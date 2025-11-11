Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Europa Press

11/11/2025 - 8:46 am

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Las pruebas de detección precoz de múltiples tipos de cáncer ofrecen un enfoque revolucionario al hallar varios simultáneamente a partir de una sola muestra de sangre.

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS).- Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina (pruebas de detección precoz de múltiples tipos de cáncer) podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas, lo que permitiría a los pacientes recibir tratamiento en fases más tempranas, con mayor probabilidad de respuesta a las intervenciones, según investigadores de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

Los hallazgos se publican en línea en la revista Cáncer de Wiley, una publicación revisada por pares de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

La mayoría de los cánceres se detectan tarde

Actualmente, las pruebas de detección sistemática sólo se recomiendan para cuatro tipos de cáncer, lo que significa que aproximadamente el 70 por ciento de los nuevos casos se detectan únicamente después de la aparición de los síntomas, a menudo en una fase avanzada, cuando las tasas de supervivencia son menores. Las pruebas de detección precoz de múltiples tipos de cáncer ofrecen un enfoque revolucionario al detectar varios tipos de cáncer simultáneamente a partir de una sola muestra de sangre.

Para evaluar el impacto de una prueba de este tipo, los investigadores utilizaron datos epidemiológicos de la base de datos SEER (Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales) y desarrollaron un modelo de simulación de 14 tipos de cáncer, que representan casi el 80 por ciento de la incidencia y la mortalidad por cáncer. Los investigadores simularon la progresión de la enfermedad a 10 años en cinco millones de adultos estadounidenses de entre 50 y 84 años, y evaluaron los efectos de incorporar una prueba anual de detección temprana de múltiples tipos de cáncer en sangre a la atención médica estándar.

El modelo estimó que, a lo largo de 10 años, las pruebas complementarias de detección precoz de múltiples tipos de cáncer conllevarían un aumento del 10 por ciento en los diagnósticos de estadio I, del 20 por ciento en los de estadio II, del 30 por ciento en los de estadio III y una disminución del 45 por ciento en los de estadio IV, en comparación con la atención estándar. Las mayores reducciones absolutas en los diagnósticos de estadio IV se observaron en los cánceres de pulmón, colorrectal y páncreas. Las mayores reducciones relativas se registraron en los cánceres de cuello uterino, hígado y colorrectal.

Simulación en cinco millones de personas

"Nuestro análisis demuestra que los análisis de sangre para la detección de múltiples tipos de cáncer podrían revolucionar el control de esta enfermedad", subraya Jagpreet Chhatwal, doctor en Filosofía, autor principal del estudio y director del Instituto de Evaluación de Tecnologías del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard.

"Al detectar los cánceres en una etapa más temprana, antes de que se diseminen, estas pruebas podrían mejorar la supervivencia, y reducir la carga personal y económica que supone el cáncer", señala.

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

