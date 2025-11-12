Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 11:14 pm

Ricardo Salinas

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

El empresario advirtió sobre lo que llamó una “nueva etapa de terrorismo fiscal” en México durante un discurso en el que defendió el libre mercado y cuestionó las políticas de redistribución económica.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El magnate Ricardo Salinas Pliego publicó este martes un nuevo video en el que arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así como contra el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Hola, amigos. ¿Pues qué creen? Otra vez la Presidenta con el mismo cuento de siempre. Diciendo que no pago impuestos. Falso, falso de toda falsedad. Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos. Ahora tenemos una añeja controversia y como ustedes saben, ahora lo va a resolver este nuevo poder judicial espurio", dijo el dueño de Elektra en X, antes Twitter.

El empresario advirtió sobre lo que llamó una “nueva etapa de terrorismo fiscal” en México durante un discurso en el que defendió el libre mercado y cuestionó las políticas de redistribución económica. El estridente mensaje ocurre cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto desechar en definitiva siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, por lo que deberá pagar una deuda de más de 40 mil millones de pesos (mdp) que arrastra desde hace 17 años.

Salinas Pliego aseguró que la SCJN es un Tribunal espurio, pues menos del ocho por ciento de los mexicanos acudieron a votar a las elecciones judiciales. "Así que, ¿qué se puede esperar de una resolución de una Corte de mentiritas? Bueno, pues otro clavo en el ataúd de la democracia. Sin embargo, le aclaro, como le dije hace una semana: dígame cuánto debo, que el SAT cuantifique lo que tengo que pagar y terminamos de una vez con todo esto".

"No tenemos una posición oficial del SAT de cuánto tenemos que pagar. Mientras tanto, en México se acabó la democracia porque se acabó la división de poderes, se acabó el amparo, nos dejaron el desamparo. ¿Y quiénes son los nuevos jueces? Partizanos al servicio de Morena. Esa es la verdad. Aquí estamos viendo una violación gravísima a los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más los míos, ¿eh? Y bueno, la Presidenta habló de nuestras posiciones políticas y cómo son distintas. Es cierto, somos muy diferentes", subrayó.

Pliego dijo estar de lado de la verdad, de la vida, de la libertad, de la propiedad, así como de la competencia. "Y eso nos lleva a la prosperidad. Y ellos están del lado de los parásitos y por eso les digo, zurdos de mierda, se lo merecen. ¿Saben qué? Esos zurdos de mierda han causado millones y millones de muertes y de vidas empobrecidas", arengó.

Luego, volvió a exponer sus intenciones de ser Presidente de la República."Todos los que me conocen saben que yo soy gente de trabajo, yo doy resultados. Yo sé conducir el barco y ya saben a lo que me refiero. Ahora viene una nueva etapa de terrorismo fiscal. Ya le pasó a Samsung, a Telefónica, a Nissan y a muchos otros. El atraco de los parásitos a los productores", aseguró.

En su intervención, Salinas recordó el aniversario de la caída del Muro de Berlín y lo usó como ejemplo para cuestionar los modelos socialistas. “¿Y qué pasó? ¿Para qué lado corrieron los alemanes? ¿Corrieron hacia Rusia? No, corrieron hacia occidente, hacia la libertad”, expresó.

"Ahora que acaba de ser el aniversario de la caída del muro de Berlín hace 36 años. ¿Para qué lado corrieron los alemanes? ¿Corrieron para el lado de Rusia? No, corrieron hacia occidente, hacia la libertad. ¿Y por qué salen los cubanos en balsa arriesgando el pellejo y la vida?", cuestionó.

El empresario señaló que los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte representan, en sus palabras, “un gran fracaso socialista”, y culpó a las doctrinas de izquierda de generar pobreza. “Su doctrina es empobrecedora, viven de robarle al prójimo”, dijo, al tiempo que se refirió despectivamente a quienes calificó como “zurdos”, acusándolos de apropiarse del trabajo de los demás bajo el pretexto de la redistribución de la riqueza.

Salinas también criticó la gestión de recursos públicos en México y mencionó el caso del “huachicol fiscal”, al que atribuyó pérdidas millonarias para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Se roban el dinero. Todos los que me conocen saben que yo soy gente de trabajo, yo doy resultados”, afirmó.

El lunes se dio a conocer que Tv Azteca tiene hasta el miércoles para presentar una moción de desestimación o suspensión de la acusación que tienen en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, a la espera de que se resuelva el proceso en un arbitraje privado con sus acreedores, a quienes debe más de 580 millones de dólares.

Los mismos reportes indican que tanto las empresas de Grupo Salinas, como sus acreedores deben presentar sus planes de cara a que se concrete el inicio del juicio propiamente, que los acreedores buscaban iniciar a más tardar el 5 de diciembre.

En México, aunque la SCJN programó para el jueves el desechamiento de los siete litigios por ser notoriamente improcedentes —cuatro solicitudes de amparo para igual número de créditos fiscales, dos recursos de reclamación y un impedimento—, la decisión podrían aplazarse, según fuentes del máximo tribunal.

-Con información de Álvaro Delgado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Salinas Pliego en bancarrota
3

Salinas Pliego en bancarrota

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
4

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
5

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Amurallan Palacio Nacional.
6

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

7

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
8

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

9

La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
10

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Equinox Gold explotó tierras en Guerrero y a cambio solamente dejó desolación.
11

La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

Portaaviones de EU
12

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

La Presidenta Sheinbaum respondió a Felipe Calderón luego de que dijera que al finalizar su sexenio, se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.
13

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Consejo Coordinador Empresarial elegirá José Medina Mora Icaza como su nuevo líder
14

El Consejo Coordinador Empresarial elegirá a José Medina Mora Icaza como nuevo líder

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.
15

México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ricardo Salinas
1

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa
2

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Promocionan sombreros que usaba Carlos Manzo
3

Delegada de Michoacán critica a oposición: "si quieren sombrero, compren el original"

Consejo Coordinador Empresarial elegirá José Medina Mora Icaza como su nuevo líder
4

El Consejo Coordinador Empresarial elegirá a José Medina Mora Icaza como nuevo líder

Equinox Gold explotó tierras en Guerrero y a cambio solamente dejó desolación.
5

La canadiense Equinox explotó el oro de Carrizalillo a cambio de daños y enfermedades

6

La Línea 1 del Metro de la CdMx abrirá el 16 de noviembre: Aquí todos los detalles

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
7

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

Amurallan Palacio Nacional.
8

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
9

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
10

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

El detenido es exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex.
11

Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

Turismo internacional creció en septiembre
12

El turismo internacional en México repunta 16% anual en septiembre, informa el Inegi