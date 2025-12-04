¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Europa Press

04/12/2025 - 8:33 am

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

El estudio del Hospital del Mar mostró cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS).- Un estudio del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona reveló que la elevada expresión del receptor de estrógeno es el principal factor que hace que el cáncer de mama más habitual -cáncer de mama luminal- no responda a la acción de inmunoterapia.

El trabajo, publicado en la revista The Journal of Clinical Investigation, destaca que la alta presencia del receptor de estrógeno secuestra la molécula LCOR, la acción de la cual es necesaria sobre las células tumorales para hacer visibles los tumores ante el sistema inmunitario, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este jueves.

En modelos experimentales, los investigadores comprobaron que combinar la inmunoterapia con terapia endocrina permite que LCOR funcione y el sistema inmunitario ataque al tumor.

El 70% de cánceres de mama

El cáncer de mama luminal supone el 70 por ciento de los casos de cáncer de mama y, a pesar de disponer de tratamientos efectivos, es el que más mortalidad provoca en número de casos totales.

Unidad de Detección y Diagnóstico de cáncer de mama del IMSS.
Mujer acude a la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama. Foto: IMSS

Además, el abordaje con inmunoterapia no es efectivo ni está aprobado, porque no muestra respuestas del sistema inmunitario en estos tumores, excepto en un subgrupo minoritario que presenta un bajo nivel de receptores de estrógenos.

Inhibir el receptor

A través del análisis de datos públicos de diversos ensayos clínicos, los investigadores comprobaron que el receptor de estrógenos es el que limita la infiltración del sistema inmunitario y provoca que la inmunoterapia no tenga capacidad para actuar sobre él.

Por contra, la inhibición del receptor permite la activación de LCOR y de señales de interferón, ambos vinculados a los mecanismos de presentación de antígenos en la superficie de la célula, haciendo visible la célula tumoral al sistema inmunitario.

La molécula, "secuestrada"

El equipo generó un modelo preclínico en modelos animales, que permitió certificar este mecanismo de protección del tumor y, a la vez, comprobar cómo LCOR -que en otros cánceres de mama incrementaba la eficacia de la inmunoterapia- quedaba "secuestrada" por el receptor de estrógeno y no podía llevar a cabo esta función.

Exploración de cáncer de mama
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refuerza estrategias para la detección del cáncer de mama. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Para hacer frente a este efecto, los investigadores combinaron LCOR e inmunoterapia con inhibidores hormonales o terapia endocrina, ya existente para tratar este tipo de cáncer, y usaron una versión modificada de la molécula (LSKAA) que no permite el "secuestro".

El LCOR modificado se escapa de la acción de los receptores de estrógeno e incrementa la presentación de antígenos, necesaria para el ataque inmune.

Nuevas estrategias

El jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar y director del Programa de Investigación en Cáncer del Hospital del Mar Research Institute, Joan Albanell, explicó que el estudio abre la puerta a una "nueva estrategia" para sensibilizar a la inmunoterpia este subtipo de cáncer de mama mayoritario.

"El objetivo es trabajar para convertir este LCOR modificado en una terapia que se pueda investigar próximamente en ensayos clínicos, especialmente para pacientes con tumores que presentan receptores de estrógeno que, ahora mismo, condicionan una pobre eficacia de la inmunoterapia", añadió.

