Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

04/11/2025 - 1:30 pm

La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.

Las empresas de Salinas Pliego habían solicitado nuevos aplazamientos en varios amparos con respecto al pago de impuestos pendientes, solicitando que la SCJN esperara a que se "ajustara" el monto de esos pagos con el Gobierno federal, pero la Corte ha rechazado su pedido.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado el pedido de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca y Grupo Elektra, de aplazar los diversos procesos –hasta siete impugnaciones diferentes– que lleva adelante el magnate para evitar el pago de impuestos por más de 33 mil 477 millones de pesos. En esta ocasión, había argumentado que se dictara la sentencia hasta que se "ajusten" sus créditos fiscales luego del pedido de negociar con las autoridades del Gobierno de México.

"En relación con la petición de que la sentencia sea dictada hasta que la autoridad correspondiente ajuste el crédito fiscal, dígase a la recurrente que no existe disposición legal que faculte al ministro presidente suspender el dictado del fallo, máxime que en salvaguarda de la garantía de acceso a la justicia este tribunal debe velar por que se cumplan los plazos y términos establecidos en las normas aplicables y emitir sus resoluciones de manera pronta", resolvió la Corte, de acuerdo con sus estrados.

Es la misma resolución a la que llega el Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Morales, en siete amparos directos en revisión: dos de TV Azteca y cinco de Grupo Elektra, publicados este martes en estrados como parte de las notificaciones a las empresas de Salinas Pliego, aunque las decisiones fueron tomadas el 31 de octubre pasado.

El Ministro presidente de la SCJN rechazó el pedido de las empresas de Salinas Pliego.
El Ministro presidente de la SCJN rechazó el pedido de las empresas de Salinas Pliego. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Además, la resolución en estos seis casos aclara que "no se soslaya que la quejosa [las empresas de Salinas Pliego] refiere que ‘una vez realizado el ajuste solicitado, pudiera devenir la inaplicación al caso del artículo noveno, fracción XV de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta’, sin embargo, en el caso de que ello llegare a acontecer y el presente recurso aún no estuviere fallado, la parte tercera interesada puede informar y demostrar la actualización de alguna causa de improcedencia".

Asimismo, "la propia parte quejosa podrá hacer uso de su derecho a desistir de la impugnación de alguno o algunos de los artículos controvertidos si considera que ‘devino su inaplicación’", aclara la SCJN.

