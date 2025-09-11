Organización aplaude impuesto a refrescos, pero pide elevarlo a 7 pesos por litro

El Gobierno federal propuso elevar el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas en 2026, una medida celebrada para afrontar las epidemias de sobrepeso y diabetes en México.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno federal estima recaudar 261 mil 862 millones de pesos con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, al tabaco, alcohol, y productos con alta cantidad de calorías en 2026. La propuesta ha sido celebrada por organizaciones como El Poder del Consumidor, pero insiste en que, en el caso de los refrescos y otras bebidas azucaradas, México aún está lejos de alcanzar los impuestos recomendados a nivel internacional para desincentivar su consumo.

Ante este panorama, la Ley de ingresos propone incrementar el impuesto de 1 a 3 pesos por litro de bebidas azucaradas. Aunque desde 2014 se cobra un IEPS a los refrescos, Christian Torres, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria en la organización El Poder del Consumidor, destacó que el Paquete Económico 2026 es diferente al de años anteriores porque lo recaudado se destinará a un fondo para el sector salud, además de que se contempla aplicar un impuesto a las bebidas endulzadas tanto por azúcar como por edulcorantes no calóricos, que se utilizan en los productos etiquetados como “dietéticos” o “light”.

Y si bien celebra que se recaudarán más recursos, insiste en que aún falta para alcanzar la cifra que han propuesto organizaciones de la sociedad civil para elevar a 7 pesos por litro el impuesto a bebidas azucaradas, y atender así la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tener una tasa de 20 por ciento del precio final.

“El impuesto de 1 peso por litro de que tenemos es muy bajo, inclusive con este incremento que se va a tener, poco más de 3 pesos por litro de refresco, nos estamos quedando cortos, muy por debajo de las recomendaciones internacionales, que van por apuntarle a los 7 pesos por litro”, expuso Christian Torres en entrevista para el programa Dos con Todo, de SinEmbargo Al Aire.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos 2026 publicada en el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda prevé ingresar por el cobro de IEPS por bebida con contenido alcohólico y cervezas 81 mil 518 millones de pesos; por tabacos labrados y otros, 62 mil 097 millones de pesos; por bebidas energizantes, 100.2 millones de pesos; por bebidas saborizadas, 75 mil 290 millones de pesos; y por alimentos no básicos con alta densidad calórica, 42 mil 856 millones de pesos, lo que suma un total de 261 mil 862 millones de pesos.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el Secretario de Hacienda Edgar Amador afirmaron este martes que el aumento al IEPS de bebidas alcohólicas, azucaradas y al tabaco no tiene fines recaudatorios, sino que se trata de una estrategia integral con la Secretaría de Salud para generar un fondo que cubra gastos por enfermedades crónicas derivadas del consumo de estos productos.

La atención a esta problemática es relevante ya que México enfrenta epidemias de diabetes y obesidad. La Unicef alertó en un informe reciente que entre 2020 y 2023, 36.5 por ciento de los niños y niñas en edad escolar y 40.4 por ciento de adolescentes presentaron sobrepeso u obesidad, también planteó que en el país "las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados representan 40 por ciento de las calorías diarias ingeridas por niñas y niños".

Además, un estudio científico publicado a inicios de este año en la revista científica Nature Medicine mostró que el consumo de estas bebidas es responsable de una tercera parte de los nuevos casos de diabetes presentados durante 2020.

El cobro de impuestos a productos dañinos es respaldado a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó el 2 de julio la iniciativa “3 para el 35” para pedir a los países que aumenten los precios reales del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas en al menos un 50 por ciento de aquí a 2035 a través de impuestos para la salud, con el objetivo de frenar las enfermedades crónicas y generar más ingresos públicos.

En México hay evidencia de su eficacia. Dos años después de la entrada en vigor del impuesto a refrescos, es decir durante 2014 y 2015, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de México y la Universidad de Carolina del Norte mostró que el impuesto de 1 peso por litro a bebidas azucaradas dio como resultado una reducción de compras de estas bebidas en el primer año (2014) y que éstas se redujeron hasta un 9.7 por ciento en 2015.

Los costos de la salud

Con el Proyecto de Presupuesto 2026 presentado al Congreso el sector salud sumaría 996 mil 527 millones de pesos, el 2.6 por ciento del PIB, aún por debajo de la recomendación mundial –la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha sugerido un gasto público destinado a la salud de 6 por ciento del PIB para reducir las inequidades–.

El aumento de este año en México se concentra en el nuevo programa de Casa por Casa. La Secretaría de Salud presenta un recorte de 3.2 por ciento real frente a 2025, observó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, explicó cómo se etiquetará el dinero que se recaude extra por el aumento a impuestos saludables, el cual se transferirá al gasto en el ramo de salud.

“El monto calculado que se tiene por la recaudación de este impuesto es de aproximadamente 41 mil millones de pesos. Nosotros lo tenemos totalmente identificado como parte del presupuesto que se ha asignado a la función de la salud; la función salud va pasar de 881 mil 460 (mdp) este año a un monto de 965 mil 663 mdp el que entra, es decir, un incremento nominal de 84 mil 210 mdp, de los cuales 41 mil millones de pesos son provenientes de la fijación del impuesto al que nos referimos”

“El origen de este impuesto y su llegada a las arcas de la federación es totalmente claro y transparente, podemos estar ciertos del monto que al final se va recaudar por este concepto. La instrucción de la Presidenta es muy clara: quiere que se establezca y que podamos estar informando en los cortes trimestrales de cuánto se está recaudando y cuánto hemos llevado hacia el gasto en salud, ya se han hecho las adecuaciones necesarias en los sistemas para poner un dígito identificador a este ingreso y al egreso que va directo a salud”, dijo en conferencia de prensa este martes.

Mientras que el subsecretario de Ingresos Carlos Lerma informó que la Secretaría de Salud registró en 2024 un gasto de 116 mil millones de pesos anuales por enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar y tabaco.

En junio de este año, las organizaciones Fundar, el Centro de Análisis e Investigación y El Poder del Consumidor alertaron que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados es mucho más bajo que los costos de las enfermedades y muertes asociadas a su consumo.

En el reporte “Impuestos saludables. Más recursos para la Salud Pública” expusieron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó 50 mil 619 millones de pesos a la atención de diabetes mellitus sólo durante 2022, lo que significó 13.2 por ciento de su gasto total.

En el mismo año, los recursos destinados a tres tipos de cáncer asociados al consumo de tabaco —mama, cérvico uterino y próstata— ascendieron a 8 mil 89 millones de pesos, el 2.11 por ciento de su gasto total.

Las organizaciones detectaron una situación similar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En 2022, 30.7 por ciento de su gasto total se destinó a cinco tipos de enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, diabetes y distintos tipos de cáncer. Si bien se trata de enfermedades causadas por distintos factores, entre ellos está el consumo de tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.

Empresas que dañan deben pagar: ONG

Entre los pendientes que deja esta propuesta de Parquete Económico, resaltó Christian Torres, está aumentar el IEPS a productos ultraprocesados, que también enferman a las personas, y que alcance hasta un 20 por ciento, así como exigir a empresas de refrescos, alcoholeras y de tabaco, que dañan la salud y el medio ambiente, un pago mayor de impuestos para que se responsabilicen de los daños que causan.

El alcance de las empresas de bebidas y ultraprocesados que dañan la salud es tal que, pese a ser contradictorio, patrocinan eventos deportivos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol, de la que la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serán sede.

La marca de refrescos Coca-Cola, Lays y McDonald's, que ofertan productos chatarra, así como la distribuidora de bebidas alcohólicas Diageo se encuentran entre las patrocinadoras del Mundial 2026.

El paquete económico de 2026 incluye una propuesta para “liberar de cargas tributarias y administrativas” a las empresas y personas físicas que participen en la “organización, desarrollo y realización” de actividades vinculadas con el Mundial de Futbol.

No se detallan nombres de empresas a las que se les perdonarían impuestos por estar involucradas en la organización del Mundial. Sólo se menciona que para aplicar esa medida será necesario incluir un artículo transitorio, para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda “identificar y clasificar” a los beneficiarios de la medida, así como precisar los alcances y condiciones.

“[Desde la sociedad civil] hemos planteado impuestos específicamente a corporaciones que tengan un impacto negativo no solamente a la salud, sino al medio ambiente. Están las refresqueras, las cerveceras, las tabacaleras y muchas otras corporaciones. Esto tampoco se ve reflejado en este paquete económico, y por supuesto que tiene un impacto en el Mundial. Mi lectura es que es un tema político por el derrame económico que va a existir, por el tipo de turismo que van a traer, pues no les convenía poner este tipo de impuestos a corporaciones o a las actividades alrededor del Mundial del 2026. Sin embargo, desde las organizaciones de vamos a seguir uniendo esfuerzos para encontrar otras alternativas y regular la participación de estas grandes corporaciones”, expuso Cristhian Torres.

El Poder del Consumidor, Fundar, el Centro de Análisis e Investigación han resaltado que los impuestos saludables tienen que acompañarse de otro tipo de estrategias enfocadas en la salud pública, además de la reciente prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas, aseguran, también es importante la prohibición de publicidad de alcohol, regular mejor el marketing, impedir el lobbying –cabildeo de las grandes empresas– y la captura captura corporativa.

De igual forma, denuncian que el Gobierno federal tendría que obligar a las empresas de productos chatarra, refrescos, alcohol y tabaco a transparentar sus ganancias y cuántos impuestos pagan.