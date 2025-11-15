Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de gastar con trampas y espionaje

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 7:14 pm

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

El Juez Stephen Houseman dijo que la práctica buscaba “socavar la igualdad de condiciones” y que el caso debe ir a juicio.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Una operación de espionaje corporativo contratada por el equipo del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego terminó por colocarlo en el centro de un regaño judicial en Londres, luego de que un Juez determinó que la información obtenida mediante esa maniobra no podía ser usada para resolver el caso sin un juicio.

Según información de Bloomberg, firmada por Lucca de Paoli y James Booth, la estrategia incluyó la participación de un agente encubierto que grabó en secreto a un abogado de la contraparte durante una cena con alcohol.

La cadena estadounidense informó que la grabación buscaba obtener información que fortaleciera la acusación del empresario mexicano contra Astor Asset Management por un presunto fraude en un esquema de préstamo de acciones.

No obstante, la estrategia se volvió en su contra: el Juez Stephen Houseman determinó que, aunque las acusaciones parecen tener sustento, el origen de la evidencia hacía imposible usarla para resolver el conflicto fuera del proceso formal.

"Dicho sin rodeos, esto es algo que no debería ocurrir y no puede ser consentido por el Tribunal", dijo el Juez Stephen Houseman en su fallo. "Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes enfrentadas. Ofende a la justicia", añadió.

La operación cuestionada fue realizada por un agente de Black Cube, una conocida firma de inteligencia corporativa. De acuerdo con la sentencia, el agente engañó a un abogado recién ascendido que trabajaba para la contraparte y logró que, durante una cena, hablara de información protegida por el secreto profesional, mientras era grabado sin saberlo.

El caso forma parte de la demanda de Salinas, quien asegura haber sido víctima de un fraude millonario que dejó acciones de uno de sus negocios fuera de su control y en manos de un presunto estafador recurrente. Sus abogados sostienen que Vladimir Sklarov y sus cómplices usaron alias y una falsa asociación con la histórica familia Astor para dar credibilidad a la operación.

Ni los abogados del empresario ni los representantes de Astor ofrecieron comentarios inmediatos tras conocerse la sentencia. En contraste, Black Cube defendió su trabajo asegurando que sus métodos son legales y han sido utilizados en casos previos, aunque reconoció que el debate en esta ocasión se centra en la ética de obtener datos directamente del representante legal de la parte contraria.

De acuerdo con Bloomberg: “El Juez no cuestiona en su decisión que la metodología de Black Cube sea legal e incluso señala un caso anterior del Tribunal Superior en el que una decisión se basa en la metodología de recopilación de información de Black Cube”, dijo un portavoz de la empresa por correo electrónico. “La única cuestión planteada es una cuestión ética de obtención de información específicamente del representante legal de una contraparte”.

La sentencia también deja ver la trayectoria de Black Cube, una firma envuelta con frecuencia en controversias internacionales. El mes pasado, una empresa sueca de juegos de azar acusó a la compañía de haber sido contratada por un competidor “para fabricar un informe que sabían que tendría repercusiones extremadamente perjudiciales” para su negocio. Black Cube respondió que presentó “con orgullo” las conclusiones de su investigación.

La firma también es conocida por su participación en la defensa del productor Harvey Weinstein, hoy condenado por delitos sexuales. En ese caso, agentes encubiertos grabaron en secreto a la actriz Rose McGowan, quien posteriormente acusó a Weinstein de violación.

En el expediente británico, los abogados de Salinas insisten en que sus clientes fueron engañados mediante una elaborada operación de Sklarov y sus cómplices, quienes habrían construido identidades falsas y una supuesta conexión con la legendaria familia Astor para dar credibilidad al esquema de préstamo de acciones. Según su versión, la estafa terminó por colocar activos del empresario mexicano bajo el control de terceros.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
2

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
3

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
4

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
5

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
6

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
7

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
8

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

9

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
10

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche" que los buenos empresarios pagan sus impuestos.
11

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

12

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Oficial de la SSC que enfrentó a asaltantes de supermercado muere en hospital
13

VIDEO ¬ Policía enfrenta a asaltantes de supermercado en la GAM; muere en el hospital

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
14

VIDEO ¬ Funcionario de Colima agrede a Diputado federal de Morena; exigen su remoción

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
15

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
1

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de gastar con trampas y espionaje

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche" que los buenos empresarios pagan sus impuestos.
2

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Ignacio Eduardo “N”, “El Compi”, quien presuntamente está vinculado con el cementerio clandestino en Puerto Morelos.
3

“El Compi”, acusado de rentar rancho usado como fosa clandestina, es detenido en QRoo

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
4

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Hernán Bermúdez Requena está vinculado a proceso señalado de ser el líder del grupo criminal "La Barrerdora".
5

Jueza niega suspensión a hijo de Bermúdez Requena: sus cuentas seguirán bloqueadas

Donald Trump en conferencia de prensa
6

Tensión en el Caribe: Trump evalúa más acciones y Maduro activa comandos de defensa

Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por caso Epstein
7

Trump solicita investigar a Bill Clinton y demócratas de alto perfil por caso Epstein

La selección mexicana SUb 17 clasificó a octavos de final del Mundial de la categoría tras vencer a Argentina en penales.
8

Selección Mexicana elimina en penales a Argentina y pasa a octavos en Mundial Sub 17

Confrontan a Noroña
9

VIDEO ¬ Alumnos de Guanajuato abuchean a Noroña; "no tengo problema", dice legislador

10

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
11

Cómo los ultraconservadores metieron a Canadá, México y EU en problemas de sarampión

12

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos