México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

El Gobierno federal, trabajadores y empleadores pactaron un calendario de disminución paulatina de dos horas por año a partir de 2027.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que México avanzará hacia la jornada laboral de 40 horas semanales mediante un esquema gradual acordado entre trabajadores, empleadores y el Gobierno federal.

El anuncio se realizó durante su conferencia matutina, acompañada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, quien presentó el proyecto de reforma y los detalles de su implementación.

La propuesta establece una disminución de dos horas por año, a partir de 2027, hasta alcanzar las 40 horas en 2030:

2027: 46 horas por semana

2028: 44 horas por semana

2029: 42 horas por semana

2030: 40 horas por semana

El año 2026 funcionará como periodo de transición tras la aprobación legislativa, con entrada en vigor de la reforma el 1 de mayo de 2026 y la primera reducción efectiva el 1 de enero de 2027.

¿Cuáles son los beneficios laborales?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales beneficios de la reducción de la jornada son:

Menor fatiga y reducción de accidentes laborales.

Mejor salud y seguridad en el trabajo.

Mayor equilibrio entre vida personal, familiar y laboral.

Incremento en la productividad y cohesión social.

La medida beneficiará directamente a 13.4 millones de personas trabajadoras, especialmente en sectores como la industria manufacturera, comercio minorista, servicios de hospedaje y alimentos, transporte y comercio mayorista.