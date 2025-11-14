El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 1:44 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Sólo tres periódicos de circulación nacional consignaron como nota principal el histórico fallo de la SCJN contra dos de las empresas de Grupo Salinas, que arrastran adeudos fiscales desde hace 15 años. Otros dos medios apenas hicieron mención en su página principal, y el resto no publicaron nada al respecto.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo un fallo histórico al desechar los siete juicios de Grupo Elektra y TV Azteca, con los que evadió durante años el pago de más de 48 mil millones de pesos, el hecho no fue retomado por toda la prensa mexicana en sus ediciones impresas de este viernes.

Una revisión a los diferentes diarios muestra cómo sólo tres periódicos consignaron como nota principal el fallo histórico, otros dos apenas lo consignaron en la portada, mientras que unos tantos más, que cuentan con amplia presencia a nivel nacional, no hicieron referencia al tema, entre ellos, Milenio, El Heraldo y Excélsior.

El diario El Universal tituló la decisión de la Corte como Salinas Pliego deberá pagar 48 mil mdp al SAT. Mientras que El Sol de México encabezó su nota como: Salinas Pliego deberá pagar casi 49 mmdp. A su vez, Reforma publicó en su primera plana ’Tío Richie’: a pagar en abonos ‘Chiquitos’, en alusión a la tienda Elektra, propiedad del empresario que brinda este tipo de créditos.

Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el periódico La Razón sólo dedicó un pequeño espacio en su portada al fallo contra las empresas de Salinas Pliego, mismo que tituló La Corte falla contra Grupo Salinas en litigio de impuestos. Una situación similar ocurrió en El Financiero, en el cual, en un pequeño espacio lateral de la portada, consignaron: La SCJN ordena a Grupo Salinas y TV Azteca pagar más de 48 mil mdp.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

Este 13 de noviembre, la SCJN emitió los primeros fallos sobre siete de los nueve litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas. Durante la sesión celebrada este jueves, el pleno de la Corte rechazó atraer los primeros amparos interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, que suman más de 48 mil millones de pesos de deuda fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Foto: Captura de pantalla

El máximo Tribunal de México determinó no amparar a las empresas de Grupo Salinas en cinco juicios contra Grupo Elektra y en dos contra TV Azteca, que en conjunto ascenderían a 48 mil 356 millones 928 mil 786 pesos, monto que podría incrementar, ya que el SAT aún debe de informar el monto actualizado del adeudo de estas empresas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

A través de sus redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó a los fallos en su contra que realizó la SCJN, por los adeudos fiscales que datan desde 2008. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el presidente de Grupo Salinas publicó una imagen en formato GIF de un león mostrando sus colmillos de forma intimidante. "Hoy no se acaba, comienza", escribió el magnate para acompañar su publicación.

Además, a través de Grupo Salinas, el empresario también arremetió contra la SCJN, a la que calificó como "espuria" y afirmó que fue “un día negro para la justicia en México”, al considerar que las ministras y los ministros omitieron de forma deliberada "analizar el fondo jurídico" de los asuntos discutidos, y tomar en consideración "el evidente acoso político" que en su contra ejerce el Gobierno federal.

Foto: Captura de pantalla

"En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos", indicó el consorcio a través de un comunicado.

"Todo esto no es casualidad; lo advertimos hace mucho tiempo: los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una Reforma Judicial autoritaria, cuya farsa electoral fue diseñada y orquestada por Morena y el Ejecutivo federal para eliminar contrapesos, destruir la democracia y controlar por completo al Estado mexicano", acusó Grupo Salinas.

Pese a la relevancia de este histórico fallo, que obliga a Salinas Pliego a pagar impuestos que arrastra desde hace 15 años, algunos medios de comunicación no hicieron mención del hecho, como Milenio, El Heraldo y Excélsior, quienes dedicaron sus portadas, respectivamente, a otras noticias. Por ejemplo, la nota principal de Milenio fue para la Operación Lanza del Sur, ordenada por el Gobierno de Estados Unidos, para combatir al narcotráfico en América Latina.

Foto: Captura de pantalla

También dedicó un espacio a las movilizaciones de la CNTE, y sus amenazas de dejar a México sin minimalismo, así como a la persecución de migrantes en Carolina del Norte por parte del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trum. Incluso Bad Bunny formó parte de la portada de Milenio gracias a los cinco premios que obtuvo en los Grammy Latino, evento que se llevó a cabo en Las Vegas.

Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Excélsior también dedicó un espacio a los reconocimientos obtenidos por el puertorriqueño Bad Bunny, mientras que su nota principal fue para las acciones que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) está impulsando en Michoacán. Además, también hizo mención de las protestas protagonizadas por el CNTE e incluso a un avance científico sobre la diabetes.

Foto: Captura de pantalla

En tanto, las notas principales de El Heraldo fueron el recorrido que el Gabinete de Seguridad Nacional hizo en Uruapan, Michoacán, y el desmantelamiento, por parte del Gobierno de Estados Unidos, en colaboración con el de México, de una red de empresas ligadas al Cártel del Pacífico. Asimismo, dedicaron un pequeño espacio a una nota sobre los 7.4 millones de pesos que se destinarán a los damnificados por las lluvias.

Foto: Captura de pantalla

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
1

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
2

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
3

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
4

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
5

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
6

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Salinas Pliego
7

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
8

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
9

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
10

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Oficial de la SSC que enfrentó a asaltantes de supermercado muere en hospital
11

VIDEO ¬ Policía enfrenta a asaltantes de supermercado en la GAM; muere en el hospital

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
12

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
13

VIDEO ¬ Funcionario de Colima agrede a Diputado federal de Morena; exigen su remoción

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
14

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

15

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

César Iván Sandoval, Alcalde de San Luis Río Colorado
2

EU retira la visa al Alcalde morenista de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval

Los gobiernos de México y de Quintana Roo dieron a conocer nuevas medidas para recuperar los niveles turísticos de Tulum.
3

Quintana Roo habilita accesos libres y gratuitos a playas de Tulum; impulsan turismo

4

Rusia realiza ataque masivo con 450 drones a tres ciudades ucranianas, incluida Kiev

5

La Feria del Frijol llegará por primera vez a la CdMx con conciertos y degustaciones

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
6

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Oficial de la SSC que enfrentó a asaltantes de supermercado muere en hospital
7

VIDEO ¬ Policía enfrenta a asaltantes de supermercado en la GAM; muere en el hospital

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
8

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos
9

Marco Rubio descarta enviar fuerzas armadas de EU a México para combatir al "narco"

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
10

VIDEO ¬ Funcionario de Colima agrede a Diputado federal de Morena; exigen su remoción

Gildardo Maldonado, Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
11

Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
12

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe