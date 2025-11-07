Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Europa Press

07/11/2025 - 4:20 pm

Mapa del Cerebro humano.

Con este trabajo, será posible para los científicos analizar imágenes de subregiones del cerebro pacientes vivos con un nivel de detalle "hasta ahora inalcanzable".

GIRONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS).- Un estudio con participación de la Universitat de Girona (UdG) ha desarrollado gracias a la Inteligencia Artificial (IA) el mapa "más completo y detallado" del cerebro humano hasta la fecha, que puede visualizarlo 'in vivo' a partir de resonancias magnéticas (RM) con alta precisión.

El atlas, de nombre NextBrain y publicado en la revista Nature, representa "un paso adelante clave" para entender y diagnosticar enfermedades neurológicas como el Alzheimer, informó la Universidad de Girona (UdG) en un comunicado.

Mapa permitirá estudiar subregiones

Los mapas existentes pueden identificar las estructuras principales de las regiones del cerebro en resonancias magnéticas, pero en las subregiones más finas continúan siendo "difíciles de detectar".

Dichas distinciones "son importantes", ya que las subregiones del hipocampo, entre otros, se ven afectadas de forma distinta durante la progresión de la enfermedad del Alzheimer.

Mapa del cerebro humano.
El proyecto científico representa "un paso adelante clave" para entender las enfermedades neurológicas. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro

Examinar el cerebro a nivel celular es posible mediante microscopia histología, pero no puede hacerse en individuos vivos, lo que "limita su potencial" para comprender cómo cambia el cerebro humano durante el desarrollo, el envejecimiento y la enfermedad.

Con este trabajo, será posible analizar imágenes de RM de pacientes vivos con un nivel de detalle "hasta ahora inalcanzable", permitiendo detectar subregiones anatómicas que hasta ahora resultaban invisibles en cuestión de minutos.

Científicos trabajaron seis años en el mapa

NextBrain es el resultado de seis años de trabajo con muestras de tejido cerebral post mortem de cinco cerebros humanos, cada uno de los cuales fue diseccionado en más de 10 mil secciones microscópicas, teñidas, fotografiadas y reconstruidas digitalmente para crear un modelo 3D.

Mapa del cerebro humano investigación
Un estudio con participación de la Universitat de Girona (UdG) ha desarrollado gracias a la inteligencia artificial (IA) el mapa "más completo y detallado" del cerebro humano hasta la fecha. Foto: Universidad de Girona

La IA permitió alinear estas imágenes con escáneres MRI previos, corrigiendo distorsiones y otros artefactos provenientes de la disección asegurando una reconstrucción "precisa".

A partir de este proceso, los investigadores identificaron y etiquetaron 333 regiones cerebrales, un trabajo que sin la IA "habría requerido décadas"; el resultado es un atlas probabilístico representativo de la estructura cerebral adulta, aplicable tanto a cerebros vivos como a muestras post mortem.

Herramienta abierta

El atlas, validados con miles de resonancias magnéticas de personas de distinta edad y condición, ha demostrado su capacidad para identificar automáticamente regiones cerebrales, incluidas las más pequeñas, con una precisión "similar a la de la anotación manual hecha por expertos".

Todos los datos y herramientas de NextBrain se han publicado de forma abierta a través de la plataforma de neuroimagen FreeSurfer para facilitar su uso por parte de la comunidad científica internacional.

