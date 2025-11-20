Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

La marcha de la "Generación Z" apenas y logró congregar a 150 personas, mientras que el desfile militar con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana concluyó sin novedad.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre se realizó en la Ciudad de México (CdMx) una edición más del tradicional desfile militar que recorrió las calles del Centro Histórico. El evento se desarrolló sin inconvenientes, pese a la incertidumbre por la manifestación convocada por parte del movimiento "Generación Z", la cual logró reunir apenas a 150 asistentes, de los cuales seis fueron detenidos (cinco por una riña y uno por posesión de narcóticos).

Como se tenía previsto, el desfile inició cerca de las 10:00 horas. Durante el mismo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecieron discursos para luego dar paso al despliegue de los distintos contingentes que participaron.

Alrededor del mediodía el desfile llegó a su fin "sin novedad", según dio a conocer el General de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz. Mientras tanto, las pocas personas que se congregaron en el Ángel de la Independencia para marchar como parte de la "Generación Z", sólo se movilizaron sobre avenida Reforma.