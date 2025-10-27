Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

El conglomerado Grupo Salinas amagó con acudir a la CIDH ante la "persecución sistemática" que acusa por parte del Gobierno de México en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, acusó nuevamente ser objeto de una "persecución sistemática" por parte del Gobierno de México, y señaló que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defenderse ante tal situación.

"Frente a la sistemática persecución en nuestra contra, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señaló el conglomerado en un comunicado donde responden a los comentarios emitidos hoy por la mañana del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, quien afirmó que Grupo Salinas miente al haber afirmado que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se había llegado a un acuerdo con el Gobierno federal para poner fin al conflicto que enfrenta por sus adeudos millonarios de impuestos.