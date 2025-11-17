Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 8:59 am

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que la oposición deje de lado la violencia y comience a trabajar en ideas y propuestas que beneficien al país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- A raíz de los eventos ocurridos el sábado en la marcha de la llamada "Generación Z", la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la oposición mexicana debe estar a la altura de la situación actual que se vive en el país, y debe dejar de lado la violencia para, en su lugar, comenzar a trabajar en propuestas e ideas que beneficien a la población.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal habló sobre cómo en la movilización que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx), donde se registraron múltiples actos de violencia, participaron conocidos personajes de la derecha, además de que la marcha fue ampliamente convocada por los mismos.

Ante ello, Sheinbaum señaló que la oposición debe deslindarse de tales actos de violencia pues México repudia esos comportamientos. "La gente no quiere acciones violentas [...] Puede haber oposición. Qué bueno que haya oposición [...] Nosotros queremos que haya oposición, oposición con debate de altura, con propuestas, pero la violencia no lleva a nada", afirmó.

