremos es que se acabe toda la corrupción y el crimen en este país. Estoy dispuesto a poner mi cara y encabezar el movimiento de la marcha del 15 para que se vaya este Gobierno de malditos corruptos, son unos ladrones, con la cuestión del huachicol fiscal, la Barredora; es un narcogobierno involucrado en el crimen organizado. Quiero ser parte de la oposición a este Gobierno y de los partidos que ahorita están sentados dentro de la Cámara del Senado y de la Suprema Corte", dijo.

Leonardo es un italo-mexicano de 39 años. Ríe cuando reconoce que él no es de la Generación Z (nacidos entre 1996 y 2010), pero se convirtió en el vocero de la marcha del 15 de noviembre porque, plantea, nadie más de los más de 2 mil usuarios de ese grupo en Discord se atreve a mostrar su rostro real más allá de avatares y alias. Para ingresar a ese servidor se necesita un enlace de invitación. Hasta el momento, no se conocen en persona, solo se han organizado por el micrófono del chat-servidor. Este sábado se verán las caras.

A la par, jóvenes que se describen como anticapitalistas que exigen derechos laborales (#40HorasYa) y una vivienda digna en vez de un Mundial de Futbol, marcharon el 8 de noviembre en ciudades como la CDMX y Guadalajara. Manifiestan sus posturas de lucha de clases y antibinarismo partidario con memes, música e ilustraciones y se aglutinan –desde los anarquistas a los menos radicales– en el Frente Memero Subversivo.

Cuestionan que la marcha del 15 de noviembre fue cooptada por la derecha internacional empresarial y, critican, utiliza un símbolo antisistema (la bandera pirata de One Piece) para ver si funciona como le funcionó al argentino ultraderechista Javier Milei al apropiarse en su campaña presidencial al personaje de anime Pochita, una motosierra.

"Eso pegó ahí en Argentina y en Nepal también salió One Piece, pues a ver si pega acá en México. Esa derecha internacional de la mano con Salinas Pliego, con Verástegui, quieren apropiar e inculcar ese tipo de cuestiones y se quieren ganar a los jóvenes", comentó Carlos, del Frente Memero Subversivo. "Ya son derechas fuertes, antimigrantes, antiderechos sociales, contra la comunidad LGBT, contra los jóvenes, contra los sectores más empobrecidos, más precarizados".

Leonardo, de la marcha del 15N, también acudió a la marcha del 8N en la CdMx sólo para ver qué sucedía. Los considera de "izquierda radical" y dice que ese símbolo de anime se decidió por las marchas vistas en Nepal.

El priista colado

En México esta marcha de One Piece e inteligencia artificial es un intento más del bloque opositor por adaptar una idea internacional contra el Gobierno de la 4T que conciben como "comunista".

En 2019, al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo intentaron con el movimiento francés "Chalecos amarillos" y su vocera Alejandra Morán, pero desde Francia se deslindaron de ellos. Luego saltaron a las marchas contra la reforma electoral y judicial con voceros como el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova o el historiador Enrique Krauze. Después lo intentaron con la marea rosa liderada por Claudio X. González y, por ahora separados del PRI y del PAN, los esfuerzos se concentran en el MAAC de Salinas Pliego; todo ello amplificado en redes sociales desde trolcenters, la mitad de ellos ubicados y financiados en el extranjero al formar parte de una red de derecha internacional.

"No soy de la Generación Z, pero me junté con otros jóvenes, gente más joven que yo, online, en Discord. Entonces, no nos conocemos así en cara, bueno, en vivo, y pues todo fue organizado a través de chat, o sea, deberíamos de poner un anuncio online, así de fácil. Y así empezó el movimiento, se fundó, se volvió viral. La marcha empezó como apartidista", afirmó Leonardo.

Se le cuestiona que la plataforma Discord fue utilizada por Charlie Kirk, el influencer trumpista asesinado por otro simpatizante de Trump. Pero dice que en esa plataforma hay de todo y reitera que ellos, los orgánicos a quienes se les robó su idea, son apartidistas.

"Queremos crear un movimiento ciudadano horizontal que no tenga nada que ver con los partidos actuales, todos están podridos hasta la médula. Nosotros no tenemos nada qué ver con Morena ni con PRIAN o PRD o Movimiento Ciudadano. Obviamente Salinas Pliego va a tratar de usar el movimiento para sus intereses, pero nosotros no tenemos absolutamente que ver con Salinas Pliego, está tratando de acarrear gente para hacer propaganda", afirma en videollamada.

El usuario de familia priista que se les coló, dijo, lo expulsaron. Pero para entonces el usuario de X (antes Twitter), Vato Montés, ya lo había revelado. En las redes sociales de "Generación Z México" se invitaba a unirse al grupo de Discord, donde publicaron en formato pdf el manifiesto, cuya metadata mostró que fue creado por Monetiq, una agencia que ayuda a monetizar a medios de ultraderecha, que comparte domicilio fiscal con el exdiputado del PRI, José Alfredo Femat Flores.

El 10 de noviembre, la cuenta de X "Generación Z México" comunicó que el movimiento ya no tenía ningún grupo en Discord. "Cualquier servidor que esté circulando no pertenece a este movimiento", publicó en X. Además, en su ánimo de intentar deslindarse, ha compartido memes para asegurar que no tienen relación con partidos políticos pese a que hay análisis de datos como el del analista en redes, Carlos Augusto Jiménez, que muestran cómo los trolcenters vinculados con la derecha internacional han amplificado esta movilización incluso con jóvenes creados con IA.

Pero Leonardo, quien se presenta como uno de los organizadores orgánicos de la marcha del 15N, afirma que el movimiento oficial apartidista sigue en la plataforma de chat Discord.

–Actualmente solo tenemos, usamos Discord. Hay como 2 mil 500 personas, bueno, 2 mil 200. No nos hemos encontrado en vivo, o sea, nos comunicamos a través de Discord, hacemos reuniones solo a través de micrófono. Solo una persona puso su cara, no conozco su nombre, lo conozco solo por su nick. La gente ahí dentro no quiere poner su cara porque conocen los riesgos.

–Esta cuenta de "Generación Z México" que la veo en Twitter, ¿ustedes están detrás de esa?–se le preguntó.

–Una de las personas que creó la página de Discord original y esa página de Twitter no era apartidista, era un infiltrado del PRI. Bueno, de familia priista y, como nos dimos cuenta, lo excluimos del grupo. Él tiene su página en X, pero el movimiento oficial apartidista está en Discord. Esta persona pide lo mismo, que ya el Gobierno renuncie, pero no confiamos en gente que está involucrada en partidos, entonces lo aislamos.

–Se lo pregunto porque en esta cuenta de Twitter, si te vas al inicio, antes tuiteaban solo cosas contra Venezuela, Maduro y demás. Y a partir de octubre empieza a publicar cosas de aquí de México.

–Claro. No estamos involucrado con ellos. Nosotros no tenemos que ver nada con la política, con la política exterior del país. Es un movimiento que nació totalmente en México, no estamos involucrados, no recibimos fondos de ninguna organización extranjera ni nada– insistió al referirse al movimiento inicial antes de ser robado.

Marcha del 8N y del 15N

Tanto los usuarios de Discord como los jóvenes anticapitalistas tienen una postura en común: actuar contra la violencia estructural y partidista que vulnera derechos humanos como un salario digno con jornadas laborales no esclavizantes, así como contra la inseguridad y narcopolítica. Los ven como "el enemigo" (neofascistas), los ven como "una mafia" ("narcoterroristas").

Pero entre ellos ven diferencias: los de la manifestación del 15 de noviembre, dicen los del 8N, actúan más desde el enojo contra el Gobierno federal, el cual fue capitalizado por la derecha empresarial internacional "para utilizar a los jóvenes como carne de cañón".

Los del 8N, que los del 15 N ven como izquierda radical, critican ciertos puntos del Gobierno de Claudia Sheinbaum como alargar la reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas hasta 2030 por petición de los empresarios, pero ellos no cuentan con las redes internacionales que financian troles para amplificar sus mensajes.

"Los partidos que ya están en el Gobierno van a tratar de poner a uno de los suyos y realmente la situación no va a cambiar", dice Leonardo de la marcha 15N. Paula, una joven de Guadalajara que defiende la lucha de clases, dice por su parte: "Lo que está en juego son las estructuras y no la moda, no quieren dejar caer lo viejo, porque si no cómo van a seguir teniendo todo este control".

Leonardo agrega: "A ver si se puede hacer algo (propone la revocación de mandato) para que ya no los mismos partidos de siempre, el PRIAN, Morena y todos los demás dejen de controlar el país porque literal es una mafia, o sea, el nivel de impunidad es altísimo. Se tiene que hacer algo para el país (...) Las críticas de la Inteligencia Artificial es el Gobierno que solo está tratando de echar tierra al movimiento, pero sabemos que no es cierto, lo van a ver el 15", concluye el usuario de Discord.

Carlos, cofundador de Marxismo Ilustrado que marchó el sábado 8, agrega desde la CDMX: "Nosotros no tenemos afinidad con el Gobierno federal, pero no somos como la marcha que están convocando el 15 que sí es como 'vamos contra Claudia Sheinbaum', 'vamos contra el Gobierno federal', 'vamos a atacar o buscar su revocación' o quemar el Palacio; todas estas ideas bastante viscerales no embonamos ahí. Sin duda tenemos críticas hacia el Gobierno como que las 40 horas (laborales) las están prolongando hasta el final del sexenio con el permiso de los empresarios; nos quejamos de que los programas sociales no son suficientes, tienen que ser más; nos quejamos de que la vivienda está por los cielos, contra la gentrificación. Todo eso se lo reclamamos a la 4T, al Gobierno federal, gobiernos estatales o locales".

Desde Guadalajara, donde el 8 de noviembre unos 150 jóvenes marcharon entre cumbias antigentrificación y música de ska rumbo al centro histórico, Paula resalta que fue sin dinero de por medio y con convocatoria con pocos días de anticipación. Ese sábado en el kiosko del Parque Rojo se congregaron con micrófono abierto para leer su pliego petitorio y desahogar sus exigencias.

Coincide: "lo que convoca la marcha del 15 es usarnos como carne de cañón, mandarnos a nosotros nada más a que le hagamos la chamba a ellos porque si tanto están preocupados por el futuro, como muchos medios mencionan, por qué desde un principio Ricardo Salinas o los medios que los están convocando están diciendo que ellos no van a ir, porque saben el peligro que conlleva. Aparte de que hay un plan por atrás y ellos lo único que están usando es el enojo de los jóvenes y se están agarrando de ahí, pero no están teniendo una postura clara. Nada más dicen que ya basta por la violencia y la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum, pero no están teniendo ni consignas, no están informando más a los jóvenes y todos repiten el mismo discurso".