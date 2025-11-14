El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

Sólo tres periódicos de circulación nacional consignaron como nota principal el histórico fallo de la SCJN contra dos de las empresas de Grupo Salinas, que arrastran adeudos fiscales desde hace 15 años. Otros dos medios apenas hicieron mención en su página principal, y el resto no publicaron nada al respecto.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo un fallo histórico al desechar los siete juicios de Grupo Elektra y TV Azteca, con los que evadió durante años el pago de más de 48 mil millones de pesos, el hecho no fue retomado por toda la prensa mexicana en sus ediciones impresas de este viernes.

Una revisión a los diferentes diarios muestra cómo sólo tres periódicos consignaron como nota principal el fallo histórico, otros dos apenas lo consignaron en la portada, mientras que unos tantos más, que cuentan con amplia presencia a nivel nacional, no hicieron referencia al tema, entre ellos, Milenio, El Heraldo y Excélsior.

El diario El Universal tituló la decisión de la Corte como Salinas Pliego deberá pagar 48 mil mdp al SAT. Mientras que El Sol de México encabezó su nota como: Salinas Pliego deberá pagar casi 49 mmdp. A su vez, Reforma publicó en su primera plana ’Tío Richie’: a pagar en abonos ‘Chiquitos’, en alusión a la tienda Elektra, propiedad del empresario que brinda este tipo de créditos.

Por su parte, el periódico La Razón sólo dedicó un pequeño espacio en su portada al fallo contra las empresas de Salinas Pliego, mismo que tituló La Corte falla contra Grupo Salinas en litigio de impuestos. Una situación similar ocurrió en El Financiero, en el cual, en un pequeño espacio lateral de la portada, consignaron: La SCJN ordena a Grupo Salinas y TV Azteca pagar más de 48 mil mdp.

Este 13 de noviembre, la SCJN emitió los primeros fallos sobre siete de los nueve litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas. Durante la sesión celebrada este jueves, el pleno de la Corte rechazó atraer los primeros amparos interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, que suman más de 48 mil millones de pesos de deuda fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El máximo Tribunal de México determinó no amparar a las empresas de Grupo Salinas en cinco juicios contra Grupo Elektra y en dos contra TV Azteca, que en conjunto ascenderían a 48 mil 356 millones 928 mil 786 pesos, monto que podría incrementar, ya que el SAT aún debe de informar el monto actualizado del adeudo de estas empresas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

A través de sus redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó a los fallos en su contra que realizó la SCJN, por los adeudos fiscales que datan desde 2008. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el presidente de Grupo Salinas publicó una imagen en formato GIF de un león mostrando sus colmillos de forma intimidante. "Hoy no se acaba, comienza", escribió el magnate para acompañar su publicación.

Además, a través de Grupo Salinas, el empresario también arremetió contra la SCJN, a la que calificó como "espuria" y afirmó que fue “un día negro para la justicia en México”, al considerar que las ministras y los ministros omitieron de forma deliberada "analizar el fondo jurídico" de los asuntos discutidos, y tomar en consideración "el evidente acoso político" que en su contra ejerce el Gobierno federal.

"En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos", indicó el consorcio a través de un comunicado.

"Todo esto no es casualidad; lo advertimos hace mucho tiempo: los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una Reforma Judicial autoritaria, cuya farsa electoral fue diseñada y orquestada por Morena y el Ejecutivo federal para eliminar contrapesos, destruir la democracia y controlar por completo al Estado mexicano", acusó Grupo Salinas.

Pese a la relevancia de este histórico fallo, que obliga a Salinas Pliego a pagar impuestos que arrastra desde hace 15 años, algunos medios de comunicación no hicieron mención del hecho, como Milenio, El Heraldo y Excélsior, quienes dedicaron sus portadas, respectivamente, a otras noticias. Por ejemplo, la nota principal de Milenio fue para la Operación Lanza del Sur, ordenada por el Gobierno de Estados Unidos, para combatir al narcotráfico en América Latina.

También dedicó un espacio a las movilizaciones de la CNTE, y sus amenazas de dejar a México sin minimalismo, así como a la persecución de migrantes en Carolina del Norte por parte del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trum. Incluso Bad Bunny formó parte de la portada de Milenio gracias a los cinco premios que obtuvo en los Grammy Latino, evento que se llevó a cabo en Las Vegas.

Por su parte, Excélsior también dedicó un espacio a los reconocimientos obtenidos por el puertorriqueño Bad Bunny, mientras que su nota principal fue para las acciones que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) está impulsando en Michoacán. Además, también hizo mención de las protestas protagonizadas por el CNTE e incluso a un avance científico sobre la diabetes.

En tanto, las notas principales de El Heraldo fueron el recorrido que el Gabinete de Seguridad Nacional hizo en Uruapan, Michoacán, y el desmantelamiento, por parte del Gobierno de Estados Unidos, en colaboración con el de México, de una red de empresas ligadas al Cártel del Pacífico. Asimismo, dedicaron un pequeño espacio a una nota sobre los 7.4 millones de pesos que se destinarán a los damnificados por las lluvias.