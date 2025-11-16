El pueblo dijo “basta” en 2018; se hartó de fraudes, engaño y desigualdad: Sheinbaum

Desde Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, harto del neoliberalismo que sumió al país en desigualdad y pobreza, el pueblo llevó a AMLO a la Presidencia y dio inicio a la 4T.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El día después de la marcha de la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, en 2018, el pueblo de México, harto de los gobiernos neoliberales que sumieron al país en una profunda desigualdad social y económica, decidió votar por un cambio verdadero que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de la República, con lo que inició la llamada Cuarta Transformación (4T).

Desde Tabasco, la mandataria federal habló sobre cómo, durante 36 años, los gobiernos del PRIAN se dedicaron a saquear el país, entregarlo a empresas extranjeras y beneficiarse personalmente mientras que millones de familias vivían en pobreza extrema. Todo ello, sin que pudiera haber un cambio por la vía democrática, pues se llevaron a cabo fraudes electorales y una compra masiva de votos.