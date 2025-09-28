Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado

Álvaro Delgado Gómez

28/09/2025 - 12:05 am

A pesar de sus ataques y críticas permanentes hacia el Estado, la fortuna del empresario Ricardo Salinas Pliego tuvo su boom durante los gobiernos neoliberales e, inclusive, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues durante estos sexenios recibió concesiones y contratos en televisión, internet, banca, petróleo, electricidad y publicidad oficial.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego aborrece como empresario al Estado —“no es la solución, es el problema”, postula—, pero su riqueza se basa en las concesiones y contratos que éste le ha otorgado por décadas, y ahora como líder político convoca a no dejarse “amedrentar por los parásitos del Estado”, pero él ha ejercido su poder mediático y sus connivencias con presidentes de México, el Congreso y el Poder Judicial para disfrutar de los millonarios impuestos que se niega a pagar.

La fortuna de Salinas Pliego se disparó en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, periodo en que recibió concesiones y contratos en televisión, internet, banca, petróleo, electricidad y publicidad oficial, pero comenzó a declinar con el rompimiento con la Cuarta Transformación y la exigencia que pague los más de 74 mil millones de pesos de impuestos que debe desde 2008.

Si Salinas de Gortari le otorgó a Salinas Pliego la concesión de Televisión Azteca por 20 años, en 1993 —con un préstamo de 30 millones de dólares de su hermano Raúl—, Peña Nieto se la prorrogó por otras dos décadas, hasta el 1 de enero del año 2042, una decisión que tomó a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a dos semanas de terminar su gobierno, el 16 de noviembre de 2018.

Otro de los principales negocios de Salinas Pliego es el servicio de internet con su empresa Totalplay, mediante la cual ofrece también telefonía y televisión de paga. La concesión del Estado la recibió, en 1995, en el gobierno de Zedillo, pero en 2020, en el sexenio de López Obrador, el IFT se la prorrogó por otros 30 años —a partir del próximo 17 de octubre—, hasta el año 2055.

“La prórroga de la concesión permitirá a Totalplay continuar con la prestación de una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, al amparo de un título de concesión única, con cobertura nacional, para uso comercial, en cualquier modalidad que le sea técnicamente factible”, informó esta empresa de Salinas Pliego, en un comunicado del 24 de marzo de 2020, tras la decisión del IFT ya desaparecido.

Peña Nieto también le otorgó a Salinas Pliego la primera concesión del Estado para la explotación de recursos geotérmicos, como parte de la Reforma Energética, mediante la cual su empresa Geotérmica para el Desarrollo (Grupo Dragón) explota yacimientos en Nayarit para la generación de energía.

Grupo Dragón, que dirige Ninfa Salinas Sada, hija de Salinas Pliego, recibió el primer título de concesión, el 3 de noviembre de 2015, cuando el Secretario de Energía de Peña Nieto era el priista Pedro Joaquín Coldwell, con la promesa de invertir 2 mil 600 millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, amenazó a Sheinbaum con demandarla tanto en México como en EU.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, amenazó a Sheinbaum con demandarla tanto en México como en EU. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Además de energía geotérmica en Nayarit, Salinas Pliego tiene también un parque térmico en Mexicali, Baja California, así como instalaciones para explotar la energía eólica en Arriaga, Chiapas, y en Ojuelos, Jalisco, negocios que también hizo a raíz de la reformas energética de Peña Nieto.

“Somos una empresa 100 por ciento mexicana con 14 años de experiencia en el sector eléctrico mexicano. Contamos con experiencia en generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica en México y Latinoamérica”, dice el Grupo Dragón, que nació gracias a la reforma eléctrica de Calderón para crear parques de generación con tecnologías eólica, geotérmica, fotovoltáica y con gas natural.

Salinas Pliego también tiene negocios petroleros con la empresa Sagoil Offshore Services, que dirige su hijo Benjamín Salinas Sada, que ha obtenido millonarios contratos de Pemex, como el que obtuvo en 2015, con Peña Nieto, por 101 millones de dólares, y otro que obtuvo con López Obrador, como en 2019 por más de 608 millones de dólares.

Salinas Pliego ha recibido también miles de millones de pesos en contratos de publicidad gubernamental de todos los gobiernos desde que es propietario de Televisión Azteca, de Salinas de Gortari a López Obrador, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que ella dio la instrucción de no otorgarle más recursos hasta que pague los impuestos.

“TV Azteca no recibe publicidad oficial. También por eso están tan enojados, están muy enojados. Desde el año pasado con el Presidente López Obrador y con nosotros. Televisa recibe como muchos medios que están aquí presentes, TV Azteca no”, informó Sheinbaum, el 27 de junio.

La Presidenta de México argumentó que se trata de un tema ético y fiscal, porque no se puede pagar con dinero público a quien evade sus obligaciones tributarias: “¿Cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario?”

No existen cifras oficiales de las cantidades de dinero público que Salinas y Zedillo entregaron a Televisión Azteca en publicidad oficial, pero en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto obtuvo miles de millones de pesos, sólo detrás de Televisa.

Por ejemplo, Peña Nieto gastó 60 mil 236 millones en publicidad oficial y Televisión Azteca recibió 7 mil 800 millones de pesos. Con López Obrador la televisora de Salinas Pliego se mantuvo como la segunda en recibir dinero púbico por ese concepto.

Y a pesar de ser deudor de impuestos, Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego, también se benefició con López Obrador de contratos para dispersar en el país los fondos de los programas sociales mediante tarjetas bancarias en Banco Azteca y en las tiendas Elektra, aunque ese negocio se le terminó cuando se creó el Banco del Bienestar.

Salinas Pliego disfrutó también de una concesión del club de gol en Huatulco, Oaxaca, y tenía también dos concesiones de Conagua para la reproducción de peces de agua dulce, pero que usaba para regar ese campo. El año pasado venció la concesión y López Obrador ya no se la renovó.

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

