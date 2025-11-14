CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

La Presidenta aludió al fallo de la Corte, que desechó los amparos del Grupo Salinas, para subrayar que los buenos empresarios sí pagan impuestos.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este viernes, durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche", que los buenos empresarios pagan sus impuestos y, por ello, son retribuidos con las ganancias correspondientes.

“Los buenos empresarios reciben sus ganancias y claro, pagando impuestos; hay algunos que no les gusta pagar lo que deben, pero el país está bien porque cambió el modelo económico", subrayó la mandataria durante este acto.

Sheinbaum reveló en este evento oficial que, en octubre de 2025, se generó la mayor cantidad de empleos formales de toda la historia de México, pese a la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Trabajamos por el bien del pueblo de México; hoy estamos en Campeche para iniciar obras de agua en la entidad: 1. Batería de pozos a 30 kilómetros de la ciudad de Campeche, un acueducto y seis tanques de almacenamiento para sustituir los actuales pozos que ya suministran agua… pic.twitter.com/9JdcDnSj1g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 14, 2025

Además, enfatizó la importancia de la reciente elección democrática del Poder Judicial al aseverar que “por primera vez las y los jueces y magistrados fueron electos por el pueblo”. De esta manera, aludió al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desechó los amparos promovidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego para evitar el pago de impuestos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"El día de ayer y recientemente hemos visto cómo la Suprema Corte de Justicia cumple con las leyes y la Constitución”, señaló la mandataria para destacar que el país "era de los privilegiados, de unos cuantos que tenían influencias. Hoy no, México le pertenece a su pueblo, ese es el proyecto que representamos”.

En ese sentido, la mandataria expuso que todas las obras públicas y apoyos sociales que el Gobierno proporciona a la población, las universidades que se construyen en distintas entidades de la República, el no endeudamiento y la contención tributaria para no subir los impuestos a los que menos tienen, etc., todo ello es posible "acabando con la corrupción, acabando con los privilegios, eso es la cuarta transformación".

El Proyecto Agua para Campeche traerá una inversión de 1,380 millones de pesos y permitirá suministrar 1,300 litros de agua por segundo a Campeche y Calakmul, que beneficia a más de 250 mil habitantes. Gracias, PresidentA @Claudiashein, por abrir estos caminos del agua que tanto… pic.twitter.com/FPfStzT1us — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 14, 2025

La Presidenta restó importancia a las campañas de difamación que se han emprendido en contra de su Administración pues la gente sigue cerca de su Gobierno, "y eso es porque por más que paguen en las redes sociales, la gente ya no se va con la finta como antes, la gente sabe lo que ocurre en nuestro país, que es una gran transformación de la vida pública, es parte de las grandes transformaciones que estamos viviendo”, destacó.

Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, y por el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, con quienes destacó la construcción de un acuaférico para la capital de Campeche de 18.5 kilómetros para sustituir tubería vieja con lo que se mejorará la distribución de agua que actualmente es de 800 litros por segundo, para que sea de mil 300 litros por segundo. "Con ello se asegura agua para la ciudad por los próximos 30 o 40 años", indicó.

La Gobernadora de Campeche, agradeció a la Presidenta por esta obra que será fundamental en el desarrollo del estado, después de que en 40 años los gobiernos neoliberales de la entidad no hicieron nada para resolver el problema del agua potable.