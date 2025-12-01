Envío de remesas a México cae 1.7% anual en octubre: Banxico; hila 7 meses a la baja

El envío de remesas cayó en octubre, anunció el Banxico, por lo que suma siete meses consecutivos de descensos; en el periodo enero-octubre ha bajado 5.1% anual.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– El envío de remesas desde Estados Unidos (EU) a México ha caído en octubre por séptimo mes consecutivo este año, informó el Banco de México (Banxico), asediado por las políticas antimigrantes del Presidente Donald Trump, además de su guerra arancelaria, mientras que en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 las remesas han caído un 5.1 por ciento anual.

Los ingresos por remesas provenientes del exterior se situaron en cinco mil 635 millones de dólares (mdd) en octubre de 2025, lo que implicó una disminución anual de 1.7 por ciento este mes, de acuerdo con Banxico.

Además, informó el Banxico en un comunicado, las remesas enviadas por residentes en México al exterior registraron una contracción anual de ocho por ciento, al presentar un nivel de 98 millones de dólares, por lo que el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo fue de cinco mil 537 millones de dólares, menor al de cinco mil 624 millones de dólares que se observó en octubre de 2024.

Con series desestacionalizadas, en octubre de este año los ingresos por remesas mostraron un aumento mensual de uno por ciento, en tanto que los egresos exhibieron un descenso mensual de 3.1 por ciento. "Así, el superávit de la cuenta de remesas resultó de cinco mil 071 millones de dólares, que se compara con el de cinco mil 018 millones de dólares de septiembre previo", precisó el Banxico.

El monto de las #remesas enviadas a México durante octubre de 2025 fue de 5,635 millones de dólares. Consulta los detalles aquí: https://t.co/b31RbPMqS3 pic.twitter.com/kBaAYUQdyz — Banco de México (@Banxico) December 1, 2025

Con respecto a los primeros 10 meses del año, el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 51 mil 344 millones de dólares, inferior al de 54 mil 090 millones de dólares reportado en igual lapso de 2024 y que significó un retroceso anual de 5.1 por ciento.

"En el periodo enero-octubre de 2025, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al sumar 50 mil 883 millones de dólares. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie, y las money orders representaron el 0.7 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al alcanzar niveles de 350 y 111 millones de dólares, en el mismo orden", precisó Banxico.

Los egresos por remesas registraron un nivel de 970 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2025, monto menor al de mil 105 millones de dólares observado en el mismo periodo de 2024 y que implicó una reducción anual de 12.2 por ciento. Con estos resultados, el saldo superavitario de la cuenta de remesas durante el lapso enero-octubre de 2025 se situó en 50 mil 374 millones de dólares, cifra inferior a la de 52 mil 986 millones de dólares del mismo periodo de 2024 y que representó una caída anual de 4.9 por ciento.

En los últimos 12 meses, de noviembre de 2024 a octubre de 2025, el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 62 mil millones de dólares, similar al monto registrado en septiembre pasado de 62 mil 096 millones de dólares, en el periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

Con respecto a las remesas enviadas al exterior, el valor acumulado en los últimos 12 meses (de noviembre de 2024 a octubre de 2025) fue de mil 173 millones de dólares, que se compara con el flujo observado en septiembre previo de mil 182 millones de dólares, en el periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

El superávit de la cuenta de remesas para los últimos 12 meses (de noviembre del 2024 a octubre del 2025) fue de 60 mil 827 millones de dólares, que se compara con el saldo acumulado a 12 meses de septiembre pasado de 60 mil 914 millones de dólares, en el periodo que va de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

EU se endurece más: revisará remesas

Alineado con la política de erradicar al fenómeno migratorio en Estados Unidos (EU), Scott Bessent, Secretario del Tesoro, anunció que el gobierno de Trump recortará los beneficios fiscales para los extranjeros carentes de estatus regular y además elevará la revisión de las remesas que éstos envían hacia sus países de origen.

El objetivo consiste en excluir a migrantes y a “otros extranjeros que no califiquen” de las porciones reembolsables de créditos fiscales como el de ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de “oportunidad americana” y el crédito por aportaciones a cuenta de ahorro.

Dicho posicionamiento surge a raíz de la orden del Presidente Trump de frenar la migración “de todos los países del tercer mundo”, pues afirma que así las finanzas del gobierno se podrán deshacer de una pesada carga.

Las remesas, según Bessent, serán objeto de una minuciosa revisión dirigida a detectar alguna “actividad sospechosa” y por ello compartió una alerta que emitió la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Al iniciar su Presidencia en enero, Trump, nieto de un inmigrante alemán casado con la eslovena Melania Trump, centró los esfuerzos de su administración en detener y deportar a miles de migrantes, la mayoría sin antecedentes penales, e incluso a quienes residían de manera legal en EU. En esta cacería no ha importado a las autoridades si hay niños o familias enteras.

En los últimos nueve meses se han hecho visibles distintos casos en los que la administración de Trump, con ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha deportado o intentado repatriar de manera ilegal a migrantes en EU, incluso, sin importar que entre ellos haya ciudadanos de la Unión Americana, entre ellos hay niños, activistas migrantes, refugiados e incluso ciudadanos estadounidenses de origen latino.

Los casi cuatro millones de mexicanos no documentados que viven en EU y envían gran parte del total en dólares de remesas a sus familiares que viven en México han tenido que considerar nuevos escenarios como trabajar más o quedarse con menos de su salario.

Los migrantes sin documentos deberán trabajar más para mantener el monto de dólares que envíen a sus familiares a otros países o, en su defecto, las familias comenzarán a recibir menos dinero. Esta es sólo una de las consecuencias. Sin embargo, la caída tan profunda de los envíos en verano de 2025 hablan de los problemas que tienen que superar los paisanos.