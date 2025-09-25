Comisión de Salud aprueba reforma que prohíbe venta de bebidas energéticas a menores

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 11:07 pm

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud; prohíbe la venta de “bebidas energéticas” a menores.

Artículos relacionados

El dictamen que pretende reformar la Ley General de Salud advierte sobre los efectos que estas bebidas pueden provocar en menores de edad como trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención, arritmias, deshidratación, convulsiones, riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso muerte súbita. 

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de “bebidas energéticas” a menores de edad, por lo que pasará al pleno para su discusión.

El dictamen fue aprobado con 20 votos a favor, por lo que será enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para la continuación del proceso legislativo y su posterior discusión en el pleno. 

La propuesta de los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y José Luis Fernández Martínez (PVEM), modifica tres artículos de la Ley General de Salud, que establecerá multas por más de 200 mil pesos ante su incumplimiento.

Esta iniciativa busca evitar la venta de estas bebidas en establecimientos comerciales y mercantiles, sobre todo por los daños a la salud que ocasionan en los menores que consumen este tipo de bebidas, especialmente cuando se mezclan con alcohol.

"Es enorme la cantidad de consumo de estas bebidas que incluso las mezclan con alcohol o con otras sustancias y afectan a la salud de niños, jóvenes adolescentes; está demostrado clínicamente, es por eso también que en la misma propuesta se establecen sanciones económicas para quienes infrinjan y violen la prohibición", dijo Monreal Ávila en entrevista con medios de comunicación.

Por su parte, el presidente de la comisión de salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, argumentó que esta iniciativa fortalece las obligaciones del Estado para atender las necesidades de salud de la población, especialmente de los más vulnerables, como los menores de edad.

“También, fortalecen el marco normativo en materia de salud pública al materializar la obligación constitucional del Estado mexicano de garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, priorizando la protección de su salud sobre los intereses económicos del mercado”, indicó Zenteno Santaella.

Monreal Ávila llama a resistir presiones externas

El dictamen fue presentado por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien pidió a sus correligionarios resistir a las empresas afectadas que suelen cabildear y presionar a los legisladores para evitar aprobación de leyes que regulan prácticas y comportamientos.

“Este fenómeno de las bebidas energetizantes causa trastornos, daños graves a la salud. Les he pedido hoy, en mi defensa, a los legisladores de todos los grupos parlamentarios que resistan cualquier presión a las empresas, fabricantes y vendedoras, comercializadoras de esta bebida; que aguanten, que resistan, y que establezcamos la prohibición, porque es verdaderamente grave lo que está pasando con nuestros jóvenes”, puntualizó.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud; prohíbe la venta de “bebidas energéticas” a menores.
Ricardo Monreal, autor de la iniciativa de reforma, destacó la necesidad de regular la venta de estos productos que resultan nocivos para la salud, sobre todo de los menores. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

De acuerdo con el presidente del grupo parlamentario de Morena "son millones de litros los que se consumen anualmente en este tipo de bebidas".

¿Por qué reformar la Ley General de Salud?

De acuerdo con el documento elaborado por esta comisión, las bebidas energizantes se definen como aquellas no alcohólicas y adicionadas con cafeína y taurina o glucuronolactona o tiamina, guaraná, ginseng y azúcares añadidos así como cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares.

Se señala también que el exceso en el consumo de estas bebidas “está asociado a trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención, alteraciones en la memoria y deterioro en el aprendizaje, así como también infartos al corazón y palpitaciones”.

El estudio elaborado para sustentar esta reforma enfatiza que los males de estas bebidas "se relacionan con hipertensión, arritmias, deshidratación, convulsiones, riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso muerte súbita, por lo que el objetivo del proyecto es prevenir dichas complicaciones cardiovasculares, neurológicas, metabólicas y psicológicas, y reducir la exposición de los jóvenes a productos que pueden desencadenar problemas de adicción y deteriorar su calidad de vida”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
1

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
3

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
4

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

5

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
6

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
7

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

8

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
9

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
10

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Valle de Bravo
11

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.
12

Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.
13

¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

Adán se derrumba, él y su grupo
14

Adán se derrumba, él y su grupo

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud; prohíbe la venta de “bebidas energéticas” a menores.
15

Comisión de Salud aprueba reforma que prohíbe venta de bebidas energéticas a menores

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

José Luis Abarca obtuvo un amparo que le evitaría cumplir la condena de 92 años por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
2

José Luis Abarca obtiene un amparo para frenar condena de 92 años en su contra

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
3

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

4

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

Celaya: se reporta asesinato de policía y su hijo
5

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Milei elogió a Trump un día después del rescate ofrecido por EU.
6

Milei elogia en ONU política y aranceles de Trump tras recibir "salvavidas" económico

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.
7

¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

8

#PuntosYComas ¬ Un eventual juicio Político contra Adán Augusto duraría 3 meses

La FGJ-CdMx informó en un boletín su disposición a apoyar a la ciudadanía que haya resultado afectada por la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa.
9

FGJ-CdMx lanza número para atender a personas afectadas por explosión en Iztapalapa

La problemática de las fugas de aguas negras en la Zona Metropolitana de Monterrey es imparable
10

Monterrey se hunde en aguas negras: reportan más de 793 mil fugas desde 2019

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.
11

SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
12

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador