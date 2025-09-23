El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

Las autoridades de salud revelaron la lista de compañías que no entregan medicamentos oncológicos y comunes.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México reveló este martes una gran cantidad de empresas farmacéuticas que han incumplido con la entrega de medicamentos e insumos médicos en hospitales y clínicas del país, afectando la disponibilidad de fármacos tanto comunes como oncológicos.

La información sobre las 19 empresas se dio a conocer durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron el Subsecretario de Salud, Eduardo Clark; el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, Alejandro Svarch; el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres; y el Secretario de Salud, David Kershenobich.

El Subsecretario Clark afirmó que, aunque las principales instituciones de salud ya tienen un abasto superior al 90 por ciento, hay empresas que, a cuatro meses de comprometerse con los contratos de suministro, no han cumplido en porcentajes importantes.