Salinas Pliego culpa a Sheinbaum por los disturbios. La llama "narcopresidente"

Redacción/SinEmbargo

15/11/2025 - 6:33 pm

Salinas Pliego responsabilizó a la Presidenta Sheinbaum por los disturbios durante la marcha de la "Generación Z", además de llamarla "narcopresidente".

Salinas Pliego acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de presuntamente enviar granaderos para agredir a reporteros de TV Azteca y a jóvenes que participaron en la marcha de la “Generación Z”.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego responsabilizó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por los disturbios que se registraron durante la marcha de la "Generación Z" que se celebró este sábado en la Ciudad de México (CdMx), acusándola de presuntamente enviar elementos de seguridad para agredir a manifestantes y calificándola como “narcopresidente”.

El empresario compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el cual denunció que granaderos y otros "grupos violentos", que según él fueron mandados por la mandataria, golpearon y amenazaron de muerte a los reporteros y camarógrafos de TV Azteca que cubren la movilización.

Además, afirmó que los elementos de seguridad lanzaron gas lacrimógeno y granadas contra manifestantes, además de que amenazan a jóvenes con desaparecerlos.

"Los granaderos y otros grupos violentos enviados por la narcopresidente, golpean y amenazan de muerte, a mis reporteros y camarógrafos. Están golpeando y lanzando granadas, gas lacrimógeno, gas pimienta y amenazando a los jóvenes con desaparecerlos, quieren una justificación para violentarlos", publicó Salinas Pliego en X.

Junto al mensaje, el empresario compartió un video en el que se observa a un grupo de granaderos mientras intentan replegar a manifestantes de la marcha de la "Generación Z" en una de las calles aledañas a Palacio Nacional. La grabación termina debido a que el camarógrafo aparentemente recibe un golpe y baja su cámara.

Manifestantes y policías protagonizan disturbios durante marcha de la "Generación Z"

Durante la movilización de la "Generación Z" que se llevó a cabo este sábado en la CdMx se registraron varios enfrentamientos entre elementos de la Policía capitalina y manifestantes, quienes intentaron saltar las vallas que rodeaban Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, condenó los hechos violentos registrados durante la movilización y reveló que durante la marcha resultaron lesionados un centenar de agentes, de los cuales 60 resultaron con lesiones menores y fueron atendidos en el lugar, mientras que otros 40 fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

A raíz de estos hechos, el Secretario de Gobierno de la capital, Cesar Cravioto, defendió el actuar de los policías para impedir que manifestantes llegaran hasta la sede del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ubicadas en el Centro Histórico.

"Los medios vieron claramente como primero se quisieron saltar esas vallas, saltaron esas vallas y empezaron a confrontar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", declaró en conferencia de prensa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

