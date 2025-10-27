El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, apuntó que ya se ha revelado a cuánto asciende la deuda de Ricardo Salinas Pliego, y señaló que la cifra irá en aumento mientras siga sin pagar.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- El millonario adeudo de Ricardo Salinas Pliego ya ha sido dado a conocer por el Gobierno federal, y mientras más tiempo pase sin pagar, la cifra seguirá en aumento. Así lo señaló Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite los domingos por Canal Once, la funcionaria habló sobre la situación fiscal del presidente de Grupo Salinas, quien recientemente pidió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revele cuánto debe al fisco para poder pagarlo.

Sobre el tema, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela señalaron que el adeudo del empresario podría ascender actualmente a los 80 mil millones de pesos, en lo que estuvo de acuerdo Buenrostro Sánchez, quien añadió que "entre más días pasen, entre más tiempo pase, Elektra y Banco Azteca van a estar debiendo cada vez más dinero".

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se refirió a este tema como "la crónica de una muerte anunciada", al señalar que la situación fiscal de Salinas Pliego fue ratificándose "en cada proceso legislativo y jurídico en todas las instancias" hasta llegar al punto actual.