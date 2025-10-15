Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 9:49 pm

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum anuncia un Registro Nacional de Salud. ¿Cuándo iniciará y para qué servirá?

El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

Comisión de Salud aprueba reforma que prohíbe venta de bebidas energéticas a menores

La Secretaría de Salud anunció una nueva campaña de vacunación para proteger a la población mexicana de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal que se avecina. 

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026 con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades respiratorias en el país.

La Secretaría de Salud (SSa) indicó que el propósito es "proteger a la población más vulnerable contra enfermedad grave y complicaciones por influenza estacional, COVID-19 y neumococo, enfermedades respiratorias que incrementan su incidencia durante los meses fríos".

¿Qué vacunas aplicará la Secretaría de Salud?

Durante la conferencia matutina el Secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que las vacunas que el Gobierno aplicará para esta temporada invernal corresponden a las de la influenza estacional, la COVID-19 y el neumococo.

"Nuestra campaña inicia hoy para tratar de que toda la población se vacune contra influenza y COVID-19, y en caso de ser necesario, neumococo para que no se nos vuelvan a presentar estos brotes tan importantes de estas enfermedades”, indicó el funcionario durante la mañanera del pueblo que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal destacó que el año pasado se obtuvieron resultados positivos al emprender la vacunación de forma anticipada, como se propone nuevamente para este año. Con ello, dijo, se mitiga el riesgo de que estas infecciones se propaguen entre la población.

 “Esperamos vacunar al menos a 50 millones de personas, con cerca de 35 millones de dosis contra influenza, 11 millones contra COVID-19 y cuatro millones contra neumococo”, indicó.

Como parte de la estrategia, se utilizarán por primera vez, vacunas actualizadas contra la COVID-19 de la empresa Moderna. De acuerdo con las autoridades, la farmacéutica ha entregado cuatro millones 800 mil dosis al Gobierno y ya se encuentran disponibles en las unidades médicas del país.

Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, expuso que la vacuna actualizada de Moderna con tecnología ARNm, protege contra la variante LP.8. 1 de la COVID-19, actualmente en circulación.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Si bien todas y todos los mexicanos tienen derecho a ser inoculados, el Secretario de Salud indicó que la campaña busca proteger principalmente a la población vulnerable ante estas enfermedades, como son:

  • Niñas y niños de seis meses a cuatro años 11 meses contra Influenza estacional y con alguna comorbilidad de riesgo contra la COVID-19.
  • Personas de cinco a 59 años con comorbilidades de riesgo.
  • Personas embarazadas.
  • Personal de salud.
  • Adultos mayores de 60 años y más.

El Secretario precisó que las únicas restricciones para recibir la vacuna contra la COVID-19 son haber padecido miocarditis o presentar alguna condición cardíaca previa.

“La vacuna contra la influenza, por segunda ocasión, está hecha ya en México, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, y es verdaderamente un honor poder aplicarla a nuestra población”, resaltó.

Agregó que durante esta temporada también "se ofrecerán vacunas contra la COVID-19 con tecnología de RNA mensajero, registro sanitario y cuentan con la variante LP.8.1 autorizada por la Organización Mundial de Salud, misma que brinda una protección más efectiva frente a las variantes en circulación. Además, se recomienda la vacunación contra neumococo en personas de 60 años y más y en quienes presentan comorbilidades de riesgo", indicó.

¿Cuándo y dónde vacunarse?

La Ssa recordó que esta Campaña Invernal de Vacunación 2025 tendrá lugar del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026 y afirmó que las vacunas referidas se encuentran disponibles en todas las unidades médicas del sector público; por lo que la población ya puede acudir a su unidad de salud para protegerse y proteger a su familia durante esta temporada.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
1

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
2

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
3

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
5

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
6

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Marina del Pilar Visa
7

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

8

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

9

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Doña Evelia en Motul
10

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

En las redes de contrabando, algunos aduanales facilitaban documentación con información falsa para encubrir los volúmenes de combustible.
11

Aduanales y contrabando

Donald Trump advirtió a Javier Milei que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegará a Argentina y EU "no será generoso".
12

Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

Pleno del TFJA
13

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

El regocijo de los canallas
14

El regocijo de los canallas

Detenidos por el caso de Kimberly.
15

Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Kristi Noem
1

Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
2

Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

Evangélicos cerca de conseguir su registro
3

#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
4

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
5

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
6

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

7

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

CIBanco entró en proceso de liquidación el pasado 10 de octubre.
8

¿Tenías ahorros en CIBanco? El IPAB te explica paso a paso cómo recuperar tu dinero

La Ley de Aduanas fue avalada en comisiones del Senado.
9

Ley aduanera avanza en comisiones del Senado; propondrán que entre en vigor en 2026

10

"Beto Coca", objetivo prioritario de La Barredora, es detenido en Centla, Tabasco

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT.
11

Ley de Amparo avanza en Cámara de Diputados; legisladores la aprueban en lo general

Detenidos por el caso de Kimberly.
12

Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH