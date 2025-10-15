Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

La Secretaría de Salud anunció una nueva campaña de vacunación para proteger a la población mexicana de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal que se avecina.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026 con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades respiratorias en el país.

La Secretaría de Salud (SSa) indicó que el propósito es "proteger a la población más vulnerable contra enfermedad grave y complicaciones por influenza estacional, COVID-19 y neumococo, enfermedades respiratorias que incrementan su incidencia durante los meses fríos".

¿Qué vacunas aplicará la Secretaría de Salud?

Durante la conferencia matutina el Secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que las vacunas que el Gobierno aplicará para esta temporada invernal corresponden a las de la influenza estacional, la COVID-19 y el neumococo.

"Nuestra campaña inicia hoy para tratar de que toda la población se vacune contra influenza y COVID-19, y en caso de ser necesario, neumococo para que no se nos vuelvan a presentar estos brotes tan importantes de estas enfermedades”, indicó el funcionario durante la mañanera del pueblo que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal destacó que el año pasado se obtuvieron resultados positivos al emprender la vacunación de forma anticipada, como se propone nuevamente para este año. Con ello, dijo, se mitiga el riesgo de que estas infecciones se propaguen entre la población.

#ComunicadoSalud Secretaría de Salud informa el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026 ➡️ https://t.co/cgxHb3XP95 pic.twitter.com/AuUUi0uRhv — SALUD México (@SSalud_mx) October 14, 2025

“Esperamos vacunar al menos a 50 millones de personas, con cerca de 35 millones de dosis contra influenza, 11 millones contra COVID-19 y cuatro millones contra neumococo”, indicó.

Como parte de la estrategia, se utilizarán por primera vez, vacunas actualizadas contra la COVID-19 de la empresa Moderna. De acuerdo con las autoridades, la farmacéutica ha entregado cuatro millones 800 mil dosis al Gobierno y ya se encuentran disponibles en las unidades médicas del país.

Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, expuso que la vacuna actualizada de Moderna con tecnología ARNm, protege contra la variante LP.8. 1 de la COVID-19, actualmente en circulación.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Si bien todas y todos los mexicanos tienen derecho a ser inoculados, el Secretario de Salud indicó que la campaña busca proteger principalmente a la población vulnerable ante estas enfermedades, como son:

Niñas y niños de seis meses a cuatro años 11 meses contra Influenza estacional y con alguna comorbilidad de riesgo contra la COVID-19.

Personas de cinco a 59 años con comorbilidades de riesgo.

Personas embarazadas.

Personal de salud.

Adultos mayores de 60 años y más.

🔴 #ENVIVO

Esta mañana, el Secretario de Salud, David Kershenobich, participa en la conferencia #MañaneraDelPueblo, encabezada por la presidenta @Claudiashein desde Palacio Nacional. https://t.co/zMg6nRamuF — SALUD México (@SSalud_mx) October 14, 2025

El Secretario precisó que las únicas restricciones para recibir la vacuna contra la COVID-19 son haber padecido miocarditis o presentar alguna condición cardíaca previa.

“La vacuna contra la influenza, por segunda ocasión, está hecha ya en México, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, y es verdaderamente un honor poder aplicarla a nuestra población”, resaltó.

Agregó que durante esta temporada también "se ofrecerán vacunas contra la COVID-19 con tecnología de RNA mensajero, registro sanitario y cuentan con la variante LP.8.1 autorizada por la Organización Mundial de Salud, misma que brinda una protección más efectiva frente a las variantes en circulación. Además, se recomienda la vacunación contra neumococo en personas de 60 años y más y en quienes presentan comorbilidades de riesgo", indicó.

¿Cuándo y dónde vacunarse?

La Ssa recordó que esta Campaña Invernal de Vacunación 2025 tendrá lugar del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026 y afirmó que las vacunas referidas se encuentran disponibles en todas las unidades médicas del sector público; por lo que la población ya puede acudir a su unidad de salud para protegerse y proteger a su familia durante esta temporada.