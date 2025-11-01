¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

La Opinión

31/10/2025 - 10:37 pm

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Debemos aprender a escuchar las señales. Toser de manera persistente puede indicar desde una simple irritación hasta condiciones que requieren atención médica.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 31 de octubre (LaOpinión).- Desde pequeños nos han enseñado a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos cuando estornudamos en público. Estas normas de etiqueta social son importantes para prevenir la propagación de enfermedades, pero han generado un efecto secundario no deseado: muchas personas intentan suprimir activamente estos reflejos naturales, creyendo que son algo malo o vergonzoso. Esta práctica, aunque bien intencionada desde el punto de vista de la convivencia, puede tener consecuencias negativas para la salud individual.

Lo que muchos desconocen es que tanto la tos como los estornudos son respuestas sofisticadas y vitales del sistema inmunológico. Estos mecanismos evolucionaron durante millones de años como parte de nuestro sistema de defensa natural, funcionando como la primera línea de protección contra agentes externos que podrían dañar nuestro organismo.

Reprimir estos reflejos no solo va en contra de nuestra biología, sino que puede interferir con procesos fundamentales de limpieza y protección de las vías respiratorias.

La tos: una limpieza esencial

La tos es mucho más que una simple molestia. Se trata de un reflejo defensivo que puede expulsar aire de los pulmones a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, llevando consigo mucosidad, partículas irritantes, microorganismos y cualquier cuerpo extraño que ingresa a las vías respiratorias. Este mecanismo involucra una coordinación compleja entre el sistema nervioso, los músculos respiratorios y las vías aéreas.

Cuando suprimimos voluntariamente la tos, obligamos a nuestro cuerpo a retener precisamente aquello que intenta expulsar: bacterias, virus, alérgenos o contaminantes. Esta retención puede prolongar infecciones respiratorias, empeorar la congestión pulmonar y, en casos severos, aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones como bronquitis o neumonía.

Los expertos en neumología advierten que suprimir la tos productiva —aquella que viene acompañada de flemas— puede ser particularmente contraproducente durante procesos infecciosos.

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.
El problema no radica en toser o estornudar, sino en cómo lo hacemos. Foto: Cuartoscuro

El estornudo: una explosión protectora

El estornudo representa una de las respuestas reflejas más poderosas del cuerpo humano. Cuando las membranas mucosas de la nariz detectan irritantes como polen, polvo, virus o cambios bruscos de temperatura, se desencadena esta explosión involuntaria que puede liberar hasta 40,000 gotículas a una velocidad superior a los 150 kilómetros por hora. Este reflejo no solo expulsa agentes potencialmente dañinos, sino que también ayuda a resetear el sistema de limpieza nasal.

Contener un estornudo, especialmente cerrando completamente la boca y la nariz, puede generar una peligrosa acumulación de presión en el sistema respiratorio y los oídos. Se han documentado casos médicos de personas que, al reprimir estornudos violentamente, han sufrido ruptura de tímpanos, fracturas de cartílago nasal, daño en los vasos sanguíneos de los ojos e incluso desgarros en la garganta. Aunque estos casos extremos son poco frecuentes, ilustran la potencia de la fuerza que nuestro cuerpo está intentando liberar.

Un dolor tan intenso que no nos deja toser

Cuando un dolor es tan intenso que no nos deja ni toser, puede estar indicando una afección subyacente grave o un daño en los músculos o tejidos relacionados con la tos. Las causas más comunes de este dolor intenso incluyen la fatiga muscular producida por una tos muy fuerte o prolongada, infecciones respiratorias como bronquitis o neumonía, inflamaciones como la pleuresía; o incluso condiciones más serias como el cáncer de pulmón o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que afectan las vías respiratorias y los pulmones.

El dolor puede estar localizado en el pecho, costillas, o espalda, y su intensidad puede limitar hasta la acción de toser, lo que es preocupante, ya que toser es necesario para limpiar las vías respiratorias.

Algunas de estas condiciones también pueden presentar otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre, fatiga y tos persistente. Es fundamental buscar atención médica urgente para identificar y tratar la causa del dolor intenso que impide toser, pues algunas de estas enfermedades pueden ser potencialmente graves o complicarse si no se tratan a tiempo.

Equilibrio entre salud y cortesía

Los especialistas en salud pública enfatizan que el problema no radica en toser o estornudar, sino en cómo lo hacemos. La solución no es suprimir estos reflejos naturales, sino manejarlos de manera responsable. La técnica recomendada por organizaciones sanitarias internacionales consiste en cubrirse con el antebrazo o el codo interno, nunca con las manos, para evitar la transmisión de patógenos a superficies y otras personas.

Esta práctica permite que el reflejo se complete naturalmente mientras se minimiza el riesgo de contagio. El uso de pañuelos desechables que se desechen inmediatamente también es una alternativa efectiva. En contextos donde estos mecanismos de defensa son particularmente activos —como durante un resfriado o una alergia estacional— los médicos recomiendan no luchar contra ellos, sino permitir que el cuerpo realice su trabajo de limpieza y protección.

Escuchar las señales del cuerpo

La medicina moderna nos recuerda constantemente la importancia de escuchar a nuestro organismo. La tos persistente puede indicar desde una simple irritación hasta condiciones que requieren atención médica, como asma, reflujo gastroesofágico o alergias no diagnosticadas. Los estornudos frecuentes pueden señalar la presencia de alérgenos ambientales que deberían identificarse y, de ser posible, eliminarse.

En lugar de ver estos reflejos como enemigos a combatir, los profesionales de la salud sugieren comprenderlos como valiosos indicadores y protectores. La clave está en no suprimirlos innecesariamente, practicar una buena higiene respiratoria y buscar atención médica cuando estos síntomas sean persistentes, severos o estén acompañados de otros signos de alarma como fiebre alta, dificultad para respirar o dolor torácico.

Al final, la tos y los estornudos son recordatorios de que nuestro cuerpo posee sistemas de defensa extraordinariamente eficientes. Respetar estos mecanismos naturales, mientras mantenemos las normas básicas de higiene para proteger a quienes nos rodean, es la mejor estrategia para cuidar tanto nuestra salud individual como la colectiva.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
1

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
2

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
3

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
4

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
5

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
6

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Masacre río
7

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
8

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

Reunión carney Xi Jinping
9

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
10

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
11

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
12

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
13

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Étienne von Bertrab, docente en University College London
14

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

Sheinbaum (15)
15

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.
1

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

La SSPC detuvo en Tijuana, Baja California, a Saúl "N", alias "El SS", señalado como presunto líder de una célula del Cártel de los Beltrán Leyva.
2

“El SS”, presunto líder de los Beltrán Leyva, cae junto a su escolta en Tijuana: SSPC

Día de Muertos 2025.
3

Operativos, cierres y horarios por las celebraciones de Día de Muertos en la CdMx

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para discutir temas en materia económica.
4

México y Brasil afinan nuevo tratado comercial. Sheinbaum dialoga con Lula da Silva

Jueces celebran fallo del TEPJF
5

#PuntosyComas ¬ El Tribunal Electoral tendrá por primera vez un presidente electo

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
6

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
7

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

8

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
9

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
10

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
11

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.
12

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores