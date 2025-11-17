Marcha de la “Generación Z” deja 18 policías bajo investigación por presuntos abusos

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 5:49 pm

La policía capitalina investiga 18 casos de posibles abusos de uniformados en la marcha de la llamada "Generación Z".

La SSC-CdMx investiga a 18 policías por posibles abusos en la marcha de la llamada "Generación Z"; siete fueron suspendidos y hay cuatro denuncias ciudadanas.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este lunes que investiga a 18 policías por posibles abusos durante la marcha de la llamada "Generación Z". En siete de estos casos, los uniformados fueron suspendidos y, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, hay cuatro denuncias ciudadanas por agresiones.

"Al momento, se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por lo cual se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas para realizar las entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias", dijo en rueda de prensa el Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx.

El funcionario informó durante la conferencia de la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, que Asuntos Internos realiza un análisis de los videos, imágenes e información disponible tanto en fuentes abiertas como en los registros de la propia policía, conforme a los protocolos de actuación.

La SSC-CdMx dio a conocer que fueron dados de alta 26 policías hospitalizados que resultaron lesionados durante la marcha de la "Generación Z".
Van 29 policías dados de alta tras los enfrentamientos durante la marcha de la "Generación Z". Foto: SSC-CdMx

"En 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyan las investigaciones", señaló Vázquez.

Y es que periodistas y civiles denunciaron haber sido víctimas de agresiones de policías y asaltos cometidos por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" que se llevó a cabo el sábado en la capital mexicana y en otros estados.

En la CdMx, una reportera de la revista Proceso y un fotógrafo de La Jornada denunciaron que fueron agredidos por policías capitalinos cuando intentaban desalojar a las personas presentes en la plancha del Zócalo tras concluir la movilización.

Por otra parte, una fotoperiodista de El Sol de México y dos de La Prensa que cubrían la movilización fueron asaltados por un grupo de sujetos encapuchados, quienes los golpearon para posteriormente despojarlos de sus cámaras, equipo y pertenencias personales.

La movilización de la llamada "Generación Z" del sábado quedó marcada por los enfrentamientos que se dieron entre elementos de la policía capitalina y civiles que intentaron retirar las vallas que protegían el Palacio Nacional. La SSC-CdMx dio a conocer este lunes que ya fueron dados de alta 29 de los 40 policías que fueron internados en hospitales luego de resultar lesionados durante estos choques.

El titular de la Policía capitalina indicó que mantienen estrecha coordinación con la Fiscalía de la CdMx y los organismos garantes de derechos humanos para coadyuvar con las indagatorias. "No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como los principios que nos rigen como institución", dijo este lunes en la rueda de prensa.

"Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados. Se buscará que la información que se recabe y derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional", concluyó.

FGJ-CdMx detalla acusaciones contra agresores

Por su parte, en la misma conferencia este lunes, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx), dio a conocer que 29 personas fueron detenidas en flagrancia y presentadas ante el Ministerio Público (MP). "De éstas, se retuvieron a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos. Al adolescente se derivó de inmediato a la Fiscalía Especializada para Adolescentes", indicó.

"Las otras 10 personas remitidas al MP, si bien se identificó que sí participaron en las agresiones, a partir de los dictámenes médicos correspondientes de las lesiones de los policías víctimas, dichas afectaciones tardan de sanar en menos de 15 días y no están tipificadas como delito sino faltas cívicas, se les remitió al Juzgado correspondiente", detalló la Fiscal.

A su vez, las 18 personas detenidas ante el MP están remitidas por diversos delitos, "en casos muy particulares, por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en los demás casos por lesiones en distintos grados".

"La institución continuará investigando con estricto apego a la ley, garantizando los derechos de todas las personas involucradas y fortaleciendo la coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos y procurar justicia. Esto implica ser exhaustivos en la identificación de otras personas involucradas en las agresiones, daños y demás delitos cometidos el pasado sábado", dijo Alcalde.

Además de los siete policías cuyos casos derivados en personas detenidas se han recibido denuncias por lesiones de otros 77 elementos de la SSC, de acuerdo con la Fiscal. Hasta el momento, la dependencia ha recibido denuncias de 4 ciudadanos que señalan haber sido agredidos durante la marcha. "En todos los casos se están recabando videos y realizando un análisis puntual para acreditar responsabilidades tanto de particulares como de policías por las agresiones registradas", finalizó Alcalde.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

