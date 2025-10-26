Escenografía de “Rico McPato”, música y show: Salinas Pliego celebra sus 70 años

Redacción/SinEmbargo

25/10/2025 - 9:40 pm

El "Tío Richie" festeja 70 años con elenco de TV Azteca. Llama a defender la libertad

Con un escenario inspirado en el personaje de Rico McPato y tras recibir un duro golpe relacionado a sus millonarios adeudos, Ricardo Salinas Pliego celebró sus 70 años en la Arena Ciudad de México.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- En medio de reveses jurídicos relacionados a sus millonarios adeudos, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, fiel a su estilo ostentoso, festejó hoy sus 70 años en un evento masivo y gratuito en la Arena Ciudad de México, propiedad de su imperio televisivo TV Azteca.

Bajo el lema "Celebra los 70 del Tío Richie", el magnate reunió a sus seguidores (a los que llama "sobrinos") y otros invitados (incluidos sus propios empleados) en una celebración que combinó un escenario con clara inspiración en el personaje de Rico McPato, música en vivo y, por supuesto, la búsqueda del culto a su personalidad.

Desde las 19:00 horas, según se puede constatar en publicaciones hechas en las redes oficiales de Grupo Salinas, comenzaron a arribar a la Arena los asistentes al evento, a quienes se les entregaron adornos con la cara de Salinas Pliego y que también podían tomarse fotografías en un stand que los hacía ver como conductores de los noticieros de TV Azteca.

El empresario, al que su conglomerado describió como "un líder con visión y pasión por la libertad" y que recientemente dejó entrever sus intenciones presidenciales para "sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre", arribó junto a su esposa y rodeado de elementos de seguridad.

A pesar de tratarse de un evento gratuito y con la asistencia de empleados de TV Azteca, Canal 40, Elektra, Banco Azteca, Totalplay e Italika, la Arena Ciudad de México no lució llena. Al menos así lo reflejan las fotografías compartidas por Grupo Salinas, en las cuales se logran observar múltiples asientos vacíos.

Las personas que desearan asistir al festejo por los 70 años del "Tío Richie" podían registrarse en un sitio web para obtener una invitación.

"Este sábado 25 de octubre disfruta de regalos, actividades y las presentaciones de Myst, Cumbia Machine y Carlos Rivera", se promocionaba el evento a través de redes sociales y en la programación de la televisora del empresario que esta semana vivió un gran revés en términos judiciales, ya que un Tribunal en Materia Civil de la Ciudad de México revocó una sentencia a favor de Ricardo Salinas Pliego para evitar que pagara un adeudo de 580 millones de dólares (mdd) a acreedores extranjeros.

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros

Fue el miércoles 22 de octubre cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas por el Juez Miguel Ángel Robles Villegas quien usó la pandemia como pretexto para autorizar a Salinas Pliego no cumplir su deuda con los acreedores. El fallo establece que las medidas decretadas fueron excesivas e imprecisas, al suspender de manera general los efectos del contrato.

Este caso se originó a partir de un contrato de emisión de bonos celebrado entre TV Azteca y un banco de Nueva York. Luego de que éste emitió un aviso de vencimiento anticipado de la deuda por presunto incumplimiento, la empresa promovió un juicio ordinario mercantil en el que pidió la nulidad del aviso y la suspensión temporal de sus pagos, con el argumento que las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 constituían un “caso fortuito” o “fuerza mayor” que justificaba el incumplimiento de sus obligaciones.

La sentencia está fundada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisan que las situaciones extraordinarias, como la pandemia por COVID-19, no eximen automáticamente del cumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que para que opere la figura del caso fortuito o fuerza mayor, deben acreditarse plenamente sus elementos conforme a la ley.

Akin, la firma legal que asesora a los afectados, ha denunciado que TV Azteca utilizó un "procedimiento secreto" para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para alargar el pago de 580 millones de dólares a inversionistas en EU, pese a presentar "motivos falsos y fácilmente refutables" como señalar que debido a la pandemia de la COVID-19 no podía pagar su deuda.

La deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de siete mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha.

