"Que paguen sus impuestos en vez de pagar campañas", dice Claudia a deudores fiscales

Sheinbaum acuso que la campaña de 90 millones de pesos orquestada contra su gobierno esta nutrida por bots que buscan incidir en la opinión pública.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró este jueves que los deudores fiscales deberían pagar sus impuestos en lugar de pagar campañas contra su gobierno. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los amparos interpuestos por Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, para evitar el pago de más de 40 mil millones de pesos en impuestos.

"¡Ah, cómo les gusta tirarnos en la redes sociales! Hoy presentamos en la Mañanera, ¿saben cuánto destinaron en la última campaña? 90 millones de pesos para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestro [...] Ha habido una campaña tremenda, pero salimos a la calle y la gente está contenta y mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas, ¿verdad?", lanzó.

Durante el banderazo de operaciones de las Clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE en Tecámac, la mandataria acusó que la campaña en contra de su Gobierno esta impulsada por bots que intentan manipular la opinión pública.

Ante ello, Sheinbaum Pardo afirmó que la percepción social hacia su Gobierno es positiva y destacó que su gestión está marcada por la defensa del Estado de derecho y las libertades democráticas. Además, aclaró que su administración se rige por el principio de nada ni nadie por encima de la ley.

“Nada de autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia, en las libertades. Pero, como decía Juárez, nadie por encima de la ley. Quienes defendemos el Estado de derecho somos los que estamos gobernando y lo primero que defendemos son las leyes y los derechos del pueblo de México”, destacó.

Por la mañana, la Presidenta analizó la ofensiva mediática en su contra en las últimas semanas, incluidas las críticas por su respuesta a las devastadoras lluvias en el centro del país, que dejaron docenas de muertos, así como el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la marcha de la supuesta "Generación Z", además del caso de acoso que sufrió. La mandataria señaló que la oposición pensó que la iban a quebrar por ser mujer y no fue así.

SCJN da revés a Salinas Pliego: deberá pagar

La SCJN rechazó este jueves atraer los primeros amparos interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, que suman una deuda de más de 40 mil millones de pesos que se acumuló desde 2008 y que, al no existir otra instancia a la que pueda recurrir en México, debe pagar.

Tras una serie de negativas de la corte para admitir los diversos amparos tramitados por Grupo Salinas, el conglomerado empresarial del magnate ha emitido declaraciones para quejarse de que los fallos en su contra “consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México”.

Los créditos fiscales en disputa, determinados por el SAT, superan los 40 mil millones de pesos (mdp), incluyendo ISR, IVA, actualizaciones, recargos y multas por ejercicios de 2008 a 2013. Ahora, el empresario deberá pagar o recurrir a otras instancias de carácter internacional para procesar sus quejas.