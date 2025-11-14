CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 5:58 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche" que los buenos empresarios pagan sus impuestos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

La Presidenta aludió al fallo de la Corte, que desechó los amparos del Grupo Salinas, para subrayar que los buenos empresarios sí pagan impuestos.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este viernes, durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche", que los buenos empresarios pagan sus impuestos y, por ello, son retribuidos con las ganancias correspondientes.

“Los buenos empresarios reciben sus ganancias y claro, pagando impuestos; hay algunos que no les gusta pagar lo que deben, pero el país está bien porque cambió el modelo económico", subrayó la mandataria durante este acto.

Sheinbaum reveló en este evento oficial que, en octubre de 2025, se generó la mayor cantidad de empleos formales de toda la historia de México, pese a la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Además, enfatizó la importancia de la reciente elección democrática del Poder Judicial al aseverar que “por primera vez las y los jueces y magistrados fueron electos por el pueblo”. De esta manera, aludió al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desechó los amparos promovidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego para evitar el pago de impuestos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"El día de ayer y recientemente hemos visto cómo la Suprema Corte de Justicia cumple con las leyes y la Constitución”, señaló la mandataria para destacar que el país "era de los privilegiados, de unos cuantos que tenían influencias. Hoy no, México le pertenece a su pueblo, ese es el proyecto que representamos”.

En ese sentido, la mandataria expuso que todas las obras públicas y apoyos sociales que el Gobierno proporciona a la población, las universidades que se construyen en distintas entidades de la República, el no endeudamiento y la contención tributaria para no subir los impuestos a los que menos tienen, etc., todo ello es posible "acabando con la corrupción, acabando con los privilegios, eso es la cuarta transformación".

La Presidenta restó importancia a las campañas de difamación que se han emprendido en contra de su Administración pues la gente sigue cerca de su Gobierno, "y eso es porque por más que paguen en las redes sociales, la gente ya no se va con la finta como antes, la gente sabe lo que ocurre en nuestro país, que es una gran transformación de la vida pública, es parte de las grandes transformaciones que estamos viviendo”, destacó.

Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, y por el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, con quienes destacó la construcción de un acuaférico para la capital de Campeche de 18.5 kilómetros para sustituir tubería vieja con lo que se mejorará la distribución de agua que actualmente es de 800 litros por segundo, para que sea de mil 300 litros por segundo. "Con ello se asegura agua para la ciudad por los próximos 30 o 40 años", indicó.

La Gobernadora de Campeche, agradeció a la Presidenta por esta obra que será fundamental en el desarrollo del estado, después de que en 40 años los gobiernos neoliberales de la entidad no hicieron nada para resolver el problema del agua potable.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
2

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
3

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
4

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
5

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
6

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
7

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
8

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

Oficial de la SSC que enfrentó a asaltantes de supermercado muere en hospital
9

VIDEO ¬ Policía enfrenta a asaltantes de supermercado en la GAM; muere en el hospital

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
10

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
11

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

12

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Ignacio Eduardo “N”, “El Compi”, quien presuntamente está vinculado con el cementerio clandestino en Puerto Morelos.
13

“El Compi”, acusado de rentar rancho usado como fosa clandestina, es detenido en QRoo

14

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Hernán Bermúdez Requena está vinculado a proceso señalado de ser el líder del grupo criminal "La Barrerdora".
15

Jueza niega suspensión a hijo de Bermúdez Requena: sus cuentas seguirán bloqueadas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche" que los buenos empresarios pagan sus impuestos.
1

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Ignacio Eduardo “N”, “El Compi”, quien presuntamente está vinculado con el cementerio clandestino en Puerto Morelos.
2

“El Compi”, acusado de rentar rancho usado como fosa clandestina, es detenido en QRoo

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
3

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Hernán Bermúdez Requena está vinculado a proceso señalado de ser el líder del grupo criminal "La Barrerdora".
4

Jueza niega suspensión a hijo de Bermúdez Requena: sus cuentas seguirán bloqueadas

Donald Trump en conferencia de prensa
5

Tensión en el Caribe: Trump evalúa más acciones y Maduro activa comandos de defensa

Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por caso Epstein
6

Trump solicita investigar a Bill Clinton y demócratas de alto perfil por caso Epstein

La selección mexicana SUb 17 clasificó a octavos de final del Mundial de la categoría tras vencer a Argentina en penales.
7

Selección Mexicana elimina en penales a Argentina y pasa a octavos en Mundial Sub 17

Confrontan a Noroña
8

VIDEO ¬ Alumnos de Guanajuato abuchean a Noroña; "no tengo problema", dice legislador

9

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
10

Cómo los ultraconservadores metieron a Canadá, México y EU en problemas de sarampión

11

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

César Iván Sandoval, Alcalde de San Luis Río Colorado
12

EU retira la visa al Alcalde morenista de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval