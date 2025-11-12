Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

El empresario advirtió sobre lo que llamó una “nueva etapa de terrorismo fiscal” en México durante un discurso en el que defendió el libre mercado y cuestionó las políticas de redistribución económica.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El magnate Ricardo Salinas Pliego publicó este martes un nuevo video en el que arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así como contra el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Hola, amigos. ¿Pues qué creen? Otra vez la Presidenta con el mismo cuento de siempre. Diciendo que no pago impuestos. Falso, falso de toda falsedad. Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos. Ahora tenemos una añeja controversia y como ustedes saben, ahora lo va a resolver este nuevo poder judicial espurio", dijo el dueño de Elektra en X, antes Twitter.

El empresario advirtió sobre lo que llamó una “nueva etapa de terrorismo fiscal” en México durante un discurso en el que defendió el libre mercado y cuestionó las políticas de redistribución económica. El estridente mensaje ocurre cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto desechar en definitiva siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, por lo que deberá pagar una deuda de más de 40 mil millones de pesos (mdp) que arrastra desde hace 17 años.

Salinas Pliego aseguró que la SCJN es un Tribunal espurio, pues menos del ocho por ciento de los mexicanos acudieron a votar a las elecciones judiciales. "Así que, ¿qué se puede esperar de una resolución de una Corte de mentiritas? Bueno, pues otro clavo en el ataúd de la democracia. Sin embargo, le aclaro, como le dije hace una semana: dígame cuánto debo, que el SAT cuantifique lo que tengo que pagar y terminamos de una vez con todo esto".

"No tenemos una posición oficial del SAT de cuánto tenemos que pagar. Mientras tanto, en México se acabó la democracia porque se acabó la división de poderes, se acabó el amparo, nos dejaron el desamparo. ¿Y quiénes son los nuevos jueces? Partizanos al servicio de Morena. Esa es la verdad. Aquí estamos viendo una violación gravísima a los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más los míos, ¿eh? Y bueno, la Presidenta habló de nuestras posiciones políticas y cómo son distintas. Es cierto, somos muy diferentes", subrayó.

Otra vez, la presidente miente sobre mí y continúa su persecución política con el único propósito de proteger a los delincuentes del Cártel de Macuspana, que siguen escondidos y destruyendo al país. Sabemos que en estos días los gobiernicolas intentarán dar varios golpes… pic.twitter.com/0a1zvCD30o — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 12, 2025

Pliego dijo estar de lado de la verdad, de la vida, de la libertad, de la propiedad, así como de la competencia. "Y eso nos lleva a la prosperidad. Y ellos están del lado de los parásitos y por eso les digo, zurdos de mierda, se lo merecen. ¿Saben qué? Esos zurdos de mierda han causado millones y millones de muertes y de vidas empobrecidas", arengó.

Luego, volvió a exponer sus intenciones de ser Presidente de la República."Todos los que me conocen saben que yo soy gente de trabajo, yo doy resultados. Yo sé conducir el barco y ya saben a lo que me refiero. Ahora viene una nueva etapa de terrorismo fiscal. Ya le pasó a Samsung, a Telefónica, a Nissan y a muchos otros. El atraco de los parásitos a los productores", aseguró.

En su intervención, Salinas recordó el aniversario de la caída del Muro de Berlín y lo usó como ejemplo para cuestionar los modelos socialistas. “¿Y qué pasó? ¿Para qué lado corrieron los alemanes? ¿Corrieron hacia Rusia? No, corrieron hacia occidente, hacia la libertad”, expresó.

"Ahora que acaba de ser el aniversario de la caída del muro de Berlín hace 36 años. ¿Para qué lado corrieron los alemanes? ¿Corrieron para el lado de Rusia? No, corrieron hacia occidente, hacia la libertad. ¿Y por qué salen los cubanos en balsa arriesgando el pellejo y la vida?", cuestionó.

El empresario señaló que los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte representan, en sus palabras, “un gran fracaso socialista”, y culpó a las doctrinas de izquierda de generar pobreza. “Su doctrina es empobrecedora, viven de robarle al prójimo”, dijo, al tiempo que se refirió despectivamente a quienes calificó como “zurdos”, acusándolos de apropiarse del trabajo de los demás bajo el pretexto de la redistribución de la riqueza.

Salinas también criticó la gestión de recursos públicos en México y mencionó el caso del “huachicol fiscal”, al que atribuyó pérdidas millonarias para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Se roban el dinero. Todos los que me conocen saben que yo soy gente de trabajo, yo doy resultados”, afirmó.

El lunes se dio a conocer que Tv Azteca tiene hasta el miércoles para presentar una moción de desestimación o suspensión de la acusación que tienen en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, a la espera de que se resuelva el proceso en un arbitraje privado con sus acreedores, a quienes debe más de 580 millones de dólares.

Los mismos reportes indican que tanto las empresas de Grupo Salinas, como sus acreedores deben presentar sus planes de cara a que se concrete el inicio del juicio propiamente, que los acreedores buscaban iniciar a más tardar el 5 de diciembre.

En México, aunque la SCJN programó para el jueves el desechamiento de los siete litigios por ser notoriamente improcedentes —cuatro solicitudes de amparo para igual número de créditos fiscales, dos recursos de reclamación y un impedimento—, la decisión podrían aplazarse, según fuentes del máximo tribunal.

-Con información de Álvaro Delgado.