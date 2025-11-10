Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Pese a las estrategias dilatorias a las que ha recurrido Ricardo Salinas Pliego para evitar el pago de sus adeudos millonarios de impuestos, el tiempo y las opciones se le agotan, ya que la SCJN está por tomar una decisión importante sobre varios de sus litigios.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto desechar en definitiva siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por lo que ya no existe otra instancia que le impida pagar una deuda de más de 40 mil millones de pesos (mdp) que arrastra desde hace 17 años.

Al mismo tiempo, este lunes se ha dado a conocer que Tv Azteca tiene hasta el miércoles para presentar una moción de desestimación o suspensión de la acusación que tienen en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, a la espera de que se resuelva el proceso en un arbitraje privado con sus acreedores, a quienes debe más de 580 millones de dólares.

Los mismos reportes indican que tanto las empresas de Grupo Salinas, como sus acreedores deben presentar sus planes de cara a que se concrete el inicio del juicio propiamente, que los acreedores buscaban iniciar a más tardar el 5 de diciembre.

En México, aunque la SCJN programó para el jueves el desechamiento de los siete litigios por ser notoriamente improcedentes —cuatro solicitudes de amparo para igual número de créditos fiscales, dos recursos de reclamación y un impedimento—, la decisión podrían aplazarse, según fuentes del máximo tribunal.

Se trata de asuntos relacionados con la desconsolidación fiscal que permitió a Grupo Salinas diferir impuestos y trasladar pérdidas entre sus distintas empresas entre 2008 y 2013, por lo que están pendientes otros casos posteriores a esa fecha.

Los amparos directos en revisión corresponden a los expedientes 5654/2024, por pérdida fiscal de Grupo Elektra; 5731/2025, por pérdida fiscal de TV Azteca; 55608/2025, por pérdida fiscal de Grupo Elektra; 5778/2025, por pérdida fiscal de Grupo Elektra; 5145/2025, por pérdida fiscal de Grupo Elektra; 6321/2024, por consolidación fiscal de Grupo Elektra; y 6293/2025, por consolidación fiscal de TV Azteca.

En conjunto, según autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los asuntos representan más de 40 mil millones de pesos, sin considerar multas y procedimientos adicionales.

Pero además, de acuerdo con las autoridades, están pendientes otros casos y auditorías por ejercicios posteriores a 2013 que no forman parte de esta desconsolidación.

La SCJN tiene previsto resolver, también, los recursos de reclamación 159/2025 y 493/2025, así como el impedimento número 1/2025.

El viernes se publicaron en las listas de la SCJN y eso generó que Grupo Salinas, presidido por Salinas Pliego, emitiera un comunicado para quejarse de que el fallo en su contra “consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México”.

El marzo de 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó a la Procuraduría Fiscal y al titular del SAT precisar la deuda de Salinas Pliego, que ascendía a 63 mil millones de pesos, y en junio la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que subió a 74 mil millones de pesos.