Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de gastar con trampas y espionaje

El Juez Stephen Houseman dijo que la práctica buscaba “socavar la igualdad de condiciones” y que el caso debe ir a juicio.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Una operación de espionaje corporativo contratada por el equipo del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego terminó por colocarlo en el centro de un regaño judicial en Londres, luego de que un Juez determinó que la información obtenida mediante esa maniobra no podía ser usada para resolver el caso sin un juicio.

Según información de Bloomberg, firmada por Lucca de Paoli y James Booth, la estrategia incluyó la participación de un agente encubierto que grabó en secreto a un abogado de la contraparte durante una cena con alcohol.

La cadena estadounidense informó que la grabación buscaba obtener información que fortaleciera la acusación del empresario mexicano contra Astor Asset Management por un presunto fraude en un esquema de préstamo de acciones.

No obstante, la estrategia se volvió en su contra: el Juez Stephen Houseman determinó que, aunque las acusaciones parecen tener sustento, el origen de la evidencia hacía imposible usarla para resolver el conflicto fuera del proceso formal.

"Dicho sin rodeos, esto es algo que no debería ocurrir y no puede ser consentido por el Tribunal", dijo el Juez Stephen Houseman en su fallo. "Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes enfrentadas. Ofende a la justicia", añadió.

La operación cuestionada fue realizada por un agente de Black Cube, una conocida firma de inteligencia corporativa. De acuerdo con la sentencia, el agente engañó a un abogado recién ascendido que trabajaba para la contraparte y logró que, durante una cena, hablara de información protegida por el secreto profesional, mientras era grabado sin saberlo.

El caso forma parte de la demanda de Salinas, quien asegura haber sido víctima de un fraude millonario que dejó acciones de uno de sus negocios fuera de su control y en manos de un presunto estafador recurrente. Sus abogados sostienen que Vladimir Sklarov y sus cómplices usaron alias y una falsa asociación con la histórica familia Astor para dar credibilidad a la operación.

Ni los abogados del empresario ni los representantes de Astor ofrecieron comentarios inmediatos tras conocerse la sentencia. En contraste, Black Cube defendió su trabajo asegurando que sus métodos son legales y han sido utilizados en casos previos, aunque reconoció que el debate en esta ocasión se centra en la ética de obtener datos directamente del representante legal de la parte contraria.

De acuerdo con Bloomberg: “El Juez no cuestiona en su decisión que la metodología de Black Cube sea legal e incluso señala un caso anterior del Tribunal Superior en el que una decisión se basa en la metodología de recopilación de información de Black Cube”, dijo un portavoz de la empresa por correo electrónico. “La única cuestión planteada es una cuestión ética de obtención de información específicamente del representante legal de una contraparte”.

La sentencia también deja ver la trayectoria de Black Cube, una firma envuelta con frecuencia en controversias internacionales. El mes pasado, una empresa sueca de juegos de azar acusó a la compañía de haber sido contratada por un competidor “para fabricar un informe que sabían que tendría repercusiones extremadamente perjudiciales” para su negocio. Black Cube respondió que presentó “con orgullo” las conclusiones de su investigación.

La firma también es conocida por su participación en la defensa del productor Harvey Weinstein, hoy condenado por delitos sexuales. En ese caso, agentes encubiertos grabaron en secreto a la actriz Rose McGowan, quien posteriormente acusó a Weinstein de violación.

En el expediente británico, los abogados de Salinas insisten en que sus clientes fueron engañados mediante una elaborada operación de Sklarov y sus cómplices, quienes habrían construido identidades falsas y una supuesta conexión con la legendaria familia Astor para dar credibilidad al esquema de préstamo de acciones. Según su versión, la estafa terminó por colocar activos del empresario mexicano bajo el control de terceros.