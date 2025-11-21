Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

Los diputados de Morena acusaron a alcaldes de la oposición por presunta participación en hechos violentos del 15 de noviembre y pidieron una investigación en su contra.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CdMx), Paulo Emilio García González, afirmó que existen pruebas que confirman que detrás de los hechos violentos registrados en el Zócalo el sábado 15 de noviembre "están figuras centrales de la oposición”, por lo que solicitó la separación temporal de sus cargos de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y del Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea.

Esta semana el Diputado morenista señaló que Rojo de la Vega condicionó a comerciantes informales de la demarcación a acudir a la manifestación, a lo cual la Alcaldesa sólo tuiteó: “Qué nervios”. Hoy tuiteó: "Amanecí muy preocupada porque los diputados (que no conocen) buscan hacerme “juicio político” inventando y señalando sin pruebas, para buscar culpables de su represión y autoritarismo en la marcha pasada. Tabe por su parte dijo que quieren desviar la atención y que no tienen pruebas. “Una persona que trabajó en la Alcaldía y que dejó de trabajar hace un año estuvo en la marcha y con eso dice que Tabe está detrás de la marcha y que hay que pedir su destitución. Es una idiotez”, afirmó en entrevista radiofónica.

Hoy el legislador de Morena Paulo Emilio García acusó la participación de personas funcionarias que han sido o son parte de la estructura, o cercanas, a las personas titulares de las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por lo que pidió a la Fiscalía de la CdMx continuar con la investigación.

Veo al aparato represivo del régimen intentando ensuciar la marcha de la #GeneracionZ: sembrando infiltrados, montando entrevistas y ahora queriéndome culpar de “obligar” a la gente a pensar distinto.

Perfiles sin nombre, sin cara y sin valor, atacando desde la comodidad del… pic.twitter.com/D9C3Plv7yk — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 15, 2025

El Diputado García condenó que “se quiso usar a las juventudes escondiéndose detrás de la llamada Generación Z, para expresar odio a nuestro movimiento y al pueblo”.

También exhortó a la titular de la Secretaría de la Contraloría General CdMx a investigar posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de las alcaldías mencionadas.

Asimismo, se llamó a las y los legisladores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) a condenar las prácticas de violencia reportadas en las vallas frente a Palacio Nacional.

Por su parte, el Diputado del PAN, Mario Enrique Sánchez Flores, rechazó lo que llamó persecución. La Diputada ultraderechista América Rangel (PAN) señaló que se debe defender a las y los ciudadanos de bien, no al narcotráfico, ya que las fuerzas que se usaron en la marcha del día sábado fueron agresivas.

El Diputado morenista Víctor Hugo Romo cuestionó la campaña de redes sociales de millones de pesos, los contratos con participantes, el acarreo y la repartición de pancartas.