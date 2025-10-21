Salud presenta nuevo Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama. ¿Qué contempla?

El Gobierno federal presentó un nuevo modelo de atención para el cáncer de mama que contempla la adquisición de mil nuevos mastógrafos, con lo que para 2026 se espera que las instituciones de salud sean capaces de realizar 8.9 millones de mastografías al año, equivalentes a 34 mil estudios diarios.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowicz, dieron a conocer este martes el nuevo Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, un proyecto nacional que busca incrementar la detección temprana y mejorar la atención de esta enfermedad, con el objetivo de reducir de manera significativa la mortalidad por este padecimiento para el año 2027.

Durante la presentación, el Secretario de Salud explicó que el modelo contempla cinco estrategias fundamentales: promoción, prevención de factores de riesgo, detección oportuna, diagnóstico y tratamiento.

Cada hora fallece una mujer por esta enfermedad. Por eso, se implementarán acciones enfocadas en la prevención, detección oportuna, diagnóstico rápido y tratamiento continuo. pic.twitter.com/xv3kYcNZOZ — SALUD México (@SSalud_mx) October 21, 2025

“Tenemos una alta frecuencia de cáncer de mama. Por eso es indispensable la atención”, señaló Kershenobich. Además, destacó que la población en riesgo, mujeres mayores de 40 años, asciende a 22.5 millones, lo que evidencia la magnitud del problema.

El plan contempla la adquisición de mil nuevos mastógrafos, con lo que para 2026 se espera contar con un total de mil 656 equipos en todo el país, capaces de realizar 8.9 millones de mastografías al año, equivalentes a 34 mil estudios diarios.

Entre las medidas destacan: • Campañas educativas sobre factores de riesgo (obesidad, sedentarismo, alcohol y tabaco).

• Autoexploración desde los 20 años y mastografías bianuales desde los 40.

• Adquisición de 1,000 nuevos mastógrafos y 1,000 ultrasonidos.

• Creación de 32… pic.twitter.com/uNQot4KiqC — SALUD México (@SSalud_mx) October 21, 2025

Además, se prevé la creación de 20 nuevos centros de diagnóstico con personal especializado y la construcción de 32 unidades hospitalarias de atención oncológica, una en cada estado, enfocadas en la salud de la mujer.

Kershenobich explicó que para 2026 el sistema contará con 62 centros de diagnóstico integral, donde se realizarán biopsias y estudios de confirmación. “Es muy importante disminuir la tasa de mortalidad”, dijo al subrayar que el objetivo es reducir los tiempos entre la sospecha y el diagnóstico a un máximo de 30 días, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La meta: reducir los tiempos entre sospecha, diagnóstico y tratamiento, y garantizar atención continua, sin importar la derechohabiencia. pic.twitter.com/9mpjSSbe0q — SALUD México (@SSalud_mx) October 21, 2025

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este modelo será universal y accesible para todas las mujeres del país: “Vamos a tardar alrededor de año y medio, máximo dos años, de tal manera que para 2027 reduzcamos de manera significativa el número de muertes por cáncer de mama”.

El nuevo modelo busca garantizar que las mastografías de tamizaje se realicen cada dos años en mujeres de población en riesgo, y que ninguna paciente espere más de un mes entre la sospecha y el diagnóstico. Con ello, el Gobierno de México pretende fortalecer la atención oncológica y ofrecer una respuesta integral ante uno de los principales problemas de salud pública que enfrentan las mujeres mexicanas.