La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 7:41 pm

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".

El Gobierno de EU negó dar seguimiento al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego por el juicio en su contra debido a que no ha pagado impuestos.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La Embajada de Estados Unidos (EU) en México calificó como "noticia falsa" la información que circula en redes respecto a un supuesto informe del gobierno estadounidense en el que califica el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego como una "persecución política".

La representación de EU publicó un mensaje en su cuenta oficial de X para negar la existencia de un memorando confidencial que contiene un reporte sobre el juicio contra el empresario, lo que pondría en evidencia el seguimiento de la administración de Donald Trump a los asuntos internos del Gobierno mexicano.

En redes sociales fue difundido un documento que, presuntamente, fue elaborado por la inteligencia estadounidense el 14 de noviembre y que contenía una “evaluación preliminar sobre la ofensiva del Gobierno de México contra Grupo Salinas y el consiguiente riesgo democrático”.

Este falso informe acusa al Ejecutivo de “haber intensificado su ofensiva” contra Salinas Pliego mediante resoluciones judiciales, acciones administrativas y “comunicación radical coordinada”, lo que, supuestamente, puede generar erosión en el estado de derecho, “percepción de una persecución política” e inestabilidad económica.

Según el documento apócrifo, el escenario más probable es que el conflicto entre el Gobierno mexicano y Grupo Salinas se extienda con batallas legales y una continua exposición en medios, lo que puede llevar al “deterioro gradual de la percepción del riesgo nacional”.

Finalmente, el texto incluía varias recomendaciones para la administración de Trump, como “evaluar la exposición de empresas estadounidenses con Grupo Salinas”, seguir monitoreando las decisiones judiciales y administrativas, además de “reforzar los mensajes diplomáticos con énfasis en la transparencia, independencia judicial y el compromiso con el estado de derecho”.

 

Cabe mencionar que el falso memorándum confidencial, desmentido por la Embajada de EU, fue eliminado de la publicación original realizada en redes, la cual había sido compartida por una cuenta conocida por ser afín a Salinas Pliego.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

