Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

La terapia combinada ofrece una nueva esperanza para pacientes cuyo cáncer de próstata regresa después de cirugía o radioterapia y para quienes otros tratamientos ya no funcionan.

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS).- Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos que, según ensayos clínicos de Cedars-Sinai Cancer, en Estados Unidos (EU), reduce el riesgo de muerte en más del 40 por ciento.

La terapia combinada, que añade un fármaco llamado enzalutamida a la terapia hormonal comúnmente prescrita, redujo la mortalidad en pacientes con cáncer de próstata recurrente después de cirugía o radioterapia, para quienes otros tratamientos ya no son una opción. Los resultados del ensayo se publican en The New England Journal of Medicine (NEJM) y se presentan simultáneamente durante el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en Berlín, Alemania.

“Tras el tratamiento inicial, algunos pacientes experimentan una reaparición agresiva del cáncer de próstata y corren el riesgo de que la enfermedad se propague rápidamente”, expone el doctor Stephen Freedland, director del Centro de Investigación Integrada sobre Cáncer y Estilo de Vida de Cedars-Sinai Cancer y coinvestigador principal del estudio.

“La terapia hormonal, que llevamos 30 años ofreciendo a nuestros pacientes, no ha mejorado la supervivencia ni ninguna otra terapia. Por eso, estos hallazgos suponen un verdadero cambio radical”, señala.

Detalles del ensayo clínico

El ensayo incluyó a más de mil pacientes de 244 centros en 17 países. Todos los pacientes fueron diagnosticados con lo que se conoce como cáncer de próstata bioquímicamente recurrente de alto riesgo. Tras la cirugía o la radioterapia, los niveles de antígeno prostático específico (PSA) en sangre aumentaron rápidamente. El PSA es una proteína que se utiliza para detectar el cáncer de próstata, y un aumento rápido de los niveles de PSA después del tratamiento indica la probabilidad de que el cáncer reaparezca y se propague, a menudo a los huesos o la columna vertebral.

“Sabemos que estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad metastásica y morir de cáncer a menos que les ofrezcamos una opción de tratamiento significativa”, indica Freedland, profesor de Urología y titular de la Cátedra de Familias de Derecho Warschaw Robertson en Cáncer de Próstata.

Los pacientes fueron seleccionados aleatoriamente para recibir terapia hormonal estándar sola, enzalutamida sola o una combinación de ambas. Después de ocho años, el riesgo de muerte fue un 40.3 por ciento menor en el grupo de la combinación que en los otros dos grupos, agrega Freedland.

“Este ensayo clínico, uno de los muchos que Cedars-Sinai Cancer ha ofrecido a sus pacientes, es un ejemplo del trabajo transnacional que realizan nuestros médicos-científicos”, agrega el doctor Robert Figlin, director interino de Cedars-Sinai Cancer. “El resultado será un mejor tratamiento y mejores resultados para los pacientes de todo el mundo”.

Perspectivas y consolidación del tratamiento estándar

Freedland señala que, según resultados previos publicados por el equipo, la enzalutamida está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y figura en las directrices de tratamiento de la Red Nacional Integral del Cáncer (NCRN). Añadió que estos últimos resultados probablemente reforzarán la recomendación de la red y consolidarán esta combinación de fármacos como el tratamiento estándar para pacientes con cáncer de próstata bioquímicamente recurrente de alto riesgo.