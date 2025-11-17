La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, señaló que la oposición estuvo detrás de la marcha de la "Generación Z" y que, pese a sus intentos de crear una narrativa de represión, no lograron su objetivo.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, sostuvo que la oposición falló en su intento de crear una narrativa sobre que en México existe represión y que la juventud no está contenta con la Cuarta Transformación (4T). Esto, a raíz de lo ocurrido en la marcha de la llamada "Generación Z".

Hoy por la tarde, el Gobierno capitalino llevó a cabo una conferencia de prensa con el objetivo de informar sobre la movilización que se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre, cuando miles de personas salieron a las calles de la capital para protestar contra la violencia en el país y otros temas; sin embargo, el evento dio paso a actos de violencia en el Zócalo.

De acuerdo son lo señalado por Brugada Molina, el propósito de quienes cometieron tales actos de violencia tenía dos objetivos principales: Hacer parecer que un enorme número de personas están en contra de la 4T y crear una narrativa de represión por parte del Gobierno de la CdMx. En ambos casos, afirmó la mandataria capitalina, el propósito no logró concretarse.

"Eso es lo que vemos que ellos trataron: posicionar una imagen de que era un gran movimiento contra los gobiernos de la Cuarta Transformación y, por otro lado, que la respuesta fue con represión", señaló la Jefa de Gobierno.

Sobre el tamaño de la movilización de la "Generación Z", la mandataria capitalina señaló que el número de asistentes fue menor al de otros eventos, además de que, en ningún momento, se llenó la plancha del Zócalo.

"Es falso que haya un gran movimiento de la 'Generación Z' en contra de la Cuarta Transformación. Lo decimos con mucha claridad. Es la oposición encubierta con este membrete. No vimos a los jóvenes, no vimos un movimiento de jóvenes mayoritarios que pudieran estar teniendo causas, demandas", comentó la Jefa de Gobierno durante su conferencia.

En el caso de la represión que se buscaba, Clara Brugada afirmó que el cuerpo de policía que fue asignado para vigilar la marcha tenía la consigna de contener cualquier posible acto de violencia, pero jamás de reprimir a las y los manifestantes.