El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum descartó que se trate de una persecución en contra de Salinas Pliego o de sus empresas, sino de un hecho objetivo, que son los adeudos que arrastra el magnate desde 2008 con respecto a la falta de pago de impuestos; respetará la decisión de la SCJN, adelantó.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que el caso del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos del país y que acumula adeudos fiscales millonarios, está relacionado con un "tema técnico" y no con uno personal. Descartó que se trate de persecución en su contra, como ha acusado el magnate.

"Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico. (…) En el tema del pago de los impuestos, que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario, a un grupo empresarial", señaló este martes Sheinbaum en su conferencia matutina.

Además, la mandataria añadió que el Ejecutivo acatará lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer". "Es algo serio. No es algo que tenga que ver con un asunto personal, o un asunto contra algún grupo, o que estemos politizando un asunto. Sencillamente es una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario para beneficio del pueblo de México", sentenció.

Sheinbaum insistió en que el tema técnico de ese adeudo tiene que ver con "auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos, y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia".

"Tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá de los comentarios en este sentido que podamos hacer. Tiene que pagar. Tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión"; resaltó la Presidenta.

Por último, Sheinbaum reiteró que el tema ya le corresponde a la Corte: "Nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes".

Salinas Pliego debe impuestos, multas y recargos

El millonario adeudo de Ricardo Salinas Pliego ya ha sido dado a conocer por el Gobierno federal, y mientras más tiempo pase sin pagar, la cifra seguirá en aumento. Así lo señaló Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite los domingos por Canal Once, la funcionaria habló sobre la situación fiscal del presidente de Grupo Salinas, quien recientemente pidió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revele cuánto debe al fisco para poder pagarlo.

Sobre el tema, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela señalaron que el adeudo del empresario podría ascender actualmente a los 80 mil millones de pesos, en lo que estuvo de acuerdo Buenrostro Sánchez, quien añadió que "entre más días pasen, entre más tiempo pase, Elektra y Banco Azteca van a estar debiendo cada vez más dinero".