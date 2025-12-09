Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

Europa Press

09/12/2025 - 11:10 am

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Investigadores del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado descubrieron una novedosa combinación de terapias que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS).- El cáncer de ovario es uno de los más difíciles de tratar, y muchas pacientes se enfrentan a tratamientos que dejan de funcionar con el tiempo. La lucha contra la enfermedad puede sentirse interminable, dejando a pacientes y familiares con pocas alternativas.

Un grupo de investigadores de Estados Unidos (EU) exploró un enfoque innovador que podría cambiar esta situación. Su trabajo abre la puerta a nuevas estrategias que combinan terapias existentes con métodos aún poco conocidos, despertando la esperanza de avances significativos en oncología.

Cómo el cáncer de ovario evade los tratamientos actuales

Investigadores del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) descubrieron una novedosa combinación de terapias que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario que no responden a los tratamientos existentes. Realizada íntegramente en la Universidad de Colorado Anschutz de Estados Unidos, esta investigación avanzó del laboratorio a un ensayo clínico de fase 1 en el campus.

Los hallazgos, publicados en Cancer Research Communications, describen una estrategia prometedora que combina un inhibidor de PARP, un fármaco dirigido para tratar ciertos tipos de cáncer de ovario, con una terapia novedosa, SM08502, para atacar el cáncer desde dos frentes. Este enfoque innovador aumenta la eficacia del tratamiento, incluso en pacientes que ya no responden a la terapia con inhibidores de PARP.

"Este logro ejemplifica la verdadera innovación, desde el laboratorio hasta la atención médica, realizada íntegramente en CU Anschutz", comenta el doctor Bradley Corr, primer autor del artículo, profesor asociado y director de investigación clínica en oncología ginecológica en CU Anschutz.

"Hasta donde sabemos, este es el primer ensayo clínico que combina con éxito estas clases de fármacos. Si bien el concepto ya se ha debatido, nadie lo ha aplicado a la práctica clínica hasta ahora. Esto es lo que hace que este enfoque sea verdaderamente novedoso", añade.

Un nuevo fármaco que ataca el cáncer desde dos frentes

El cáncer de ovario, en particular el cáncer de ovario seroso de alto grado, es notoriamente difícil de tratar. Los inhibidores de PARP, utilizados como tratamiento para el cáncer de ovario durante más de una década, han transformado la atención a las pacientes con una mutación genética BRCA o deficiencia de recombinación homóloga (HRD), ampliando significativamente las tasas de supervivencia. Sin embargo, muchas pacientes con cáncer de ovario eventualmente desarrollan resistencia a los inhibidores de PARP, lo que deja pocas alternativas de tratamiento.

Los expertos del Centro Oncológico de CU descubrieron que cuando las células cancerosas se vuelven resistentes a los inhibidores de PARP, activan un sistema de supervivencia de respaldo llamado señalización WNT. Esto ayuda al cáncer a seguir creciendo en ciertos pacientes, incluso cuando los fármacos PARP deberían detenerlo.

Debido a este resultado, decidieron probar una nueva terapia llamada SM08502 (Cirtuvivint). Descubrieron que, en lugar de bloquear directamente la señalización de WNT (lo cual puede causar efectos secundarios adversos), este fármaco modifica la forma en que se procesan (empalman) ciertos genes cancerosos, lo que indirectamente inhibe la señalización de WNT. Esto dio como resultado hallazgos prometedores: El SM08502 por sí solo desaceleró el crecimiento del tumor en pruebas de laboratorio, lo que demuestra que el fármaco tiene un efecto anticancerígeno.

Cuando se combina con un inhibidor de PARP (como Olaparib), mata más células cancerosas, causa más daño al ADN (lo que dificulta la supervivencia del cáncer) y reduce la supresión inmunológica (lo que significa que el sistema inmunológico del cuerpo puede combatir el cáncer de manera más efectiva).

Esta es la primera terapia combinada que se dirige a dos mecanismos diferentes de supervivencia del cáncer: la señalización de PARP y WNT. Esto significa que el cáncer tiene menos vías de supervivencia, lo que aumenta la eficacia del tratamiento.

Los autores mencionan que este enfoque tiene el potencial de extenderse más allá del cáncer de ovario a otros tumores con mecanismos de resistencia similares. Ambos fármacos son orales, lo que facilita el acceso al tratamiento, y la combinación podría incluso ayudar a reducir los riesgos asociados con el uso prolongado de inhibidores de PARP.

