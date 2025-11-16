CRÓNICA ¬ Violencia y viejos conocidos en la marcha de “jóvenes”... con pocos jóvenes

Montserrat Antúnez

16/11/2025 - 12:32 am

La "movilización de la Generación Z” del sábado 15 de noviembre, donde los jóvenes de la generación z se asomaron a cuentagotas.

La movilización de la autodenominada "Generación Z" se caracterizó por la participación de políticos y exfuncionarios de oposición, incluyendo promotores de la Marea Rosa, y jóvenes de la Generación Z que se distinguieron por rechazar activamente a todos los partidos.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– Fue un encuentro de viejos conocidos: mujeres y hombres vestidos de blanco y sombreros panamá, promotores de la Marea Rosa que acompañaron el fracaso de Xóchitl Gálvez en las elecciones de 2024, y exfuncionarios que buscan crear un nuevo partido. La "movilización de la Generación Z” del sábado 15 de noviembre, donde los jóvenes de la generación z se asomaron a cuentagotas, derivó en violencia en la Ciudad de México, reunió a miles de personas que se oponen a la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum y enfrentó a adultos que se oponen a Morena con jóvenes que exigieron cuestionar por igual a políticos de todos los partidos.

Las diferencias quedaron claras antes de que la marcha avanzara. Frente al Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, un grupo de mujeres y hombres de la tercera edad le gritó a tres jóvenes que se colocaban un pañuelo negro para cubrir parte de su cara: “¡Fuera!, ¡fuera!, ¡no encapuchados!”.

Los primeros contingentes integraron a personas que venían desde Michoacán, donde a inicios de mes fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crimen que políticos de oposición han utilizado no sólo para exigir justicia, sino también para llamar en los últimos días a protestar en distintas ciudades con la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012).

"Todos somos Carlos Manzo", aseguraron manifestantes de la llamada Marcha de la Generación Z el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México.
La frase "todos somos Carlos Manzo" se replicó junto a la bandera pirata de One Piece en la protesta de este 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México. Foto: Montserrat Antúnez, SinEmbargo

El bloque opositor se ha ayudado de redes de troles y bots pagados, videos hechos con inteligencia artificial, así como de creadores de contenido afines a la derecha para enviar un mensaje de enojo generalizado. El expresidente panista Vicente Fox fue uno de los que llamó a marchar.

Emilio Álvarez Icaza y Guadalupe Acosta Naranjo, del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y quienes ahora buscan crear un partido político, también se movilizaron, como lo han hecho durante los últimos años con la llamada Marea Rosa del empresario Claudio X. González.

Acosta descartó que la participación de políticos como él manche el movimiento que se ha querido atribuir a la juventud. “Todos los mexicanos tenemos derechos constitucionales”, dijo, y aseguró que dejaron a los jóvenes tomar la batuta.

Como él, este 15 de noviembre marcharon Max Kaiser, exfuncionario en el Gobierno del panista Felipe Calderón, e influencers con afinidad al Partido Acción Nacional (PAN), como Miguel de Samaniego García y Luis Enrique “Kike” Mireles. También lo hicieron el excandidato a concejal del PRI, Edson Andrade; y en Chiapas participó Maximiliano Narváez, promotor de la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Máynez.

De igual forma participó Arturo Herrera, quien se autodenomina “libertario” y en redes muestra su simpatía por Ricardo Salinas Pliego, el empresario que, enfurecido porque la Suprema Corte le ordenó recientemente pagar millones de pesos en impuestos, llamó este sábado “narcopresidente” a la jefa del Ejecutivo desde su cuenta de X.

El reclamo de que funcionarios públicos corten relación con el narcotráfico lo adoptaron personas como Alex, originario de Oaxaca, quien denunció que los casos de desapariciones, donde familias señalan directamente la participación del crimen organizado, no se investigan.

Alex, asistente a la llamada Marcha de la generación Z, reclamó la falta de acción del Gobierno en materia de seguridad.
Alex, asistente a la llamada Marcha de la generación Z, reclamó la falta de acción del Gobierno de Morena en materia de seguridad. Foto: Montserrat Antúnez, SinEmbargo

La marcha adoptó la bandera pirata del anime One Piece como su estandarte, pero jóvenes que se movilizaron critican que políticos conservadores se apropien de este símbolo. Días antes, Vato Montés, un usuario de X, reveló que la metadata de un manifiesto compartido en las redes sociales de la cuenta "Generación Z México"  mostró que fue creado por Monetiq, una agencia que ayuda a monetizar a medios de ultraderecha y que comparte domicilio fiscal con el exdiputado del PRI José Alfredo Femat Flores. 

“Nos parece una burla [que políticos usen esta imagen]; incluso en el anime pasa algo así: Luffy –el protagonista– expone a quienes se hacen pasar por  piratas cuando no lo son. Los partidos creen que utilizar este símbolo va a hacer que nosotros sintamos empatía con ellos,  pero no, no es así. Para mí este símbolo significa libertad. Queremos acabar con los gobiernos corruptos, en este caso no sólo es Morena, el problema son todos los partidos políticos”, opinó un universitario que tachó en una cartulina los logos de los partidos.

"No estamos por ningún partido", señaló un universitario en la cartulina con la que protestó el 15 de noviembre de 2025 en la llamada "Marcha de la generación Z".
"No estamos por ningún partido", señaló un universitario en la cartulina con la que protestó el 15 de noviembre de 2025 en la llamada "Marcha de la generación Z". Foto: Montserrat Antúnez, SinEmbargo

En el mismo sentido, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto exigió, con un micrófono y bocina, un cambio de toda la clase política, sin importar de qué partido son.

"¿Por qué siempre ponemos a los mismos güeyes, o las mismas personas que vienen un grupo de la sociedad con bastante privilegio? Ese privilegio les nubla la visión de entender cuál es el problema con el microbús, el metro, el transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué nos sirve tener partidos políticos si todos van a hacer lo mismo?", dijo uno de ellos desde la plancha del Zócalo, quien se identificó como universitario y resaltó que una muestra es que las y los legisladores federales aún no aprueban la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

“Somos personas, merecemos vivir”, gritó uno de ellos. Una de sus compañeras reclamó a los políticos de oposición que convocaron a movilizarse porque, dijo, "ellos no están aquí poniendo el cuerpo, siempre es la clase obrera”, en referencia a los manifestantes que mientras tanto trataron de derribar las vallas metálicas que el Gobierno federal colocó para proteger el Palacio Nacional, las oficinas del Gobierno capitalino y la Catedral.

Jóvenes en la movilización de la Generación Z en CdMx.
Jóvenes en la movilización de la Generación Z en CdMx. Foto: Montserrat Antúnez, SinEmbargo

Este sábado, decenas de policías se movilizaron en el Zócalo. Llegaron a la calle 5 de Febrero y, en la esquina con Venustiano Carranza, golpearon en grupo a un manifestante. También lanzaron gases y avanzaron por las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre para replegar la protesta.

Al finalizar la marcha y darse a conocer el reporte oficial de policías heridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenaron este sábado los hechos de violencia que dejó al menos 100 policías heridos en el Centro Histórico.

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

