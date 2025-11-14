Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 9:26 am

Sheinbaum aseguró que las resoluciones de la Suprema Corte sobre los adeudos de Ricardo Salinas Pliego ocurrieron en el marco de la Ley.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este viernes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara los procesos a seguir para cobrar los adeudos que Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera rechazar siete recursos presentados por el magnate, tras 15 años de procesos judiciales y litigios. La mandataria subrayó que otras autoridades, incluso previo a la llegada de la Cuarta Transformación (4T), ya le habían dado la razón al fisco.

"Ahora viene otro procedimiento. Vamos a pedirle a Hacienda que venga a explicar los procesos. Primero pues se notifica, si paga, ahí se resuelve el asunto; si no paga, tiene que venir una serie de procedimientos que son parte y de un procedimiento jurídico que tiene que cumplirse", indicó la Presidenta.

Sheinbaum reiteró que el caso de Salinas Pliego sólo tiene que ver con la aplicación de la Ley y negó que su proyecto sea autoritario."Todo dentro del marco de la Ley, aquí no hay autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de los que se debe, a los que tiene beneficios si es que paga. Si no paga, también hay procedimientos para garantizar que pague porque es la Ley. [...] Es justicia", sostuvo.

La mandataria subrayó que diversas autoridades siempre le dieron la razón al SAT sobre el pago de los impuestos del grupo empresarial. "Es importante decir que fueron varios proceso, en algunos casos fueron 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte antes de que se eligieran a los ministros. Y la Corte los dejo congelados y no quería decidir. No es ni siquiera que decidiera en contra o a favor, no quería decidir. Llegan a la corte, los admite y después los congela, no resuelve, los deja dentro de un cajón y finalmente hoy la Corte resuelve", explicó.

La Jefa del Ejecutivo federal evitó descartar si podría haber un concurso mercantil de Grupo Salinas. "Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de tres o cuatro días, o de semanas. Es un procedimiento que lleva tiempo, si es que decide no pagar. Si decide no pagar, entonces viene un procedimiento largo, pero es es justicia así de sencillo", puntualizó.

Sobre si se investigará a las y los ministros de la Corte que dilataron los casos de los adeudos de Salinas Pliego, la Presidenta afirmó que el pueblo de México votó por un cambio en el Poder Judicial y que debe consolidarse.

"Desde nuestra perspectiva no tiene sentido empezar a sancionar si hubo una u otra conducta de los ministros anteriores, lo importantes es que este poder judicial se consolide, se valide, se legitime frente al pueblo y frente a todos los miembros de nuestra sociedad. Eso es lo que desde mi perspectiva ocurrió ahora, es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia, no es una resolución por consigna, no es que alguien le habló a los jueces. No. Tienen autonomía y resuelven", destacó.

¿Cuánto debe Grupo Salinas?

Luego de la determinación de la Suprema Corte, Grupo Salinas no podrá evitar el pago de 48 mil millones de pesos ante el SAT. Sin embargo, no es la única deuda que tiene.

En junio pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación explicó que Grupo Salinas tenía al menos 32 juicios pendientes tanto en la Corte como en otras instancias que ascienden a 74 mil millones de pesos.

Fue en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando, a pregunta de SinEmbargo, se precisó en marzo de 2024 que Salinas Pliego debía 63 mil millones de pesos por 17 juicios, un monto que originalmente ascendía a 38 mil millones de pesos, pero que aumentó luego de actualizaciones y por créditos emitidos en la pasada administración. Para junio pasado, la Presidencia, ya en el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Salinas Pliego debía 74 mil millones de pesos por 32 juicios pendientes.

