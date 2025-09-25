Comisión de Salud aprueba reforma que prohíbe venta de bebidas energéticas a menores

El dictamen que pretende reformar la Ley General de Salud advierte sobre los efectos que estas bebidas pueden provocar en menores de edad como trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención, arritmias, deshidratación, convulsiones, riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso muerte súbita.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de “bebidas energéticas” a menores de edad, por lo que pasará al pleno para su discusión.

El dictamen fue aprobado con 20 votos a favor, por lo que será enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para la continuación del proceso legislativo y su posterior discusión en el pleno.

La propuesta de los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y José Luis Fernández Martínez (PVEM), modifica tres artículos de la Ley General de Salud, que establecerá multas por más de 200 mil pesos ante su incumplimiento.

Esta iniciativa busca evitar la venta de estas bebidas en establecimientos comerciales y mercantiles, sobre todo por los daños a la salud que ocasionan en los menores que consumen este tipo de bebidas, especialmente cuando se mezclan con alcohol.

"Es enorme la cantidad de consumo de estas bebidas que incluso las mezclan con alcohol o con otras sustancias y afectan a la salud de niños, jóvenes adolescentes; está demostrado clínicamente, es por eso también que en la misma propuesta se establecen sanciones económicas para quienes infrinjan y violen la prohibición", dijo Monreal Ávila en entrevista con medios de comunicación.

Hoy, la Comisión de Salud de la Cámara de @Mx_Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa que presenté para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años, por el grave daño que, se ha demostrado, ocasiona a su salud. Mi reconocimiento a la Comisión por su apoyo pic.twitter.com/suNFngHzns — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 25, 2025

Por su parte, el presidente de la comisión de salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, argumentó que esta iniciativa fortalece las obligaciones del Estado para atender las necesidades de salud de la población, especialmente de los más vulnerables, como los menores de edad.

“También, fortalecen el marco normativo en materia de salud pública al materializar la obligación constitucional del Estado mexicano de garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, priorizando la protección de su salud sobre los intereses económicos del mercado”, indicó Zenteno Santaella.

Monreal Ávila llama a resistir presiones externas

El dictamen fue presentado por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien pidió a sus correligionarios resistir a las empresas afectadas que suelen cabildear y presionar a los legisladores para evitar aprobación de leyes que regulan prácticas y comportamientos.

“Este fenómeno de las bebidas energetizantes causa trastornos, daños graves a la salud. Les he pedido hoy, en mi defensa, a los legisladores de todos los grupos parlamentarios que resistan cualquier presión a las empresas, fabricantes y vendedoras, comercializadoras de esta bebida; que aguanten, que resistan, y que establezcamos la prohibición, porque es verdaderamente grave lo que está pasando con nuestros jóvenes”, puntualizó.

De acuerdo con el presidente del grupo parlamentario de Morena "son millones de litros los que se consumen anualmente en este tipo de bebidas".

¿Por qué reformar la Ley General de Salud?

De acuerdo con el documento elaborado por esta comisión, las bebidas energizantes se definen como aquellas no alcohólicas y adicionadas con cafeína y taurina o glucuronolactona o tiamina, guaraná, ginseng y azúcares añadidos así como cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares.

Se señala también que el exceso en el consumo de estas bebidas “está asociado a trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención, alteraciones en la memoria y deterioro en el aprendizaje, así como también infartos al corazón y palpitaciones”.

El estudio elaborado para sustentar esta reforma enfatiza que los males de estas bebidas "se relacionan con hipertensión, arritmias, deshidratación, convulsiones, riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso muerte súbita, por lo que el objetivo del proyecto es prevenir dichas complicaciones cardiovasculares, neurológicas, metabólicas y psicológicas, y reducir la exposición de los jóvenes a productos que pueden desencadenar problemas de adicción y deteriorar su calidad de vida”.