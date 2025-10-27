VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Redacción/SinEmbargo

27/10/2025 - 2:30 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Escenografía de “Rico McPato”, música y show: Salinas Pliego celebra sus 70 años

Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Por años, Ricardo Salinas Pliego logró evadir miles de millones en impuestos con ayuda del anterior Poder Judicial. Ahora, tras la renovación de gran parte de su plantilla, el dueño de Grupo Salinas está siendo orillado a ponerse al día, no sólo con la deuda fiscal que tiene en México, sino también con los adeudos que adquirió en el extranjero.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- En este capítulo de VERSUS, los periodistas Alina Duarte, Ana Lilia Pérez, Perla Velázquez y Alejandro Páez Varela analizan cómo el empresario mexicano Ricardos Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, está enfrentando los resultados de años de evadir impuestos.

En su primer intervención, Ana Lilia Pérez consideró que Salinas Pliego es la muestra más evidente de cómo los gobiernos neoliberales privilegiaron a unos cuántos, a quienes no sólo se les entregaron los bienes del Estado, sino que también gozaron de años de perdones fiscales, pese a lo cual acumuló una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Salinas Pliego es la muestra más clara, más palpable, de las lesivas políticas neoliberales, de las políticas de Gobierno que privilegiaran el interés de unos cuántos, a los cuales hicieron billonarios cediéndoles bienes de la Nación, entregándoles contrataciones muy lucrativas y aplicando una política en la cual era el privilegio absoluto", comentó la periodista.

"La muestra evidente está en cómo durante todos esos periodos de gobiernos en que era válido el perdón fiscal, algo totalmente inmoral, pero se practicaba desde Presidencia, el perdón fiscal, los arreglos por debajo de la mesa, desde Presidencia, desde Los Pinos, el sector hacendario validando esos perdones", añadió.

"¿A quién beneficiaban? A los más privilegiados, a los más cercanos a Los Pinos y aún así, aún con perdones fiscales, como se daba por sentado que el Presidente iba a favorecer de esa manera a los que tendrían que ser los grandes contribuyentes del país, pero en realidad eran los grandes evasores del país, y aún con todo ello, Salinas Pliego se negaba a pagar", enfatizó.

Por su parte, Páez Varela destacó el respaldo que por años el anterior Poder Judicial le brindó al dueño de TV Azteca y Elektra, incluso en deudas en el extranjero, específicamente las que mantiene con empresas de Estados Unidos (EU). El periodista también habló de las deudas que actualmente le están obligando a pagar, tras la llegada del nuevo Poder Judicial, que asciende a miles de millones de pesos, lo que dejaría en la ruina al magnate mexicano.

“El tema hoy es que hay un nuevo Poder Judicial y era su gran ancla. Ahí estaba anclado el personaje, era ahí su esperanza, con los deudores en Estados Unidos, con sus acreedores allá. El Poder Judicial en México le hacía ‘paro’. Imagínense ustedes con los deudores acá, si con los extranjeros utilizaba el Poder Judicial mexicano, con lo de acá, obviamente, tenía en su poder magistrados, tribunales, jueces, el personaje así se pudo mover tribunales".

“Me gusta repetir eso de ‘Salinas Pliego tiene muchos abogados y pocas buenas ideas’. Es un personaje que ha ido de impunidad a golpes, de impunidad a golpes”, dijo. “Yo creo que Salinas Pliego está en el momento más amargo de su vida, en el momento más amargo de su vida, porque si los cálculos son correctos, le queda muy poco dinero para él y para su familia. Esa es la realidad, es muy poco el dinero que le queda”, subrayó Páez Varela.

En tanto, Duarte destacó la intención, recién expresada, de Salinas Pliego de pagar la deuda fiscal que mantiene en México, que respondería a las intenciones que tiene para postularse a la Presidencia en el 2030, mismas que estarían respaldadas por la derecha mexicana, lo que también habría influido para que el millonario acceda a pagar los impuestos que debe.

“Yo quisiera arrancar diciendo por qué a Salinas Pliego se le ocurre pagar ahorita. Es un personaje que se ha negado no solamente durante los sexenios de la Cuarta Transformación. En lo que aclaran es que son deudas de hace ya 17 años al menos, en donde se habían venido postergando, habían estado escondidas dentro de un cajón, al final nadie se enteraba”.

“Sin embargo, empieza ya a sonar el nombre de Salinas Pliego, no solamente como un deudor fiscal, sino como alguien que quiere impulsar un proyecto que pueda gobernar incluso este país. Se alinea a las narrativas libertarias y utiliza sus medios de comunicación para empezar a demeritar las funciones del Estado, llamando al Gobierno ‘gobiernícola’, empezando a generar toda una estrategia de su narrativa para salir avante”.

Asimismo, la periodista coincidió con Páez Varela sobre que Salinas Pliego ya no cuenta con su aliado, el anterior Poder Judicial, que le ayudaba a no pagar impuestos, a lo que se suma la presión de la derecha mexicana para demostrar que está libre de delitos y que podría ser una opción en las próximas elecciones presidenciales.

“En la reconfiguración de las derechas, ya no cuenta con este gran aliado del Poder Judicial, que le había permitido estar extendiendo, estar omitiendo, sistemáticamente, esta deuda. Se queda sin aliados que le permitan sostener la deuda, pero también hay una reconfiguración de las derechas que le presionan para decir que no tiene deudas y pueda lanzarse”, opinó Alina Duarte.

Perla Velázquez, durante su participación en el debate, hizo énfasis en el papel de víctima que ha adoptado Salinas Pliego, al intentar dar una imagen de "perseguido político", tergiversando el discurso a su favor. “A mí todo esto me recuerda mucho ahora esta faceta que está tomando Salinas Pliego como la víctima, porque está jugando ahora ese papel", dijo la periodista.

"Ya lo vimos como un usurero. Ya lo vimos como el deudor y ahora lo estamos viendo como una persona que se hace pasar casi, casi como un perseguido político, o sea, esa persona que el Gobierno le está mintiendo a la gente para hacerlo ver como una persona que no debe, cuando en realidad sabemos cuánto es el dinero que debe”, añadió Perla Velázquez.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El robo al Louvre

"Lo cierto es que, más allá de las razones del robo, queda claro que parece una puesta...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

+ Sección

Galileo

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Detienen a Álvarez Puga en centro migratorio de Miami.
1

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
2

Cómo responderle a Salinas Pliego

Socios de Adán Augusto
3

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
4

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
5

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

6

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
7

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

El huracán "Melissa" alcanzó la categoría 5 mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
8

El huracán "Melissa" alcanza furia de categoría 5; Jamaica está en alerta por impacto

Arturo Medina aseguró que Grupo Salinas miente al afirmar que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo para poner fin a sus adeudos de impuestos.
9

Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Sheinbaum habló con Trump y logró una prórroga de "unas semanas" para concretar un nuevo acuerdo comercial entre México y EU que evite el aumento de aranceles.
10

Sheinbaum habló con Trump el sábado. Le pidió unas semanas. Él se las concedió

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la histórica incautación de armas que el Gobierno de Estados Unidos (EU) realizó en su propio territorio.
11

La Presidenta destaca decomiso de 500 armas en EU; es parte de la coordinación, dice

La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
12

FOTOS ¬ Miles abarrotan Mega Procesión de Catrinas 2025; así se vivió desfile en CdMx

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió hoy a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien aseguró que ya no hay democracia en México.
13

Claudia responde a Zedillo: "Es el momento de mayor democracia y libertad en México"

Ricardo Salinas Pliego difundió una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, donde afirmó que Grupo Salinas sí está dispuesto a pagar impuestos.
14

Grupo Salinas: Sí queremos pagar impuestos. “Basta de usarnos de distractor”

La Profeco y Ford llamaron a revisión a más de 10 mil vehículos de dos modelos, con el fin de reparar una falla que podría provocar un mal funcionamiento.
15

¿Tienes un Ford? Profeco llama a revisión a más de 10 mil vehículos de estos modelos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
1

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

El huracán "Melissa" alcanzó la categoría 5 mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
2

El huracán "Melissa" alcanza furia de categoría 5; Jamaica está en alerta por impacto

Detienen a Álvarez Puga en centro migratorio de Miami.
3

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la histórica incautación de armas que el Gobierno de Estados Unidos (EU) realizó en su propio territorio.
4

La Presidenta destaca decomiso de 500 armas en EU; es parte de la coordinación, dice

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
5

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

El Gobierno de México reportó nuevos avances importantes en la atención a las comunidades afectadas por las lluvias: más caminos libres y la entrega de apoyos.
6

Más caminos libres, luz al 100% y 70 mil 256 apoyos: así avanza atención por lluvias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió hoy a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien aseguró que ya no hay democracia en México.
7

Claudia responde a Zedillo: "Es el momento de mayor democracia y libertad en México"

Sheinbaum habló con Trump y logró una prórroga de "unas semanas" para concretar un nuevo acuerdo comercial entre México y EU que evite el aumento de aranceles.
8

Sheinbaum habló con Trump el sábado. Le pidió unas semanas. Él se las concedió

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
9

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

Arturo Medina aseguró que Grupo Salinas miente al afirmar que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo para poner fin a sus adeudos de impuestos.
10

Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Socios de Adán Augusto
11

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
12

FOTOS ¬ Miles abarrotan Mega Procesión de Catrinas 2025; así se vivió desfile en CdMx