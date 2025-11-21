Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

Dulce Olvera

20/11/2025 - 10:50 pm

Los diputados de Morena acusaron a alcaldes de la oposición por presunta participación en hechos violentos del 15 de noviembre y pidieron una investigación en su contra.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CdMx), Paulo Emilio García González, afirmó que existen pruebas que confirman que detrás de los hechos violentos registrados en el Zócalo el sábado 15 de noviembre "están figuras centrales de la oposición”, por lo que solicitó la separación temporal de sus cargos de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y del Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea.

Esta semana el Diputado morenista señaló que Rojo de la Vega condicionó a comerciantes informales de la demarcación a acudir a la manifestación, a lo cual la Alcaldesa sólo tuiteó: “Qué nervios”. Hoy tuiteó: "Amanecí muy preocupada porque los diputados (que no conocen) buscan hacerme “juicio político” inventando y señalando sin pruebas, para buscar culpables de su represión y autoritarismo en la marcha pasada. Tabe por su parte dijo que quieren desviar la atención y que no tienen pruebas. “Una persona que trabajó en la Alcaldía y que dejó de trabajar hace un año estuvo en la marcha y con eso dice que Tabe está detrás de la marcha y que hay que pedir su destitución. Es una idiotez”, afirmó en entrevista radiofónica.

Hoy el legislador de Morena Paulo Emilio García acusó la participación de personas funcionarias que han sido o son parte de la estructura, o cercanas, a las personas titulares de las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por lo que pidió a la Fiscalía de la CdMx continuar con la investigación.

El Diputado García condenó que “se quiso usar a las juventudes escondiéndose detrás de la llamada Generación Z, para expresar odio a nuestro movimiento y al pueblo”.

También exhortó a la titular de la Secretaría de la Contraloría General CdMx a investigar posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de las alcaldías mencionadas.

Asimismo, se llamó a las y los legisladores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) a condenar las prácticas de violencia reportadas en las vallas frente a Palacio Nacional.

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara
Manifestantes del movimiento "Generación Z" intentan derribar las vallas de contención colocadas en el Zócalo de la CdMx. Foto: Estrella Josento, Cuartoscuro

Por su parte, el Diputado del PAN, Mario Enrique Sánchez Flores, rechazó lo que llamó persecución. La Diputada ultraderechista América Rangel (PAN) señaló que se debe defender a las y los ciudadanos de bien, no al narcotráfico, ya que las fuerzas que se usaron en la marcha del día sábado fueron agresivas.

El Diputado morenista Víctor Hugo Romo cuestionó la campaña de redes sociales de millones de pesos, los contratos con participantes, el acarreo y la repartición de pancartas.

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

