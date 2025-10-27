Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Desde Palacio Nacional, quien fue titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la Administración pasada dio respuesta a la carta que difundió Grupo Salinas este fin de semana para hablar de sus adeudos millonarios de impuestos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, aseguró la mañana de este lunes que Grupo Salinas miente al haber afirmado que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se había llegado a un acuerdo con el Gobierno federal para poner fin al conflicto que enfrenta por sus adeudos millonarios de impuestos.

"Primero, es falso que en la Administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ni 2013", dijo durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Si bien es cierto en varias ocasiones se llevaron pláticas en una mesa con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución, esto debido a que el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT [Servicio de Administración Tributaria] le determinó", agregó Medina Padilla.

"El grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo. No existe un documento firmado", destacó.

Según Medina, López Obrador le mencionó que "para avanzar en cualquier acuerdo, no se podían condonar impuestos", sino que "sólo se podían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente, y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió".